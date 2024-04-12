Сахарный диабет у детей и подростков

Системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы (CGM) являются распространенным методом мониторинга уровня глюкозы в крови и могут заменить рутинный самоконтроль уровня глюкозы в крови у некоторых пациентов. Эти системы все чаще используются у всех детей, чаще всего у детей < 6 лет.

Системы НМГ представляют собой более сложный и эффективный подход к мониторингу и используют подкожный датчик для измерения каждые 1–5 минут уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, а затем данные измерений переводятся в показатели глюкозы в крови, регистрируя таким образом более точно колебания уровня глюкозы, что позволяет затем принять соответствующие меры в режиме реального времени. Они передают результаты беспроводным путем на устройства мониторинга и индикации, которые могут быть встроены в инсулиновую помпу или быть автономным устройством. Определяя случаи устойчивой гипергликемии и эпизоды повышенного риска гипогликемии, системы НМГ помогают пациентам с СД 1 типа более безопасно контролировать гликемию.

Учитывая значительную нагрузку, связанную с требованиями к мониторингу, НМГ следует предлагать, если он доступен и если пациент и/или члены его семьи могут безопасно пользоваться этим устройством. Большинство устройств НМГ сегодня предоставляют информацию о текущих показателях глюкозы и их тенденциях в реальном времени, а также сигнализируют о высоких и низких пороговых значениях и могут заменить самоконтроль уровня глюкозы в крови. По сравнению с интермиттирующим мониторингом путем взятия крови из пальца, системы НМГ могут помочь снизить уровни HbA1С, увеличить процент времени в пределах диапазона и снизить риск гипогликемии (4).

Дети, использующие устройства НМГ, должны иметь возможность измерять уровень глюкозы в крови с помощью прокола пальца, чтобы откалибровать монитор и/или проверить показания, если они расходятся с симптомами, но после короткого периода разогрева (1–2 часа) в новых системах регулярная калибровка с помощью прокола пальца не требуется.

В настоящее время для ежедневного домашнего использования доступны два типа систем НМГ: НМГ в реальном времени и НМГ с периодическим сканированием.

Системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) в режиме реального времени можно использовать у детей ≥ 2 лет. Система автоматически передает пользователю в режиме реального времени непрерывный поток данных об уровне глюкозе, обеспечивает оповещения и активные сигналы тревоги, а также передает данные об уровне глюкозы на приемный датчик, смарт-часы или смартфон. Для достижения максимального эффекта НМГ в режиме реального времени следует использовать устройство как можно чаще.

Системы НМГ с периодическим сканированием можно использовать у детей ≥ 4 лет. Он предоставляет тот же тип данных по уровню глюкозы, что и НМГ в режиме реального времени, но для получения этой информации пользователю необходимо специально сканировать датчик с помощью считывающего устройства или активированного смартфона. Подобно НМГ в режиме реального времени, данные по показателям глюкозы для просмотра родителями или медицинскими работниками могут передаваться удаленно. Новые системы НМГ с периодическим сканированием имеют дополнительные оповещения и сигналы тревоги. НМГ с периодическим сканированием следует использовать часто, не реже одного раза в 8 часов. Дети, использующие устройство НМГ, должны иметь возможность измерять уровень глюкозы в крови с помощью глюкометра, чтобы откалибровать свой монитор и проверить показатели уровня глюкозы, если они расходятся с симптомами.

Несмотря на то, что НМГ устройства могут использоваться при любом режиме, их, как правило используют пациенты с инсулиновой помпой. При использовании в сочетании с инсулиновойпомпой такая комбинация известна как помповая терапия с сенсорным усилением. Эта терапия требует ручной корректировки доз инсулина на основе результатов НМГ.

Другие системы НМГ интегрированы с помпой и также могут приостанавливать подачу базального инсулина на срок до 2 часов, когда уровень глюкозы падает ниже установленного порога (функция LGS) или когда прогнозируется ее снижение ниже установленного порога (функция PLGS). Эта интеграция может уменьшить количество эпизодов гипогликемии даже по сравнению с помповой терапией, дополненной датчиками.

Инсулиновые помпы замкнутого цикла можно использовать у детей в возрасте ≥ 2 лет. Эти гибридные системы замкнутого цикла автоматизируют регулирование уровня глюкозы в крови с помощью сложных компьютерных алгоритмов, которые устанавливаются на смартфон или аналогичное устройство и связывают датчик НМГ с инсулиновой помпой для определения уровня глюкозы в крови и контроля подачи инсулина . Подачу контролируют путем приостановки, увеличения или уменьшения подачи базального инсулина в зависимости от значений полученных при НМГ. Новые гибридные системы с замкнутым контуром обеспечивают большую автоматизацию, но не требуют участия пользователя при приеме болюсов во время приема пищи. Такие системы помогают более строго контролировать дозировку инсулина, ограничивать приступы гипергликемии и гипогликемии, а также имеют дополнительные настройки для сна и физических нагрузок. Полностью автоматизированная система замкнутого цикла, иногда известная как бигормональная (инсулиновая и глюкагоновая) искусственная поджелудочная железа, все еще находится на стадии испытаний и коммерчески недоступна.