Реабилитационные мероприятия для лечения боли и воспалений

Целью лечения боли и воспалений является облегчение передвижения и улучшение координации мышц и суставов. Немедикаментозное лечение включает лечебную физкультуру, тепло, холод, электростимуляцию, вытяжение шейного отдела позвоночника, массаж и иглоукалывание. Такие процедуры используются при лечении многих заболеваний мускулатуры, сухожилий и связок (см. таблицу Немедикаментозные методы лечения боли). Использование этих методов основано на предпочтениях пациента и врача и на клинической оценке. Эти методы, как правило, являются дополнительным, а не единственным вмешательством. Они часто используются до и после лечебной физкультуры и являются компонентами стратегии реабилитации. В направлении на лечение следует указывать:
Диагностика
метод лечения (например, ультразвук, горячая грелка),
место применения (например, правого плеча, нижней части спины),
частоту (например, 1 раз в день, через день),
Продолжительность (например, 10 дней, 1 неделя)
Немедикаментозные методы лечения боли
Модальность
Показания
тепло (например, инфракрасное тепло, горячие компрессы, парафиновые ванны, гидротерапия)
Артралгия
Артрит (различные формы)
Боль в спине
Фибромиалгия
Мышечный спазм
Миалгия
Невралгия тройничного нерва
Растяжения связок
Растяжения сухожилий
Тендосиновит
Хлыстовая травма
Ультаразвука
Повреждения костей
Бурсит
Комплексный региональный болевой синдром
Контрактуры
Остеоартрит
Тендинит
Низкоуровневый лазер (холодный лазер)
Растяжения связок
Растяжения сухожилий
Мышечный спазм
Миофасциальные боли
Холод
Воспаление (острое)
Поясничная боль
Мышечный спазм
Миофасциальные боли
Травматические боли
Транскутанная электрическая стимуляция нервов (TЭНС)
Мышечно-склетные боли
Невралгия/нейропатические боли
Эаболевания периферических сосудов
Вытяжение шейного отдела позвоночника
Цервикальная радикулопатия
Боль в шее (хроническая) в связи с шейным спондилезом
Кривошея
Хлыстовая травма
Ампутация
Церебральный паралич
Контрактура тканей
Фибромиалгия
Гемиплегия
Повреждения мягких тканей (например, травма сустава, повреждение суставной капсулы, растяжение)
Поясничная боль
Миофасциальные боли
Боль (хроническая)
Острые и хронические травмы скелетно-мышечной системы
Воспалительный и дегенеративный артрит
*Иглоукалывание пременяется с другими методами лечения.
(См. также Обзор реабилитации (Overview of Rehabilitation) и боли (Pain)).
Тепло
Тепло дает временное облегчение при подострых и хронических травматических и воспалительных заболеваниях (например, растяжение связок и сухожилий, фиброз, тендовагинит, мышечный спазм, миозит, боль в спине, травма шейного отдела позвоночника, различные формы артрита, артралгия, невралгия). Тепло увеличивает кровоток и растяжимость соединительной ткани, тепло также уменьшает тугоподвижность суставов, боль, мышечный спазм и помогает уменьшить воспаление, отек и экссудаты. Применение высокой температуры может быть поверхностным (инфракрасное тепло, горячие компрессы, парафиновые ванны, гидротерапия) и глубоким (ультразвук). Интенсивность и длительность физиологического действия зависят главным образом от температуры тканей, скорости повышения температуры и области лечения.
Инфракрасное тепло выделяется инфракрасной лампой, процедура длится, как правило, в течение 20 мин/день. Противопоказания включают имплантированное металлическое устройство и нарушение чувствительности кожи (в частности, температурной и болевой). Чтобы избежать ожогов, следует принять меры предосторожности.
Горячие компрессы представляют собой контейнеры из хлопчатобумажной ткани, наполненные силиконовым гелем; их варят в воде или подогревают в микроволновой печи, а затем накладывают на кожу. Компрессы не должны быть слишком горячими. Защитить кожу от ожогов можно, предварительно обернув компрессы в несколько слоев полотенца. Противопоказания такие же, как и для инфракрасного тепла.
При назначении парафиновой ванны больной участок тела окунается, погружается или обмазывается расплавленным воском, нагретым до температуры 49° C. Тепло можно сохранить, укутав больной участок полотенцами на 20 мин. Парафин обычно применяется для терапии мелких суставов – как правило, окуная или погружая кисть, нанося его на колено или локоть. Парафин не следует наносить на открытые раны или применять для пациентов, имеющих на него аллергию. Парафиновые ванны особенно полезны для лечения остеоартрита кистей рук.
Гидротерапию можно применять для улучшения заживления ран. Бурлящая теплая вода стимулирует кровоток и очищает ожоги и раны. Эта процедура часто проводится в ванне Хаббарда (крупные промышленные джакузи) с водой, нагретой до температуры от 35,5 до 37,7° С. Полное погружение в воду, нагретую до температуры 37,7–40°, может также помочь расслабить мышцы и облегчить боль. Гидротерапия особенно полезна в сочетании с упражнениями на объем движений.
Диатермия представляет собой терапевтический нагрев тканей с использованием колебательных высокочастотных электромагнитных полей, либо коротких или сантиметровых волн. Этот способ воздействия вряд ли превосходит простые формы нагрева и в настоящее время используются редко.
Низкоуровневая лазерная терапия
Низкоуровневая лазерная терапия (также известная как "холодная" лазерная терапия) применяет световую энергию к более глубоким тканям и может обеспечить обезболивание при различных состояниях, включая растяжения и деформации, боли в шее и спине, боли в плече и фибромиалгию. Она не должна использоваться на глаза, поэтому требуются соответствующие защитные очки. Она также не должна использоваться в месте установленного злокачественного новообразования, над плодом, над кардиостимулятором или другим имплантированным устройством, или над щитовидной железой. Низкоуровневая лазерная терапия может также спровоцировать приступ у пациентов с фоточувствительной эпилепсией и должна использоваться с осторожностью у таких пациентов. Хотя некоторые данные свидетельствуют о потенциальной пользе низкоуровневой лазерной терапии для конкретных заболеваний опорно-двигательного аппарата, результаты неоднозначны в зависимости от конкретного состояния, подлежащего лечению, и сравнений лечения.
Ультаразвука
Ультразвук использует высокочастотные звуковые волны для проникновения глубоко (от 4 до 10 см) в ткани, оказывая термическое, механическое, химическое и биологическое воздействие. Он показан при лечении тендинита, бурсита, контрактур, остеоартрита, при повреждениях костей и комплексном регионарном болевом синдроме. Ультразвук не следует применять к ишемической ткани, на участках под анестезией или при острой инфекции, а также для лечения геморрагического диатеза или рака. Кроме того, его не следует применять на глазах, головном мозге, спинном мозге, ушах, сердце, половых органах, плечевом сплетении или костях в процессе заживления.
Холод
Выбор между терапией с использованием тепла и холодотерапией часто эмпирический. Когда тепло не работает, применяется холод. Однако при острых травмах или боли холод лучше, чем тепло. Холод может помочь облегчить мышечные спазмы, миофасциальную или травматическую боль, боль в пояснице и острое воспаление, холод может также оказать определенную местную анестезию. Холод обычно используется в течение первых нескольких часов или на следующий день после травмы, и, следовательно, его редко используют в физиотерапии.
Холод можно применять локально, используя мешок со льдом, холодный компресс или летучие жидкости (например, хлористый этил, охлаждающий спрей), которые охлаждают путем выпаривания. Распространение холода на коже зависит от толщины эпидермиса, лежащих в основе жира и мышц, содержания воды в тканях и скорости кровотока. Чтобы избежать повреждений и переохлаждения ткани, следует соблюдать осторожность. Холод не следует применять на участках с плохой перфузией.
Электростимуляция
При транскутанной электрической стимуляции нервов (ТЭНС) для облегчения боли используется слабый низкочастотный ток. Пациенты чувствуют нежные покалывания без повышенного напряжения мышц. В зависимости от тяжести боли, стимуляцию можно применять несколько раз в день в течение от 20 минут до нескольких часов. Часто пациентов учат пользоваться приборами ТЭНС и самим решать, когда применять лечение. ТЭНС-терапия не должна применяться на участке, где имплантировано электронное устройство, или вблизи него, поскольку ТЭНС может привести к нарушению работы такого устройства. Ее нельзя использовать для глаз.
Вытяжения шейного отдела позвоночника
Вытяжения шейного отдела позвоночника часто показаны при хронической боли в шее, вызванной шейным спондилезом, шейной радикулопатией, травмой шейного отдела позвоночника или кривошеей. Вертикальная тяга (для пациентов в сидячем положении) более эффективна, чем горизонтальная (для пациентов, лежащих в постели). Как для моторизованного прерывистого ритмического вытяжения, так и для статического вытяжения количество применяемого веса варьируется, но, как правило, должно обеспечить мягкое растяжение мышц шеи, но не причинять боль. Как правило, следует избегать гиперэкстензии шеи, поскольку она может увеличить компрессию нервного корешка в межпозвонковых отверстиях. Вытяжение обычно сочетается с другими видами физиотерапии, включая упражнения и ручное растяжение. Вытяжения обычно не назначают пациентам с длительным ревматоидным артритом или другими воспалительными артропатиями с вовлечением шейного отдела позвоночника.
Массаж
Массаж может мобилизовать сведенные ткани, снять боль и уменьшить отек и уплотнения после травмы (например, перелом, повреждения сустава, растяжение связок и сухожилий, синяки). Массаж показан при болях в пояснице, фибромиалгии, гемиплегии, миофасциальных болях, церебральном параличе и ампутации. Массаж нельзя применять для лечения инфекций или тромбофлебита. При лечении травм массаж могут делать только массажисты, обладающие лицензией или сертификатом; это вызвано вариабельностью подготовки и повышения квалификации массажистов.
Иглоукалывание
При иглоукалывании тонкие иглы вставляются через кожу в определенные участки тела, часто далеко от места боли. Иглоукалывание иногда применяется наряду с другими методами лечения для управления острой и хронической болью.