Уход за здоровым новорожденным

Во время пребывании в больнице, новоиспеченных родителей нужно научить кормить, купать и одевать новорожденных, а также познакомить их с активностями, сигналами и звуками, характерными для младенцев.

Перед выпиской из больницы клиницисты должны обсудить с родителями рутинные аспекты, касающиеся ухода за пуповиной, обрезания, изменения веса, мочеиспускания и дефекации. Младенцы, у которых меконий не отходит в течение первых 24 часов, должны быть повторно обследованы.

Регулярный уход и наблюдение за новорожденными Новорожденных можно купать (по желанию родителей) после того, как их температура стабилизируется на уровне 37° С в течение 2 часов. Пуповина Зажим с пуповины может быть снят, когда она высыхает, как правило, через 24 часа. Уход за пупочной раной направлен на снижение риска возникновения пупочной инфекции (омфалита). Пупочная культя должна быть чистой и сухой; другие меры ухода зависят от условий проведения родов. При больничных родах (или правильно организованных родах в домашних условиях), когда пуповина пережимается и перерезается в асептических условиях, достаточно содержать пуповину в сухости или промывать ее водой с мылом; местнодействующие средства не уменьшают риск инфекции. Тем не менее, если пережатие и/или перерезание пуповины проводится не в асептических условиях (например, в некоторых странах с недостаточным медицинским обслуживанием, при внезапных внебольничных родах), обработка пуповины местным антисептическим средством (например, хлоргексидином) снижает риск омфалита и неонатальной смертности. Пуповину следует ежедневно осматривать на предмет покраснения или выделений. Обрезание крайней плоти По желанию семьи, в течение первых нескольких дней жизни младенца можно безопасно провести обрезание с использованием местной анестезии. Процедура должна быть отложена, если мать принимала антикоагулянты или аспирин, при наличии семейного анамнеза нарушения свертываемости крови или если у новорожденного имеется смещение мочеиспускательного канала, гипоспадия или любая другая аномалия в области головки или пениса (потому что крайняя плоть может быть использована в дальнейшем при ходе пластических реконструктивных операций). Обрезание откладывают по крайней мере до момента после первого мочеиспускания; его отсутствие в течение 12 часов после завершения процедуры может указывать на наличие осложнений. Обрезание не следует делать, если у новорожденного имеется гемофилия или другое нарушение свертываемости крови. Вес Большинство новорожденных теряют 5–7% массы тела в течение первых нескольких дней жизни, преимущественно из-за потерь жидкости с мочой и из-за выхода мекония, потери первородной казеозной массы и высыхания пуповины. Моча и дефекация В первые 2 дня моча может окрашивать подгузник оранжевым или розовым цветом из-за наличия в моче кристаллов уратов, являющихся нормальным результатом концентрации мочи. У большинства новорожденных мочеиспускание происходит в течение 24 часов после рождения, среднее время до 1-го мочеиспускания составляет от 7 до 9 часов после рождения, и у большинства оно происходит не менее 2 раз на 2-е сутки жизни. Задержка мочеиспускания более распространена среди новорожденных мальчиков и может быть результатом плотно сомкнутой крайней плоти; неспособность новорожденного мальчика произвести мочеиспускание может указывать на наличие клапанов задней уретры. Если младенец был обрезан, отсутствие мочеиспускания в течение 12 часов после процедуры может указывать на осложнение. Меконий Если меконий не вышел в течение 24 часов, врач должен обследовать новорожденного на наличие анатомических аномалий, таких как неперфорированный анус, болезнь Гиршпрунга и муковисцидоз (которые способны привести к мекониевой непроходимости кишечника).