Экстренная экстракция зубов

Перед процедурой выполняют периапикальную или панорамную рентгенографию для оценки исследуемого зуба, а также окружающей его альвеолярной кости и близлежащих структур.

Наденьте нестерильные перчатки и маску, а также защитные очки или защитный лицевой щиток.

Обеспечить местную анестезию

Взвесьте, необходима ли седация.

Для большинства нижних зубов проводите блокаду нижнего зубного нерва.

Для большинства верхних зубов делайте супрапериостальную инфильтрацию.

Если необходима дополнительная анестезия, необходимо провести местную инфильтрацию (блокаду поля) вокруг зуба.

Удалите зуб

Поместите частично развернутую марлевую салфетку размером 4 х 4 дюйма позади зуба, чтобы предотвратить случайное выпадение зуба в глотку; делайте это осторожно для избежания рвотных позывов.

Ключевые стадии:

Освободите манжету десны, которая крепится к зубу.

Для получения начальной подвижности зуба используйте элеватор.

В дальнейшем мобилизуйте зуб, а затем извлеките его с помощью щипцов.

Промойте и, при необходимости, выскоблите лунку.

Наложите марлевую компрессионную прокладку.

Для открепления манжетки десны от зуба вставьте заостренный конец надкостничного элеватора №9 между десневой манжеткой и зубом. Удерживайте острие элеватора в контакте с корнем зуба и продвигайте его вдоль длинной оси зуба к верхушке его корня; при введении элеватор мягко открепляет десневую манжетку от зуба. Проделайте эту процедуру по окружности всего зуба. Кроме того, только на буккальной стороне, отогните маленький треугольный зубодесневой сосочек между зубом, который будет удален, и непосредственно смежным(и) зубом(ами).

Для достижения начальной подвижности зубов используйте прямой элеватор (например, №301 или №92). Аккуратно вставьте элеватор перпендикулярно зубу в пространство между удаляемым зубом и соседним зубом. Элеватор должен опираться на гребень кости между зубами. Элеватор имеет 2 поверхности. Вогнутая поверхность является рабочей и должна быть направлена к удаляемому зубу. Один край элеватора удерживается напротив альвеолярной кости между зубами. Этот край удерживается на месте и используется как точка опоры, в то время как другой край повернут в направлении к зубу, что удаляется, для мобилизации зуба и расширения лунки. НЕ используйте смежный зуб как точку опоры. Мобилизация прямым элеватором обычно выполняется вначале спереди от удаляемого зуба, а затем позади него. Прямой элеватор также можно ввести вертикально вдоль длинной оси зуба между корнем и лункой и повернуть для дальнейшего расширения лунки. Не используйте альвеолярную кость на небной или язычной стороне зуба в качестве точки опоры. Используйте элеватор несколько раз, чтобы продолжить мобилизацию зуба перед использованием щипцов.

Использование стоматологического элеватора

Для дальнейшей мобилизации зуба с последующим его удалением используют щипцы (№150 для верхних зубов, №151 для нижних зубов). Щечки щипцов продвигают под отслоенную десну вдоль корня зуба и параллельно продольной оси зуба. Чтобы продвинуть клюв щипцов вдоль корня в лунку как можно дальше к верхушке, прикладывают контролируемую апикальную (по направлению к кончику корня) силу; это помогает еще больше расширить лунку. Затем крепко захватывают корень щипцами и прилагают давление по направлению к верхушке корня зуба, как будто пытаясь протолкнуть зуб дальше в лунку. Большой и указательный пальцы другой руки помещают по обе стороны лунки для ее удержания, что поможет контролировать силы и предотвратить непреднамеренные серьезные повреждения лунки. Затем, сохраняя давление щипцов в апикальном направлении, раскачивают зуб из стороны в сторону, продолжая, по мере необходимости, мобилизацию зуба. По сути, этот процесс представляет собой контролируемый перелом лунки. Когда зуб становится достаточно подвижным, его извлекают из лунки, осторожно потянув наружу; не начинайте тянуть до тех пор, пока зуб явно не станет освободившимся и готовым к удалению.

Использование зубных щипцов

Промывание лунки выполняется стерильным физиологическим раствором (при наличии значительной инфекции может быть использован раствор хлоргексидина). Кюретаж лунки проводится только при наличии обломков зуба, кости или инородного тела. Если лунка была расширена, сожмите её, надавливая пальцами, чтобы вернуть её первоначальную форму.

Поместите плотно свернутую марлевую салфетку (2 "x 2" или 4 "x 4"), смоченную физиологическим раствором, непосредственно на лунку (а не поверх смежных зубов). Попросите пациента плотно прикусить марлевую салфетку и постоянно прижимать её зубами к постэкстракционной лунке (даже без возможности говорить) в течение 3–4 часов.