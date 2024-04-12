Задержка полового созревания

Измеряют уровни ЛГ и ФСГ и тестостерона у мальчиков или эстрадиола у девочек. ЛГ и ФСГ представляют собой гонадотропины, выделяемые гипофизом, которые стимулируют выработку половых гормонов. Определения уровней ЛГ и ФСГ являются наиболее информативными начальными тестами (см. также алгоритм Обследование при первичной аменорее). Определение уровня ФСГ наиболее полезно для подтверждения гипогонадизма, тогда как уровень ЛГ поможет в определении начала полового созревания. Тестирование должно проводиться утром и требует выполнения педиатрических анализов (часто маркируются как сверхчувствительные или иммунохемилюминометрические [ICMA]).

Повышенные сывороточные уровни ЛГ и ФСГ указывают на

гонадальную недостаточность, вызванную дефектами самих половых желез (первичный гипогонадизм [гипергонадотропный гипогонадизм])

У детей, имеющих повышенные уровни ЛГ и ФСГ, следует провести анализ кариотипа для идентификации синдрома Клайнфельтера у мальчиков и синдрома Тернера у девочек. Если кариотип нормальный, девушки с тяжелой задержкой пубертатного периода должны быть дополнительно обследованы на наличие других причин первичной недостаточности яичников.

Низкие или нормальные уровни ФСГ и ЛГ наряду с низким содержанием тестостерона и эстрадиола у детей с маленьким ростом и задержкой полового созревания могут указывать на

Системная задержка

Вторичный гипогонадизм (гипогонадотропный гипогонадизм)

Функциональный гипогонадотропный гипогонадизм (вызванный гипотиреозом, воспалительными состояниями, недостаточным питанием или чрезмерными физическими нагрузками)

Измерение ФСГ особенно важно для диагностики первичного гипогонадизма, поскольку ФСГ имеет более длительный период полураспада, более чувствителен и демонстрирует меньшую вариабельность, чем ЛГ. Уровни ФСГ > 20 мМЕ/мл (> 20 ЕД/л) указывают на возможную дисфункцию половых желез.

С помощью анализа уровней тестостерона и эстрадиола не всегда можно провести дифференцировку ранних пубертатных уровней от препубертатных.

Системная задержка полового созревания чаще всего диагностируется у мальчиков, отчасти потому, что мальчики-подростки больше страдают от того, что они не развиваются с той же скоростью, что и их сверстники, и, следовательно, более презентативны для оценки. Может быть трудно отличить конституционную задержку полового созревания от постоянных причин гипогонадотропного гипогонадизма. Ингибин B и антимюллеров гормон (АМГ) могут быть полезными маркерами функции гонад (см. Диагностика мужского гипогонадизма у детей) (1, 2).

Хронические заболевания, которые приводят к недостаточному питанию, могут отсрочить половое созревание, нарушая высвобождение гонадотропин-релизинг гормона.

Постоянные формы гипогонадотропного гипогонадизма, более вероятны при отсутствие реакции на один или два коротких курса терапии тестостероном. При подозрении на гипофизарное расстройство, следует измерять уровни других гормонов гипофиза, поскольку гипогонадотропный гипогонадизм может быть изолированным или ассоциированным с дефицитом других гормонов.