Нарушение окраски языка и другие изменения

Может измениться цвет языка и состояние его поверхности. Изменения могут быть очаговыми или затрагивать большую часть языка. Некоторые изменения протекают бессимптомно, другие вызывают дискомфорт языка.
(См. также таблицу Оральные симптомы системных заболеваний в теме Системные заболевания и полость рта).
Изменение цвета языка
Верхняя, или дорсальная поверхность (спинка) языка может обесцвечиваться при курении или жевании табака, при употреблении определенных продуктов или витаминов, а также при росте пигментированных бактерий на поверхности языка.
Появление чёрных пятен на спине может быть связано с применением пероральных препаратов с содержанием висмута. Чистка языка зубной щеткой или соскабливание его поверхности скребком может устранить такое изменение цвета.
Очаговая, небольших размеров и неизменная иссиня-черная дисколорация на вентральной поверхности может быть амальгамовой пигментацией.
Бледный гладкий язык может быть признаком атрофического глоссита, который может возникнуть при дефиците железа или же дефиците витамина В12.
Язык малинового цвета дает повод заподозрить дефицит витамина B12.
Язык клубнично-красного цвета может быть первым симптомом скарлатины или являться одним из признаков болезни Кавасаки у маленького ребенка, а также мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C).
SCIENCE PHOTO LIBRARY
Гладкий красный язык и болезненная ротовая полость могут быть проявлением генерализованного воспаления языка (глоссит), а также могут быть вызваны дефицитом ниацина.
Изменения поверхности языка
Наиболее распространенными доброкачественными изменениями поверхности языка являются:
Географический язык (десквамативный глоссит или мигрирующий глоссит)
Бороздчатый язык (часто ассоциируется с географическим языком)
Волосатый язык
Географический язык характеризуется образованием ярко-красных и гладких очагов (из-за атрофии нитевидных сосочков), часто окруженных слегка приподнятой желтовато-белой каймой. Другие области могут быть белыми или желтыми и шероховатыми, представляя собой высыпания, подобные псориазу, или сам псориаз. Области пигментации могут мигрировать в течение нескольких недель или лет. Данное состояние обычно безболезненное и не требует лечения. Географический язык чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и риск его возникновения ниже среди курящих (1).
При наличии симптомов иногда помогает применение низких доз кортикостероидов для местного применения.
Эта фотография показывает приподнятые белые границы, окружающие гладкие красные области атрофии и утраты сосочков. Другие участки имеют шероховатую белого или желтого цвета поверхность (изменения при псориатической сыпи). Поражения возникают в нескольких местах на языке и могут сливаться, формируя "картообразный" внешний вид.
© Springer Science+Business Media
Доброкачественный мигрирующий глоссит (географический язык), при котором нормальные выступы (сосочки) на поверхности языка теряются и окружены приподнятыми бело-желтыми областями. На языке также присутствует сеточка мелких трещин (глубокие бороздки на вершине и по бокам языка), которая часто сосуществует с географическим языком.
© Springer Science+Business Media
Язык имеет коричневатый оттенок и выглядит волосатым из-за накопления кератина на кончике языка (в сосочках).
Photo courtesy of Craig B. Fowler, DDS.
Волосистая лейкоплакия полости рта проявляется в виде бородавчатых белых наростов на боковых краях языка.
Image courtesy of J.S. Greenspan, BDS, University of California, San Francisco and Sol Silverman, Jr., DDS via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Эта фотография показывает приподнятые белые границы, окружающие гладкие красные области атрофии и утраты сосочков. Другие участки имеют шероховатую белого или желтого цвета поверхность (изменения при псориатической сыпи). Поражения возникают в нескольких местах на языке и могут сливаться, формируя "картообразный" внешний вид.
© Springer Science+Business Media
Доброкачественный мигрирующий глоссит (географический язык), при котором нормальные выступы (сосочки) на поверхности языка теряются и окружены приподнятыми бело-желтыми областями. На языке также присутствует сеточка мелких трещин (глубокие бороздки на вершине и по бокам языка), которая часто сосуществует с географическим языком.
© Springer Science+Business Media
Язык имеет коричневатый оттенок и выглядит волосатым из-за накопления кератина на кончике языка (в сосочках).
Photo courtesy of Craig B. Fowler, DDS.
Волосистая лейкоплакия полости рта проявляется в виде бородавчатых белых наростов на боковых краях языка.
Image courtesy of J.S. Greenspan, BDS, University of California, San Francisco and Sol Silverman, Jr., DDS via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Складчатый язык является идиопатическим заболеванием, обычно встречающимся среди 5% взрослого населения в США (и до 30% среди людей пожилого возраста). Глубокие бороздки расположены либо по средней линии неба, либо расположены на тыльной поверхности языка. Бороздчатый язык может встречаться при географическом языке, синдроме Дауна или синдроме Мелькерсона-Розенталя, редком синдроме, который также характеризуется параличом лица и гранулематозным хейлитом.
Волосатый язык появляется из-за накопления кератина на нормальных нитевидных сосочках, придающих языку волосатый вид. Причиной «волосатого» языка является недостаточная механическая стимуляция языка (например, по причине плохой гигиены полости рта) в сочетании с забиванием остатков пищи между сосочками. Волосатый язык также может появиться после лихорадки, применения антибиотиков или при чрезмерном использовании ополаскивателей для рта, содержащих пероксид. Он часто встречается у людей, которые очень много курят. "Ворсинчатый" язык не следует путать с волосатой лейкоплакией, которая обычно связана с иммунодефицитом (особенно ВИЧ-инфекцией) и вызвана вирусом Эпштейна-Барра. Он проявляется в виде белых, внешне напоминающих волосы участков на боковой поверхности языка.
Другие изменения поверхности языка включают язвы, беловатые и красные пятна.
Язвы языка могут быть герпетиформными афтозными язвами (вентральная поверхность языка) или возникать вследствие травм от случайного укуса или от трения о сломанный зуб или пломбу.
Белесые пятна на языке, сходные с теми, которые иногда обнаруживаются на внутренней поверхности щек, могут появляться при таких заболеваниях, как
Лихорадка
Дегидратация
Дыхание через рот
Оральный кандидоз (кандидозный стоматит)
Кандидоз полости рта проявляется в различных формах, включая ангулярный хейлит и пневмококковые бляшки на слизистой оболочке рта, которые могут быть вызваны ношением протезов, как показано на данном изображении (вверху), а также развиваться на поверхности языка (внизу) или в глотке.
Images courtesy of Jonathan Ship, MD.
На этой фотографии представлена толстая пленка лейкоплакии, широко распространяющаяся по спинке языка.
© Springer Science+Business Media
Лейкоплакия является общим термином, которым можно описать белые гиперкератозные бляшки, развивающиеся в ротовой полости. На этом изображении экзофитный плоскоклеточный рак языка окружен областью эритроплакии.
Image provided by Jonathan A. Ship, DMD.
Кандидоз полости рта проявляется в различных формах, включая ангулярный хейлит и пневмококковые бляшки на слизистой оболочке рта, которые могут быть вызваны ношением протезов, как показано на данном изображении (вверху), а также развиваться на поверхности языка (внизу) или в глотке.
Images courtesy of Jonathan Ship, MD.
На этой фотографии представлена толстая пленка лейкоплакии, широко распространяющаяся по спинке языка.
© Springer Science+Business Media
Лейкоплакия является общим термином, которым можно описать белые гиперкератозные бляшки, развивающиеся в ротовой полости. На этом изображении экзофитный плоскоклеточный рак языка окружен областью эритроплакии.
Image provided by Jonathan A. Ship, DMD.
Красные пятна на языке могут указывать на
Ассоциированный с пернициозной анемией атрофический глоссит
Срединный индуративный глоссит (форма эритематозного кандидоза)
Травматическая язва возникает вследствие случайного укуса или трения об острый зуб или установленный протез.
Лейкоплакия и эритроплакия могут быть проявлениями плоскоклеточной карциномы полости рта; биопсия показана в обоих случаев.
Общие справочные материалы
1. Shulman JD, Carpenter WM: Prevalence and risk factors associated with geographic tongue among US adults. Oral Dis 12(4):381-386, 2006. doi: 10.1111/j.1601-0825.2005.01208.x