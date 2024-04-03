Нарушение окраски языка и другие изменения

Верхняя, или дорсальная поверхность (спинка) языка может обесцвечиваться при курении или жевании табака, при употреблении определенных продуктов или витаминов, а также при росте пигментированных бактерий на поверхности языка.

Появление чёрных пятен на спине может быть связано с применением пероральных препаратов с содержанием висмута. Чистка языка зубной щеткой или соскабливание его поверхности скребком может устранить такое изменение цвета.

Очаговая, небольших размеров и неизменная иссиня-черная дисколорация на вентральной поверхности может быть амальгамовой пигментацией.

Бледный гладкий язык может быть признаком атрофического глоссита, который может возникнуть при дефиците железа или же дефиците витамина В12.

Язык малинового цвета дает повод заподозрить дефицит витамина B12.

Язык клубнично-красного цвета может быть первым симптомом скарлатины или являться одним из признаков болезни Кавасаки у маленького ребенка, а также мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C).

Клубничный язык Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY

Гладкий красный язык и болезненная ротовая полость могут быть проявлением генерализованного воспаления языка (глоссит), а также могут быть вызваны дефицитом ниацина.