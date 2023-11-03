Реабилитационные мероприятия для лечения боли и воспалений

Тепло дает временное облегчение при подострых и хронических травматических и воспалительных заболеваниях (например, растяжение связок и сухожилий, фиброз, тендовагинит, мышечный спазм, миозит, боль в спине, травма шейного отдела позвоночника, различные формы артрита, артралгия, невралгия). Тепло увеличивает кровоток и растяжимость соединительной ткани, тепло также уменьшает тугоподвижность суставов, боль, мышечный спазм и помогает уменьшить воспаление, отек и экссудаты. Применение высокой температуры может быть поверхностным (инфракрасное тепло, горячие компрессы, парафиновые ванны, гидротерапия) и глубоким (ультразвук). Интенсивность и длительность физиологического действия зависят главным образом от температуры тканей, скорости повышения температуры и области лечения.

Инфракрасное тепло выделяется инфракрасной лампой, процедура длится, как правило, в течение 20 мин/день. Противопоказания включают имплантированное металлическое устройство и нарушение чувствительности кожи (в частности, температурной и болевой). Чтобы избежать ожогов, следует принять меры предосторожности.

Горячие компрессы представляют собой контейнеры из хлопчатобумажной ткани, наполненные силиконовым гелем; их варят в воде или подогревают в микроволновой печи, а затем накладывают на кожу. Компрессы не должны быть слишком горячими. Защитить кожу от ожогов можно, предварительно обернув компрессы в несколько слоев полотенца. Противопоказания такие же, как и для инфракрасного тепла.

При назначении парафиновой ванны больной участок тела окунается, погружается или обмазывается расплавленным воском, нагретым до температуры 49° C. Тепло можно сохранить, укутав больной участок полотенцами на 20 мин. Парафин обычно применяется для терапии мелких суставов – как правило, окуная или погружая кисть, нанося его на колено или локоть. Парафин не следует наносить на открытые раны или применять для пациентов, имеющих на него аллергию. Парафиновые ванны особенно полезны для лечения остеоартрита кистей рук.

Гидротерапию можно применять для улучшения заживления ран. Бурлящая теплая вода стимулирует кровоток и очищает ожоги и раны. Эта процедура часто проводится в ванне Хаббарда (крупные промышленные джакузи) с водой, нагретой до температуры от 35,5 до 37,7° С. Полное погружение в воду, нагретую до температуры 37,7–40°, может также помочь расслабить мышцы и облегчить боль. Гидротерапия особенно полезна в сочетании с упражнениями на объем движений.

Диатермия представляет собой терапевтический нагрев тканей с использованием колебательных высокочастотных электромагнитных полей, либо коротких или сантиметровых волн. Этот способ воздействия вряд ли превосходит простые формы нагрева и в настоящее время используются редко.