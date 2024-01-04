Неправильный прикус является ненормальным контактом между зубами верхней и нижней челюсти.
(См. также Обследование пациентов со стоматологическими заболеваниями [Evaluation of the Dental Patient]).
DR ARMEN TARANYAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
В норме каждая зубная дуга состоит из зубов, соприкасающихся друг с другом и образующих плавную кривую, причем верхние передние зубы перекрывают верхнюю треть нижних передних зубов (см. рисунок Маркирование зуба). Щечные (внешние) бугры жевательных зубов верхней челюсти являются внешними по отношению к соответствующим буграм жевательных зубов нижней челюсти. В большинстве случаев передний щечный бугорок первого постоянного моляра верхней челюсти входит в переднюю щечную борозду первого моляра нижней челюсти.
Поскольку наружные части всех зубов верхней челюсти, как правило, являются внешними по отношению к зубам нижней челюсти, губы и щеки смещены от зубов так, чтобы не происходило их прикусывания. Обращенные к языку (внутренние) поверхности нижних зубов образуют меньшую дугу, чем верхних зубов, ограничивают язык и сводят к минимуму вероятность его прикусывания. Все зубы верхней челюсти должны контактировать с соответствующими зубами нижней челюсти, так, чтобы жевательные усилия (которые могут достигать > 150 фунтов [> 1000 килопаскаль] в области моляров и 250 фунтов [> 1700 килопаскаль], когда сжимаются во время сна) были широко распределены. Если эти усилия приложены к лишь нескольким зубам, эти зубы со временем могут стать мобильными, или наблюдается их аномальный износ.
Идентификация зубов
Представленная ситема нумерации является одной из наиболее широко используемых в Соединенных Штатах.
Этиология нарушения прикуса
Причины неправильного прикуса включают:
Несоответствие размеров челюсти и зубов
Некоторые оральные привычки (например, сосание пальца, толкание языком)
Отсутствие зубов
Челюстно-лицевая травма
Некоторые врожденные пороки
Неправильный прикус чаще всего возникает в результате расхождения размеров челюсти и зубов (т.е., челюсть слишком мала или зубы слишком велики для челюсти, чтобы разместить их достаточно ровно). У людей, которые постоянно сосут большой палец или толкают языком передние зубы, верхние резцы постепенно начинают выступать.
При потере постоянных зубов соседние зубы могут смещаться и раположенные напротив зубы могут выдавливать их, вызывая нарушения прикуса, если только мост, имплант или частичный протез (см. Стоматологические устройства) не предотвращают такие смещения. Когда дети теряют молочные зубы преждевременно, расположенные сзади зубы или постоянные первые моляры часто перемещаются вперед, оставляя недостаточно места для прорезывания других постоянных зубов.
Неправильный прикус после лицевой травмы может указывать на смещение зуба и/или альвеолярной кости или на переломы челюсти. При эктодермальной дисплазии, волчьей пасти или синдроме Дауна неправильный прикус может быть результатом слишком малого числа зубов.
Обследование при неправильном прикусе
Объективное обследование
Смыкание проверяют с обеих сторон рта, отводя каждую щеку с депрессором языка, говоря при этом пациенту сомкнуть задние зубы; просить пациентов укусить может ошибочно привести к смыканию на резцах (как откусывают кусочек фрукта), что дает ложное представление о смыкании задних зубов. Неправильный прикус иногда выявляют еще при первом посещении стоматолога (возраст 1 год). Раннее выявление может сделать последующее лечение более легким и эффективным.
Лечение неправильного прикуса
Стоматологическая модификация
Ортодонтическая скоба (брекеты или элайнеры)
Иногда хирургическое вмешательство
Неправильный прикус корректируют в первую очередь по эстетическим и психологическим причинам. Тем не менее в некоторых случаях лечение может повысить устойчивость к кариесу (за счет улучшения возможности чистить исправленный зубной ряд), к переломам передних зубов и, возможно, к периодонтиту или оголению десны на небе. Лечение также может улучшить речь и жевание. Смыкание может быть улучшено при правильном выравнивании зубов, выборочном шлифовании зубов и протезов, контактирующих до полного смыкания челюстей и установкой коронки или накладки для создания зубных поверхностей, расположенных под плоскостью смыкания.
Брекеты (металлические ортодонтические приспособления) оказывают непрерывное умеренное давление на зубы, с целью постепенного ремоделированния окружающий альвеолярной кости. Удаление из одного или нескольких постоянных зубов (обычно 1-го премоляра) может быть необходимо, чтобы позволить другим зубам переместиться или вырасти со стабильным выравниванием. После того, как зубы выровнены, пациент надевает либо фиксированный ретейнер (проволока, прикрепленная к задней части зубов), либо съёмный ретейнер. После выравнивания зубов пациент носит пластиково-проволочный фиксатор сначала 24 часа в день, а затем только ночью в течение 2–3 лет.
Элайнеры представляют собой набор прозрачных пластиковых приспособлений (аналогичных фиксаторам), которые используются в определенной последовательности для постепенного смещения зубов (до 0,3 мм на элайнер). Каждый элайнер носится в течение приблизительно 2 недель, а затем заменяется на новый до тех пор, пока смещение зубов не будет исправлено. Как и в случае с традиционными брекетами, фиксатор используется для предотвращения смещения зубов назад.
Когда только ортодонтического лечения недостаточно, может быть показано проведение хирургической коррекции дефектов челюсти, вызывающих неверный прикус (ортогнатическая хирургия).