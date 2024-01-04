Стоматологическая модификация

Ортодонтическая скоба (брекеты или элайнеры)

Иногда хирургическое вмешательство

Неправильный прикус корректируют в первую очередь по эстетическим и психологическим причинам. Тем не менее в некоторых случаях лечение может повысить устойчивость к кариесу (за счет улучшения возможности чистить исправленный зубной ряд), к переломам передних зубов и, возможно, к периодонтиту или оголению десны на небе. Лечение также может улучшить речь и жевание. Смыкание может быть улучшено при правильном выравнивании зубов, выборочном шлифовании зубов и протезов, контактирующих до полного смыкания челюстей и установкой коронки или накладки для создания зубных поверхностей, расположенных под плоскостью смыкания.

Брекеты (металлические ортодонтические приспособления) оказывают непрерывное умеренное давление на зубы, с целью постепенного ремоделированния окружающий альвеолярной кости. Удаление из одного или нескольких постоянных зубов (обычно 1-го премоляра) может быть необходимо, чтобы позволить другим зубам переместиться или вырасти со стабильным выравниванием. После того, как зубы выровнены, пациент надевает либо фиксированный ретейнер (проволока, прикрепленная к задней части зубов), либо съёмный ретейнер. После выравнивания зубов пациент носит пластиково-проволочный фиксатор сначала 24 часа в день, а затем только ночью в течение 2–3 лет.

Элайнеры представляют собой набор прозрачных пластиковых приспособлений (аналогичных фиксаторам), которые используются в определенной последовательности для постепенного смещения зубов (до 0,3 мм на элайнер). Каждый элайнер носится в течение приблизительно 2 недель, а затем заменяется на новый до тех пор, пока смещение зубов не будет исправлено. Как и в случае с традиционными брекетами, фиксатор используется для предотвращения смещения зубов назад.

Когда только ортодонтического лечения недостаточно, может быть показано проведение хирургической коррекции дефектов челюсти, вызывающих неверный прикус (ортогнатическая хирургия).