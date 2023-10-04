Как восстановить повреждения с вертикальными матрацными швами

Проденьте иглу через оба края раны, если это можно сделать с небольшим сопротивлением. Если сопротивление является значительным — или если вы накладываете шовный материал через относительно большие промежутки (как это может произойти при первых нескольких стежках), — выведите иглу через центр раны после того, как она пройдет через первый край раны, затем снова захватите ее иглодержателем и продолжайте зашивание, делая второй прокол и выводя иглу на противоположную сторону раны.