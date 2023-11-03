Реабилитации после инсульта

Перед началом упражнений на движение пациенты должны иметь возможность стоять. Пациенты сначала учатся вставать из положения сидя. Высота сиденья может быть скорректирована. Пациенты должны стоять с полностью распрямленными бедрами и коленями, наклонившись немного вперед и в сторону здоровой стороны тела. Использование параллельных брусьев является самым безопасным способом стоять.

Цель упражнения на движение – выработать и сохранить безопасную походку, а не восстанавливать нормальную походку. У большинства пациентов с гемиплегией наблюдается нарушение походки, вызванное многими факторами (например, мышечной слабостью, спастичностью, искажением образа тела) и, таким образом, трудноисправимо. Кроме того, попытки исправить походку часто увеличивают спастичность, могут привести к мышечной усталости и увеличить и без того высокий риск падений.

Во время упражнений ходьбы пациенты передвигают ноги на расстояние > 15 см друг от друга и держатся за параллельные брусья здоровой рукой. Пациенты делают укороченный шаг ногой, пораженной гемиплегией, и удлиненный шаг неповрежденной ногой. Пациентам, которые начинают ходить без помощи параллельных брусьев, возможно, потребуется физическая помощь, а позднее и постоянный контроль со стороны терапевта. Как правило, пациенты используют трость или ходунки, когда впервые идут без параллельных брусьев. Диаметр ручки трости должен быть достаточно большим, чтобы ее могла обхватить пораженная артритом рука.

Подъем по лестнице следует начинать со здоровой ноги, а спуск начинать с пораженной ноги (здоровье ведет вверх, а болезнь – вниз). Группы мышц более здоровой ноги сильнее, чем пораженной ноги, и могут лучше контролировать подъем (с концентрическими сокращениями) и спуск (с эксцентрическими сокращениями). Кроме того, эта техника минимизирует диапазон движений бедра и колена пораженной ноги, необходимый для подъема по лестнице. Если есть возможность, пациентам следует подниматься и спускаться так, чтобы перила находились у них со здоровой стороны, чтобы они могли за них держаться. Взгляд вверх по лестнице может вызвать головокружение и этого следует избегать. Во время спуска пациенты должны использовать трость. Трость следует перенести на нижнюю ступень, перед тем как ступить вниз больной ногой.

Пациенты должны научиться предотвращать падения, которые являются наиболее распространенным происшествием среди пациентов, перенесших инсульт, что часто приводит к перелому шейки бедра. Как правило, пациенты объясняют падение, говоря, что у них подогнулись колени. Пациентам с гемиплегией, которые почти всегда падают на пораженную болезнью сторону тела, помочь предотвратить падение может опора пораженной стороной на перила (при стоянии или подъеме по лестнице). Могут также помочь упражнения на укрепление слабых мышц, особенно туловища и ног.

У пациентов с симптоматической ортостатической гипотензией, лечение включает применение поддерживающих чулок, лекарственные средства и обучение на ортостатическом столе.

Так как у больных гемиплегией подчас возникает головокружение, они должны медленно изменять положение тела и делать паузу после вставания, чтобы восстановить равновесие, прежде чем идти. Следует надевать комфортную обувь с резиновой подошвой и каблуками меньше ≤ 2 см.