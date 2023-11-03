Реабилитация при других нарушениях

Слепых пациентов учат больше полагаться на другие чувства, развивать конкретные навыки, а также использовать специальные устройства (например, шрифт Брайля, трость, читающее устройство). Терапия направлена на оказание помощи пациентам функционировать в максимальной степени и становиться независимыми, восстановить психологическую безопасность, а также помочь пациентам иметь дело с отношением других людей и влиять на него. Терапия зависит от того, каким образом было потеряно зрение (внезапно или медленно и постепенно), степени потери зрения, функциональных потребностей пациента и сосуществующего дефицита. Например, пациенты с периферийной нейропатией и сниженной тактильной чувствительностью в пальцах могут иметь трудности с чтением шрифта Брайля. Многим слепым людям требуется консультирование психолога (как правило, проведение когнитивно-поведенческой терапии), чтобы помочь им лучше справляться со своим состоянием.

Для развития способности передвижения терапия может включать обучение использованию трости; трости, которые используют слепые, обычно белого цвета, длиннее и тоньше, чем обычные трости. Людей, пользующихся инвалидными колясками, учат использовать одну руку для работы инвалидной коляской, а другой использовать трость. Людей, предпочитающих использовать обученную собаку вместо трости, учат обращению и уходу за собакой. При ходьбе со зрячим человеком слепой может держаться за его согнутый локоть, а не использовать ходунки. Слепых не стоит водить за руку, поскольку это может восприниматься как доминантное и контролирующее действие.