Реабилитация при других нарушениях

Реабилитация направлена на ускорение восстановления после потери функции. (См. также Обзор реабилитации (Overview of Rehabilitation)).
Артрит
Пациенты с артритом получат пользу от активности и упражнений на увеличение объема движения в суставах и силы и от стратегии защиты суставов. Например, пациенту может быть рекомендовано:
Сдвинуть кастрюлю с кипящей водой, содержащей пасту, а не нести ее от плиты к раковине (чтобы избежать излишней боли и напряжения в суставах)
Безопасно садиться в ванну и вставать из нее, согласно следующих инструкций
Установить выше сиденье для туалета, скамейку для ванной, или то и другое (для уменьшения боли и давления на суставы нижних конечностей)
Обернуть поролоном, тканью или изолентой ручки предметов (например, ножи, кастрюли и сковородки), чтобы амортизировать рукоятку
Для защиты воспаленных, нестабильных или болезненных суставов использовать шины
Использовать инструменты с более крупными, эргономичными ручками
Такое инструктирование можно выполнить в амбулаторных условиях, на дому с помощью агентства по медицинскому уходу или во время частной практики.
Слепота
Слепых пациентов учат больше полагаться на другие чувства, развивать конкретные навыки, а также использовать специальные устройства (например, шрифт Брайля, трость, читающее устройство). Терапия направлена на оказание помощи пациентам функционировать в максимальной степени и становиться независимыми, восстановить психологическую безопасность, а также помочь пациентам иметь дело с отношением других людей и влиять на него. Терапия зависит от того, каким образом было потеряно зрение (внезапно или медленно и постепенно), степени потери зрения, функциональных потребностей пациента и сосуществующего дефицита. Например, пациенты с периферийной нейропатией и сниженной тактильной чувствительностью в пальцах могут иметь трудности с чтением шрифта Брайля. Многим слепым людям требуется консультирование психолога (как правило, проведение когнитивно-поведенческой терапии), чтобы помочь им лучше справляться со своим состоянием.
Для развития способности передвижения терапия может включать обучение использованию трости; трости, которые используют слепые, обычно белого цвета, длиннее и тоньше, чем обычные трости. Людей, пользующихся инвалидными колясками, учат использовать одну руку для работы инвалидной коляской, а другой использовать трость. Людей, предпочитающих использовать обученную собаку вместо трости, учат обращению и уходу за собакой. При ходьбе со зрячим человеком слепой может держаться за его согнутый локоть, а не использовать ходунки. Слепых не стоит водить за руку, поскольку это может восприниматься как доминантное и контролирующее действие.
Травма головного мозга
Термин «травма головы» часто используется наравне с черепно-мозговой травмой (ЧМТ). Нарушения варьируются и могут включать мышечную слабость, спастичность, нарушение координации движений и атаксию; распространенное явление – когнитивная дисфункция (например, потеря памяти, потеря навыков решения проблем, языка и нарушения зрения).
Раннее вмешательство специалистов по реабилитации является необходимым условием для максимального восстановления функций. Такое вмешательство включает предотвращение вторичной инвалидности (например, возникновение пролежней, контрактуры суставов), профилактику пневмонии и семейное образование. Специалисты по реабилитации должны как можно раньше произвести оценку состояния пациентов, для того чтобы сделать основные выводы. Позже, перед началом реабилитационной терапии, следует провести повторную оценку состояния пациентов, эти результаты сравниваются с исходными выводами, чтобы помочь установить приоритеты в лечении. Пациенты с тяжелой когнитивной дисфункцией требуют обширной когнитивной терапии, которая часто начинается сразу же после травмы и длится месяцами или годами.
Хроническая боль
Хроническая боль от таких состояний, как боль в пояснице, является одной из наиболее распространенных причин хронической нетрудоспособности. Физиотерапевт или специалист по лечению боли, как правило, занимается уходом за пациентами с хронической болью – сложным состоянием, которое возможно улучшить при использовании биопсихосоциальной модели контроля лечения. Таким образом, программа реабилитации может включать комбинацию нижеперечисленного:
Упражнения для укрепления позвоночника и осанки под наблюдением врача
Общие упражнения (в индивидуальных или групповых занятиях по фитнесу)
Физические условия
Обучение нейробиологии боли
Когнитивная терапия (например, когнитивно-поведенческая терапия, терапия переработки боли)
Фармакологические мероприятия
Инъекционные процедуры
Направление на хирургическое лечение при необходимости
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)
Пациенты с ХОБЛ получат пользу от упражнений на увеличение выносливости и от стратегии упрощения деятельности и сохранения энергии. Для увеличения мышечной аэробной способности выполняются действия и упражнения, стимулирующие использование верхних и нижних конечностей, что вызывает снижение общей потребности в кислороде и облегчает дыхание. Наблюдение за пациентами во время выполнения упражнений помогает их мотивировать и заставляет их чувствовать себя более защищенными. Такое инструктирование можно проводить в медицинских учреждениях или на дому у пациента.
Полинейропатия критических состояний
Полинейропатия критических состояний может проявляться как затрудненность снятия больного с ИВЛ. При мультисистемной органной недостаточности, вторичной по отношению к сепсису, синдром системной воспалительной реакции, предположительно возникающий в результате высвобождения цитокинов и свободных радикалов, нарушает микроциркуляцию в периферических нервах, что приводит к полинейропатии смешанных или двигательных нервов. Невоспалительная аксональная дегенерация и последующая нейрогенная атрофия мышц могут вызвать слабость диафрагмы, конечностей, лицевых и паравертебральных мышц. Чувствительные волокна поражены минимально. Для мониторинга течения заболевания у некоторых пациентов информативны последовательное определение уровней сывороточной креатининкиназы и последовательные электродиагностические исследования. Время восстановления составляет от 3 недель до 6 месяцев.
Реабилитация направлена на профилактику пролежней, контрактур и компрессионных нейропатий и восстановление нормальной функции. На соответствующих этапах выздоровления должны быть обеспечены укрепляющие упражнения, подвижность и ADL (повседневная активность), а также соответствующие ортопедические приспособления и адаптивное оборудование.
Свисающая стопа
Дифференциальная диагностика отвислой стопы включает нейропатию общего малоберцового нерва, диффузную периферическую полинейропатию (например, вызванную диабетом), радикулопатию на уровнях L4 и/или L5, опухоль, инсульт, рассеянный склероз, повреждение спинного мозга и другие причины. У пациентов может наблюдаться слабость дорсифлексоров и эверторов лодыжки и/или разгибателей пальцев ног, а также возможное шлепанье стопы и пьяная походка (компенсаторное избыточное сгибание бедра и колена).
Лечение пареза стопы включает лечение первопричины, если возможно; использование ортеза голеностопного сустава; укрепление слабых тыльных мышц голеностопного сустава, сгибателей голеностопного сустава и/или разгибателей пальцев; растяжение подошвенных сгибателей голеностопного сустава; и коррекцию походки. Для коррекции клиренса стопы у пациентов с рассеянным склерозом в настоящее время используется функциональная электростимуляция (ФЭС) для стимуляции малоберцового нерва во время фазы переноса при ходьбе.
Травма спинного мозга
Специфическая реабилитационная терапия варьирует в зависимости от патологии пациента, которая зависит от уровня и степени (частичное или полное)повреждения спинного мозга (см. Спинальная травма, в частности, см. таблицу Последствия травмы спинного мозга в зависимости от локализации). Функциональные возможности пациента зависят от степени повреждения (см. Обзор заболеваний спинного мозга: симптомы и признаки) и развития осложнений (например, контрактур суставов, пролежней, пневмонии, а также недержания мочи/кала).
Пораженный участок следует как можно скорее блокировать хирургическим или нехирургическим путем и в течение всей острой фазы. Во время острой фазы ежедневный уход должен включать меры по предотвращению возникновения контрактур, пролежней и пневмонии; также следует принять все меры, необходимые для предотвращения прочих осложнений (например, ортостатической гипотензии, ателектаза, тромбоза глубоких вен, легочной эмболии). Размещение пациентов на ортостатическом столе и увеличение угла постепенно к вертикальному положению могут помочь восстановить гемодинамическое равновесие. Компрессионные чулки, эластичные бинты или брюшной бандаж могут предотвратить развитие ортостатической гипотензии.