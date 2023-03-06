Физический рост младенцев и детей

Длина тела у младенца измеряется ростометром в положении на спине. Малыша укладывают на ростомер. Голову младенца держат так, чтобы темя касалось вплотную пластины для головы. Ноги младенца аккуратно выпрямляются, а колени прижимаются. Затем ножную пластинку перемещают до тех пор, пока она не коснется пятки младенца. Измерения должны быть проведены трижды, затем должно быть получено среднее значение, чтобы точно измерить длину.

Рост измеряется с помощью стоячего ростомера, как только ребенок может стоять. Ребенок становится возле ростомера. Ступни ребенка должны полностью касаться пола, а пятки – прижаты к стене. Голова ребенка должна быть расположена так, чтобы линия глаз была параллельна полу. Затем пластину стадиометра опускают до макушки головы. Опять же, измерения должны быть проведены трижды, должно быть получено среднее значение, чтобы точно измерить высоту.

В целом длина тела у доношенных детей увеличивается примерно на 30% к 5 месяцам и > 50% к 12 месяцам. В течение первого года жизни дети грудного возраста вырастают примерно на 25 см, а рост в 5 лет примерно вдвое превышает длину тела при рождении. Большинство мальчиков достигает половины своего взрослого роста примерно к 2 годам жизни; большинство девочек достигает половины своего взрослого роста примерно в возрасте 19 месяцев жизни.

Скорость изменения высоты (скорость роста) является более чувствительной мерой роста, чем измерение высоты в определенные временные промежутки. Здоровые доношенные младенцы и дети растут примерно на 2,5 см/месяцев, с рождения до 6 месяцев, и на 1,3 см/месяц с 7 до 12 месяцев, и приблизительно на 7,6 см/год с 12 месяцев до 10 лет.

До 12 месяцев скорость роста варьируется отчасти из-за перинатальных факторов (например, недоношенность). После 12 месяцев рост в основном определяется генетически, и скорость роста остается приблизительно постоянной до наступления половой зрелости; рост ребенка по сравнению с одногодками, как правило, остается такой же.

В целом, после завершения ростового процесса мальчики весят больше, чем девочки, и ростом выше их, потому что мальчики имеют более длительный препубертатный период роста, повышенную пиковую скорость во время пубертатного "скачка" роста и более длительный скачок роста в подростковом периоде.

Некоторые дети малые по гестационному возрасту на протяжении всей жизни имеют более низкий рост, чем дети, чья длина соответствует их гестационному возрасту. В младенчестве и детстве у мальчиков и девочек высота и скорость роста различаются незначительно.

Конечности растут быстрее туловища, что приводит к постепенному изменению относительных пропорций; отношение длины от макушки до лобка к длине от лобка до пяток составляет 1,7 при рождении, 1,5 – в 12 месяцев, 1,2 – в 5 лет и 1,0 после 7 лет.