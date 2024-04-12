Гипотиреоз у детей грудного и младшего возраста

Рутинный неонатальный скрининг

Функциональные тесты щитовидной железы

Иногда УЗИ щитовидной железы или радионуклидное сканирование

Рутинные неонатальные скрининговые тесты обнаруживают гипотиреоз до того, как клинические признаки становятся очевидными (1). Если скрининг является положительным, необходимо подтверждение с функциональными тестами щитовидной железы, включающими в себя измерение свободного сывороточного тироксина (свободный T4) и тиреотропного гормона (ТТГ) (2). Свободный T4 является лучшим показателем функции щитовидной железы, чем общий T4 у данных пациентов, так как уровни тиреоид-связывающих белков (тиреоид-связывающий глобулин, транстиретин и альбумин) влияют на общий уровень T4. Особенно важно измерять уровень свободного T4, а не общего T4 у недоношенных детей или детей с низкой массой тела при рождении, у которых изменения в связывающих белках приводят к низким уровням общего T4, несмотря на нормальные уровни свободного T4. Тесты для оценки функции щитовидной железы также проводят детям старшего возраста и подросткам с подозрением на гипотиреоз.

Измерение уровней трийодтиронина (T3) редко способны помочь в диагностике гипотиреоза, поскольку это последний тест, показывающий аномальные результаты, и его не должны проводить большинству пациентов. Уровень обратного T3 отображает метаболически неактивную форму T3. Количество обратного T3 увеличивается в периоды болезни или голодания, и его количественное содержание не следует измерять для диагностики гипотиреоза.

Тяжелый врожденный гипотиреоз даже при своевременном лечении все еще может вызывать проблемы в развитии и нейросенсорную тугоухость (3, 4). Потеря слуха может быть настолько незначительной, что при первичном скрининге ее упускают, но она все же может нарушать овладение языком. Повторное тестирование по окончании детства рекомендуется проводить для обнаружения незначительной потери слуха.

Если диагностирован врожденный гипотиреоз, можно провести радионуклидное сканирование (с пертехнетатом технеция-99m или йодом-123) или ультрасонографию, чтобы оценить размер и расположение щитовидной железы и тем самым помочь отличить структурную аномалию (то есть дисгенезию щитовидной железы) от дисгормоногенеза и преходящих аномалий.

У детей и подростков с подозрением на гипотиреоз (повышеный уровень ТТГ и низкий уровень T4/свободного T4) необходимо определить титры антител к тканям щитовидной железы (к тиреопероксидазе и тиреоглобулину), чтобы исключить аутоиммунный тиреоидит. Биотин (распространенная безрецептурная биодобавка), следует прекратить принимать как минимум за 2 дня до лабораторных анализов, поскольку он может повлиять на результаты некоторых тестов, оценивающих функцию щитовидной железы. Чаще всего биотин может привести к ложно высоким уровням Т4 и Т3 и ложно низким уровням ТТГ, что может привести к неправильному диагнозу гипертиреоза (5).

УЗИ щитовидной железы не является необходимым для установления диагноза аутоиммунного тиреоидита и проводится только у детей с асиметрией щитовидной железы или пальпируемыми узлами щитовидной железы.

Центральный гипотиреоз проявляется в виде особенности, когда уровень T4 низкий и не повышен ТТГ. Центральный гипотиреоз может проявляться у детей с дефектами среднелинейного закрытия (например, волчья пасть, микропенис) или нарушениями зрения (например, нистагм). Детям с подтвержденным центральным гипотиреозом необходимо провести МРТ головного мозга и гипофиза, чтобы исключить поражения центральной нервной системы. Как вариант, подобная картина дисфункции щитовидной железы развивается у детей, принимающих определенные лекарства (например, противосудорожные препараты, ингибиторы иммунных контрольных точек) или страдающих определенными заболеваниями (синдром эутиреоидной болезни). У детей с синдромом эутиреоидной патологии по мере улучшения клинического состояния функция щитовидной железы нормализуется.