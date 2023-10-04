Overview of Chromosomal Abnormalities

Хромосомные аномалии являются причиной различных расстройств. Аномалии, которые затрагивают аутосомы (22 парные хромосомы, одинаковые у мужчин и женщин), встречаются чаще, чем вовлекающие половые хромосомы (X и Y).

Хромосомные аномалии подпадают под различные категории, но в широком смысле могут рассматриваться как численные или структурные. Числовые аномалии могут затрагивать часть хромосомы или всю хромосому.

Численные аномалии включают в себя:

Трисомию (дополнительная хромосома)

Моносомию (отсутствие хромосомы)

Структурные аномалии включают в себя:

Транслокации (аномалии, при которых целая хромосома или сегменты хромосом неправильно объединяются с другими хромосомами)

Делеции и дупликации различных частей хромосом;