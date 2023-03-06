Физический рост младенцев и детей

Физический рост включает достижение полной высоты и соответствующей массы и увеличение размеров всех органов (за исключением лимфатической ткани, объем которой уменьшается). Развитие от рождения до подросткового возраста происходит в 2 четко выраженных этапа:
Этап 1 (от рождения до примерно 1–2 лет): этап быстрого развития, хотя его темпы в течение этого периода снижаются.
Этап 2 (приблизительно с 2 лет до наступления половой зрелости): на данном этапе развитие происходит с относительно постоянной скоростью.
Половое созревание является процессом физического созревания от ребенка к взрослому. Подростковый возраст определяется как возрастная группа; половое созревание происходит в подростковом возрасте (см. Физическое развитие и половое созревание у подростков). В период полового созревания происходит 2-ой скачок роста, по-разному затрагивающий мальчиков и девочек.
Все параметры развития от рождения до 2 лет рекомендуется заносить в стандартные Карты физического развития ВОЗ. После 2 лет параметры развития заносятся в Карты физического развития Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) (1).
(См. также Снижение прибавки в весе и отставание в росте (Failure to Thrive) и Медицинское наблюдение за здоровым ребенком (Health Supervision of the Well Child)).
Справочные материалы
1. Grummer-Strawn LM, Reinold C, Krebs NF, Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Use of World Health Organization and CDC growth charts for children aged 0–59 months in the United States. MMWR Recomm Rep 10(RR-9):1–15, 2010. Clarification and additional information. MMWR Recomm Rep 59(36):1184, 2010.
Длина
Длина тела у младенца измеряется ростометром в положении на спине. Малыша укладывают на ростомер. Голову младенца держат так, чтобы темя касалось вплотную пластины для головы. Ноги младенца аккуратно выпрямляются, а колени прижимаются. Затем ножную пластинку перемещают до тех пор, пока она не коснется пятки младенца. Измерения должны быть проведены трижды, затем должно быть получено среднее значение, чтобы точно измерить длину.
Рост измеряется с помощью стоячего ростомера, как только ребенок может стоять. Ребенок становится возле ростомера. Ступни ребенка должны полностью касаться пола, а пятки – прижаты к стене. Голова ребенка должна быть расположена так, чтобы линия глаз была параллельна полу. Затем пластину стадиометра опускают до макушки головы. Опять же, измерения должны быть проведены трижды, должно быть получено среднее значение, чтобы точно измерить высоту.
В целом длина тела у доношенных детей увеличивается примерно на 30% к 5 месяцам и > 50% к 12 месяцам. В течение первого года жизни дети грудного возраста вырастают примерно на 25 см, а рост в 5 лет примерно вдвое превышает длину тела при рождении. Большинство мальчиков достигает половины своего взрослого роста примерно к 2 годам жизни; большинство девочек достигает половины своего взрослого роста примерно в возрасте 19 месяцев жизни.
Скорость изменения высоты (скорость роста) является более чувствительной мерой роста, чем измерение высоты в определенные временные промежутки. Здоровые доношенные младенцы и дети растут примерно на 2,5 см/месяцев, с рождения до 6 месяцев, и на 1,3 см/месяц с 7 до 12 месяцев, и приблизительно на 7,6 см/год с 12 месяцев до 10 лет.
До 12 месяцев скорость роста варьируется отчасти из-за перинатальных факторов (например, недоношенность). После 12 месяцев рост в основном определяется генетически, и скорость роста остается приблизительно постоянной до наступления половой зрелости; рост ребенка по сравнению с одногодками, как правило, остается такой же.
В целом, после завершения ростового процесса мальчики весят больше, чем девочки, и ростом выше их, потому что мальчики имеют более длительный препубертатный период роста, повышенную пиковую скорость во время пубертатного "скачка" роста и более длительный скачок роста в подростковом периоде.
Некоторые дети малые по гестационному возрасту на протяжении всей жизни имеют более низкий рост, чем дети, чья длина соответствует их гестационному возрасту. В младенчестве и детстве у мальчиков и девочек высота и скорость роста различаются незначительно.
Конечности растут быстрее туловища, что приводит к постепенному изменению относительных пропорций; отношение длины от макушки до лобка к длине от лобка до пяток составляет 1,7 при рождении, 1,5 – в 12 месяцев, 1,2 – в 5 лет и 1,0 после 7 лет.
Вес
Для массы характерна аналогичная картина. В первые дни после появления на свет доношенные новорожденные обычно теряют 5–8% от массы тела при рождении, но в течение 2 недель жизни восстанавливают свой вес. Затем они набирают 14–28 г/день до 3 месяцев, затем 4000 г с 3 до 12 месяцев, удваивая свою массу при рождении в 5 месяцев, утраивая ее в 12 месяцев, и увеличивая ее почти в 4 раза к 2 годам. Между 2 годами жизни и периодом полового созревания масса тела увеличивается примерно на 2 кг/год.
Распространенность детского ожирения (см. таблицу Изменения в распространенности ожирения у детей и подростков в возрасте от 2 до 19 лет в США) в Соединенных Штатах стала значительно увеличиваться в 1980-х годах, при этом заметно увеличился набор веса даже среди очень маленьких детей. Распространенность детского и подросткового ожирения остается высокой на сегодняшний день (1).
ЦКЗ выпустила развернутую возрастнаую росто-весовую шкалу ИМТ для мальчиков и девочек с очень высоким значением ИМТ (extended BMI-for-age growth charts).
Изменения в распространенности случаев ожирения среди детей и подростков от 2 до 19 лет в Соединенных Штатах
Возрастная группа
1976–1980
1988–1994
2003–2004
2007–2008
2009–2010
2011-2012
2013–2014
2015–2016
2017–2018
2-5 лет
5%
7,2%
13,9%
10,1%
12,1%
8,4%
9,4%
13,9%
13,4%
6-11 лет
6,5%
11,3%
18,8%
19,6%
18,0%
17,7%
17,4%
18,4%
20,3%
12-19 лет
5%
10,5%
17,4%
18,1%
18,4%
20,5%
20,6%
20,6%
21,2%
Data from Fryar CD, Carroll MD, Afful J: Prevalence of overweight, obesity, and severe obesity among children and adolescents aged 2–19 years: United States, 1963–1965 through 2017–2018. NCHS Health E-Stats, 2020.
Справочная информация по данным массы тела
1. Stierman B, Afful J, Carroll MD, et al: National Health and Nutrition Examination Survey 2017–March 2020 Prepandemic Data Files—Development of Files and Prevalence Estimates for Selected Health Outcomes. National Health Statistics Reports; no 158, 2021.
Окружность головы
Окружность головы отражает размер мозга и измеряется в установленном порядке до 36 месяцев. При рождении размер мозга составляет 25% от взрослого размера, и окружность головы равна в среднем 35 см. Окружность головы увеличивается в среднем на 1 см/месяц в течение 1-го года, увеличение мозга происходит быстрее в первые 8 месяцев, к 12-ти месяцам мозг завершает половину своего постнатального увеличения и составляет 75% от взрослого размера. Окружность головы увеличивается на 3,5 см в течение следующих 2 лет; размер мозга составляет 80% от взрослого размера в возрасте 3 лет и 90% – в 7 лет.
Состав организма
Состав тела (пропорции телесного жира и воды) изменяется и влияет на объем распределения препаратов. Доля жиров быстро возрастает с 13% при рождении до 20–25% к 12 месяцам, обусловливая пухлость большинства детей. Затем происходит медленное снижение содержания жира до предподросткового периода, когда оно составляет около 13%. Затем масса жира снова начинает медленно увеличиваться до наступления полового созревания, когда количество жира может снова снизиться, особенно у мальчиков. После полового созревания процент в целом остается стабильным у девочек, в то время как у мальчиков может быть тенденция к некоторому его снижению.
Вода в теле измеряется в процентах от массы тела, и ее содержание составляет 70% при рождении, снижается до 61% в течение 12 месяцев (примерно равно проценту у взрослых). Это изменение в основном объясняется уменьшением внеклеточной жидкости с 45 до 28% от массы тела. Объем внутриклеточной жидкости остается относительно постоянным. После 12 месяцев происходит медленное и варьирующееся снижение объема внеклеточной жидкости до взрослого уровня около 20% и увеличение внутриклеточной жидкости до взрослого уровня около 40%. Относительно большее количество воды в организме, ее высокая текучесть и сравнительно высокие поверхностные потери (за счет пропорционально большей площади поверхности) делают младенцев более восприимчивыми к потере жидкости, чем детей старшего возраста и взрослых.
Прорезывание зубов
Сроки прорезывания зубов могут отличаться (см. таблицу Сроки прорезывания зубов), как правило, из-за генетических факторов. В среднем, у здоровых детей к 12 месяцам должно быть 6 зубов, к 18 месяцам – 12 зубов, к 2 годам – 16 зубов, а к 2,5 годам – все 20 зубов; молочные зубы сменяются постоянными в возрасте от 5 до 13 лет. Прорезывание молочных зубов сходно у обоих полов; постоянные зубы, как правило, появляются раньше у девочек. Симптомы, связанные с процессом прорезывания зубов, называются прорезывание зубов.
Прорезывание зубов может запаздывать из-за семейных особенностей или некоторых состояний, таких как рахит, гипопитуитаризм, гипотиреоз или синдром Дауна. Дополнительные зубы и врожденное отсутствие зубов, вероятно, являются вариантом нормы.
Время прорезывания зубов
Зубы
Число
Возраст прорезывания зубов *
Временные (всего 20)
Нижние центральные резцы
2
5-9 месяцев
Верхние центральные резцы
2
8-12 месяцев
Верхние боковые резцы
2
10-12 месяцев
Нижние боковые резцы
2
12-15 месяцев
Передние моляры†
4
10-16 месяцев
Клыки
4
16-20 месяцев
Средние моляры†
4
20-30 месяцев
Постоянные (всего 32)
Передние моляры†
4
5-7 лет
Резцы
8
6-8 лет
Премоляры
8
9-12 лет
Клыки
4
10-13 лет
Средние моляры†
4
11-13 лет
Задние моляры†
4
17-25 лет
* Значительно варьирует.
†Нумерация коренных зубов ведется от передней к задней части рта (см. рисунок Как идентифицировать зуб).
Идентификация зубов
Представленная ситема нумерации является одной из наиболее широко используемых в Соединенных Штатах.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.