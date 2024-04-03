Пародонтит развивается при гингивите, как правило, если обильный налет и зубной камень (конкремент из бактерий, остатков пищи, слюны и слизи с солями кальция и фосфатов) под краем десны не были должным образом обработаны. При пародонтите в периодонтической ткани формируются глубокие карманы, которые могут содержать анаэробные организмы, которые приносят больше вреда, чем бактерии, обычно присутствующие при простом гингивите. К данной микрофлоре относятся Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Eikenella corrodens, а также многие грамотрицательные палочки.

Микроорганизмы вызывают хроническое высвобождение медиаторов воспаления, включая цитокины, простагландины и ферменты из нейтрофилов и моноцитов. Развивающееся воспаление повреждает периодонтальную связку, десны, цемент и альвеолярную кость. Десны постепенно теряют прикрепление к зубам, начинается потеря костной массы и пародонтальные карманы углубляются. При прогрессивной потере костной массы может произойти ослабление зубов, и десна отстает. На более поздних стадиях распространено смещение зубов, и может произойти их утрата.