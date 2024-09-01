Путешествия самолетом

Рациональное планирование снижает риски, связанные с путешествиями, в том числе авиатранспортом. Перед поездкой пациенты и их лечащие врачи должны проверить запланированные маршруты и соответствующие медицинские анамнезы, которые потребуют вакцинации, профилактических мер против таких инфекций, как малярия и диарея путешественников, а также консультаций по мерам личной защиты, в том числе связанных с неинфекционными угрозами. Для пожилых путешественников наиболее распространенными причинами смерти являются инфаркт и инсульт. Для других путешественников наиболее распространенной причиной смерти являются дорожно-транспортные происшествия.

Воздушные путешествия могут вызвать или усугубить определенные медицинские проблемы; некоторые из них считаются противопоказанием к полету, а другие могут вызвать дискомфорт. Серьезные осложнения редки, несколько простых мер предосторожности могут уменьшить некоторые из наиболее распространенных проблем.

Во время полета любого медицинского работника, присутствующего среди пассажиров, могут попросить помочь заболевшим пассажирам. Кроме того, большинство коммерческих самолетов оборудовано средствами оказания первой помощи, в том числе автоматическими дефибрилляторами и ограниченным запасом лекарственных средств. Персонал авиакомпаний сейчас лучше обучают оказанию первой помощи, чем раньше. Хотя врачи, оказывающие помощь больным или травмированным пассажирам, как правило, защищены от судебных исков концепцией «Добрый самаритянин», им следует избегать медицинской практики, выходящей за рамки их профессиональной подготовки или опыта.

Дополнительную информацию о путешествии по воздуху можно получить в медицинских отделах крупных авиакомпаний, Федеральном агентстве гражданской авиации, на онлайн интернет-ресурсах путешествий или в местных клиниках.

Таблица Противопоказания к полетам на самолете Таблица

Изменения атмосферного давления Коммерческие и реактивные самолеты сохраняют герметичность только до давления, эквивалентного высоте порядка 1830–2440 метров, а не давления на уровне моря. Таким образом, воздух в полостях тела или других закрытых пространствах расширяется примерно на 25%, это расширение может усугубить течение определенных заболеваний. Нерешенные проблемы с зубами или недавние стоматологические процедуры могут вызвать боль при изменении атмосферного давления. У людей, страдающих воспалением верхних дыхательных путей или аллергическим ринитом, может развиться закупорка евстахиевой трубы (вызывающая бароотит среднего уха) или закупорка отверстий гайморовых пазух (что может привести к возникновению баротравм пазух носа). Частое зевание или сглатывание при заложенном носе во время снижения самолета, применение противоотечных назальных спреев или антигистаминных препаратов до или во время полета часто препятствуют развитию этих состояний или ослабляют их. Некоторые люди сосут леденцы во время снижения самолета. Путешествия самолетом противопоказаны пациентам, у которых наблюдается или может развиться пневмоторакс (например, у имеющих большие легочные пузырьки или полости), или тем, в организме которых скапливается воздух или газы (например, страдающим ущемлением кишечника, тем, кто путешествует < 10 дней после перенесенной операции на грудной или брюшной полости, тем, кому был введен газ для операций на полости глаза), потому что даже небольшое расширение может вызвать боль или повреждение ткани. Воду в устройствах, крепящихся с помощью воздушных манжет или воздушных шаров (например, питательные трубки, мочевые катетеры), следует заменить воздухом. Пациентам с колостомией следует носить большой калоприемник и ожидать частого наполнения за счет расширения кишечных газов.

Дети Дети особенно подвержены развитию бароотита среднего уха, поэтому им следует давать пищу и жидкость чтобы стимулировать сглатывание, способное выровнять давление. Младенцев можно кормить грудью или дать бутылочку с детским питанием или пустышку. Меры предосторожности для детей, страдающих хроническими заболеваниями (например, врожденным пороком сердца, хроническими заболеваниями легких, анемией), те же, что и для взрослых.

Реактивная задержка (циркадная дисритмия) Быстрое пересечение во время путешествия нескольких часовых поясов нарушает нормальный циркадный ритм. Воздействие яркого света во второй половине дня или вечером задерживает наступление нормального времени сна, а воздействие утреннего света сдвигает вперед биологические часы, так что время сна наступает ранее, чем обычно. Таким образом, управление воздействием света может помочь адаптации, особенно в дни после прибытия в новый часовой пояс. Например, лица, путешествующие на запад, могут максимально использовать воздействие яркого света днем, чтобы отсрочить время сна; те, кто путешествует на восток, могут максимально использовать воздействие яркого света рано утром, чтобы помочь пробуждению, это создает благоприятные условия для раннего отхода ко сну, в течение 3-4 дней после прибытия. После полета в восточном направлении заснуть в соответствующий момент по местному времени помогут снотворные короткого действия (см. таблицу Пероральные снотворные средства широкого спектра применения [Oral Hypnotics in Common Use]). Однако снотворное может оказывать неблагоприятные эффекты, такие как сонливость в дневное время, амнезия и ночная бессонница. Снотворное длительного действия увеличивает вероятность возникновения путаницы и падений среди пожилых людей и их следует избегать. Мелатонин, гормон, вырабатываемый шишковидной железой, дает сигнал о наступлении ночного времени, однако данные о крупных плацебо-контролируемых исследованиях, которые свидетельствовали бы о безопасности и эффективности мелатонина, отсутствуют. Прием мелатонина (от 0,5 до 5 мг перорально до желаемого времени сна) может помочь тем, кому нужно ложиться спать пораньше, потому что они совершили перелет на восток через несколько часовых поясов. Чтобы компенсировать циркадный ритм, следует внести изменения в некоторые терапевтические схемы приема лекарств. Например, может потребоваться изменение дозировки и времени ввода инсулина в зависимости от количества пересеченных часовых поясов, времени, проведенного в месте назначения, доступной пищи и рода деятельности; следует часто проверять уровень глюкозы. Целевой уровень глюкозы в плазме крови следует повысить; т.к. на ее уровень влияют многие изменения, то осуществление жесткого контроля более затруднительно, а риск развития гипогликемии увеличивается. Схемы могут потребовать модификации на основе истекшего времени, а не местного времени.

Пониженное давление кислорода В пассажирских самолетах на крейсерской высоте, где салоны самолетов обычно герметизированы на высоте от 6000 до 8000 футов (от 1830 до 2440 метров) над уровнем моря, парциальное давление кислорода примерно на 25% меньше, чем на уровне моря, что из-за кривой диссоциации кислорода и гемоглобина (см. рисунок Кривая диссоциации оксигемоглобина) означает падение насыщения артериальной крови кислородом всего лишь примерно на 4,4%. Это снижение может быть значительным для лиц с тяжелой формой заболевания сердца и легких (см. таблицу Противопоказания к полету [Contraindications to Flying]), но оно не оказывает вредного воздействия у большинства, однако после 3–9 часов полета на этой высоте некоторые начинают испытывать дискомфорт (например, головную боль, недомогание). Путешественники с заболеваниями сердца или апноэ сна должны избегать употребления алкоголя до и во время полета; алкоголь может усугубить снижение насыщения артериальной крови кислородом (1). В общем, любой человек, способный пройти 50 м или подняться на один лестничный пролет и у кого заболевание протекает стабильно, может перенести полет в салоне пассажирского самолета без дополнительного снабжения кислородом. Однако путешественники, у которых наблюдаются легочные заболевания в умеренной или тяжелой степени (например, астма, ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь легких], муковисцидоз), сердечная недостаточность, анемия, снижение уровня гемоглобина < 8,5 г/дл (85 г/л), тяжелая стенокардия, серповидно-клеточная анемия (а не ее признаки) и некоторые врожденные пороки сердца, могут столкнуться с проблемами. Если полет необходим, такие пациенты обычно могут безопасно выполнить полет со специально разработанным оборудованием непрерывной подачи кислорода, которое должна предоставить авиакомпания. Во время длительных перелетов обычно развивается мягкий отек лодыжки из-за венозного застоя и его не следует путать с сердечной недостаточностью. Курение сигарет может усугубить легкую гипоксию, поэтому его следует избегать перед полетом. Гипоксия и усталость способны усилить воздействие алкоголя.

Низкая влажность воздуха в салоне самолета Обезвоживание может развиться из-за очень низкой влажности воздуха в салоне самолета. Этого можно избежать, потребляя адекватное количество жидкости и избегая приема алкоголя. Тем, кто носит контактные линзы, и людям с сухими глазами следует часто закапывать искусственные слезы, чтобы избежать раздражения роговицы в результате низкой влажности воздуха в салоне.

Укачивание при движении Морская болезнь часто вызвана турбулентностью и вибрацией, усугубляют ее течение тепло, чувство беспокойства, голода или переедание. Симптомы включают тошноту, рвоту, потливость и головокружение. Проявления морской болезни можно уменьшить, сократив потребление пищи, жидкости и алкоголя до и во время полета. Можно помочь облегчить состояние, если фиксировать взгляд на неподвижном предмете или на линии горизонта, а также если лечь и держать глаза закрытыми. Другие меры борьбы – выбрать место, где движение ощущается в наименьшей степени (например, в центре самолета, над крылом), воздержаться от чтения и использовать обдув струей воздуха из вентиляционного отверстия. Часто полезны пластыри со скополамином или противогистаминные препараты, особенно если их принимать до поездки. Однако эти препараты могут вызывать сонливость, сухость во рту, спутанность сознания, падения и другие проблемы у пожилых людей.

Беременность Беременность без осложнений со сроком до 36 недель не является противопоказанием для воздушного перелета; беременности с высоким риском следует оценивать индивидуально. Для полета во время 9-го месяца обычно может потребоваться получить письменное разрешение врача за 72 часа до вылета с указанием ожидаемой даты родов. Тем не менее политика в этом вопросе варьируется в зависимости от авиакомпании. Ремни безопасности следует крепить ниже живота, на бедрах. Для предотвращения воздействия на развитие щитовидной железы плода беременным женщинам следует избегать длительного применения таблеток для очистки воды, которые содержат йод. Беременные женщины должны отложить поездку в районы, где малярия является эндемическим заболеванием, потому что малярия может представлять для них большую опасность. Безопасность применения мефлохина во время беременности не задокументирована, но ограниченный опыт свидетельствует о том, что его можно использовать, если преимущества от его применения превышают потенциальные риски (см. также Профилактика малярии). Во время полета беременным женщинам следует проявлять особую осторожность в соответствии с основными принципами безопасного питания и гигиены рук. При длительных перелетах рекомендуется частое передвижение для предотвращения венозной тромбоэмболии (см. также Ограничение подвижности). Беременные и планирующие беременность в ближайшем будущем не должны путешествовать в районы с риском инфекции Зика. Беременные женщины также подвержены риску заражения гепатита Е – вирусной инфекции печени, редко встречающейся в США, но распространенной в Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Мексике. Возможны выкидыш, печеночная недостаточность или смерть. Лечение не существует, поэтому следует отложить поездки в регионы, где распространен гепатит Е. Женщины, которые не могут отложить поездку, должны тщательно мыть руки и соблюдать правила безопасного питания.

Психологический стресс Гипноз и изменение поведения могут принести пользу некоторым людям, испытывающим страх перед полетом или клаустрофобией. Боязливым пассажирам может быть полезен прием анксиолитика короткого действия (например, золпидем, алпразолам), до, и в зависимости от длительности, во время полета. Перенасыщение легких кислородом обычно симулирует болезнь сердца и может привести к возникновению тетанияподобных симптомов, вызвать панику, паранойю и чувство надвигающейся смерти. Во время полета психотические тенденции могут проявиться острее и причинить больше беспокойства. Вместе с пациентами со склонностью к буйному или непредсказуемому поведению всегда должно следовать сопровождающее лицо, а сами пациенты должны находиться под действием надлежащего седативного препарата.

Ограниченная подвижность У любого сидящего в течение длительного времени человека может развиться тромбоз глубоких вен, что может привести к легочной эмболии. Длительные авиаперелеты являются слабым фактором риска венозной тромбоэмболии (2). Дополнительные факторы риска включают те, которые связаны с тромбозом глубоких вен, не обусловленным высотой (например, ранее перенесенный тромбоз глубоких вен, беременность, использование оральных контрацептивов — см. таблицу Факторы риска развития тромбоза вен). Рекомендуются частая (каждые 1–2 часа) ходьба, выполнение коротких упражнений в положении сидя и адекватная гидратация, однако исследований, показывающих пользу этих мер, недостаточно. Медикаментозная профилактика (например, аспирин, гепарин) не показана, но путешественникам с риском развития венозной тромбоэмболии рекомендуется использовать правильно подобранные компрессионные чулки ниже колена.

Турбулентность Турбулентность может стать причиной морской болезни или травмы. Сидя в кресле, пассажиры должны быть все время пристегнутыми ремнями безопасности.

Другие аспекты Путешественники с определенными заболеваниями или рисками должны иметь при себе соответствующую документацию, лекарства и устройства. Путешественники с диагностированными заболеваниями должны иметь при себе краткую медицинскую выписку (в том числе электрокардиограмму [ЭКГ] для пациентов с анамнезом серьезных сердечно-сосудистых заболеваний).

Путешественники, страдающие инвалидизирующими заболеваниями (например, эпилепсией) или лица с хроническими заболеваниями должны носить медицинский браслет или нашейный медальон для идентификации личности.

Путешественникам со специфическими рецидивирующими заболеваниями в анамнезе (например, инфекциями мочевыводящих путей, кандидозом влагалища, мигренью) следует рассмотреть возможность путешествия с препаратами для самостоятельного лечения.

Путешественники, которым нужно перевозить опиоидные препараты, шприцы или большие количества лекарственных препаратов, должны иметь при себе рецепт или письмо от врача, чтобы избежать возможных проблем с безопасностью или осложнениями при прохождении таможенного контроля. В случае задержки, потери или кражи зарегистрированного багажа в ручной клади должны находиться: Лекарства в оригинальных, промаркированных упаковках

Дополнительные очки или другие корректирующие линзы (а также действующий в настоящее время письменный рецепт на любой из этих предметов)

Аккумуляторы для слуховых аппаратов Администрация транспортной безопасности США (TSA) запрещает перевозить контейнеры с > 90 мл жидкости или геля на коммерческом рейсе, но TSA разрешает перевозить большее количество необходимых с медицинской точки зрения жидкостей, гелей и аэрозолей в разумных для поездки количествах. Эти предметы должны быть задекларированы сотрудниками TSA на контрольно-пропускном пункте для проверки (см. TSA: "Инвалидность и медицинские показания"(TSA: Disabilities and Medical Conditions)). Большинство имплантированных сердечных устройств, включая кардиостимуляторы и кардиовертеры-дефибрилляторы, эффективно экранированы от помех со стороны устройств безопасности. Тем не менее содержание металла в некоторых из этих устройств, а также некоторых ортопедических протезах и брекетах, может включить сигнал службы безопасности. Чтобы избежать проблем со службой безопасности следует иметь при себе письмо от врача. Люди с особыми диетическими и медицинскими потребностями должны тщательно планировать и провозить с собой свои собственные продукты питания и расходные материалы. При уведомлении за несколько дней все авиакомпании, вылетающие или прибывающие в США (и большинство других), могут предпринять разумные усилия для размещения пассажиров с физическими недостатками и особыми потребностями. Путешественники, нуждающиеся в кислородном обслуживании, должны связаться с авиакомпанией для получения конкретных инструкций. Многие авиакомпании не предоставляют услуги подачи кислорода. На рейсах разрешены портативные концентраторы кислорода, а также аппараты CPAP-терапии (подающие кислородную смесь под постоянным положительным давлением в дыхательных путях). Инвалидные коляски могут быть размещены на всех авиалиниях США и большинстве иностранных, но желательно заранее уведомить об этом. Некоторые авиакомпании принимают пассажиров, требующих использования в полете специализированного оборудования (например, для введения растворов, респираторов) при условии сопровождения пассажира соответствующим медицинским персоналом, и все приготовления будут сделаны заранее. Если путешественники из-за тяжелой болезни не могут быть размещены на коммерческом самолете, необходима помощь санитарной авиации. Светлокожие путешественники более подвержены появлению солнечных ожогов в тропических широтах и на большой высоте. Рекомендуется использование солнцезащитного крема с высоким SPF (солнцезащитный фактор 30 или выше). При одновременном использовании солнцезащитного крема и репеллента от насекомых сначала следует нанести солнцезащитный крем, а затем, по крайней мере, через пятнадцать минут – репеллент от насекомых.

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