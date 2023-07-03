Синдром аспирации мекония

Эндотрахеальная интубация и искусственная вентиляция легких при необходимости

Оксигенотерапия при необходимости поддержания высокого уровня PaO2 с целью уменьшения тонуса сосудов малого круга кровообращения в случаях с ПЛГ.

Сурфактант

Внутривенное введение антибиотиков

В тяжёлых случаях ПЛГ показано вдыхание окиси азота

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), если не реагирует на вышеуказанную терапию

Рутинная глубокая аспирация (т.е. интубация для отсасывания ниже пуповины) у новорожденных, родившихся в амниотической жидкости, содержащей меконий, не показывает улучшения результата, поэтому интубация новорожденного для отсасывания мекониальной амниотической жидкости более не рекомендуется. Однако, если дыхание новорожденных затруднено, отсасывание производится с помощью эндотрахеальной трубки, прикрепленной к аспиратору мекония. Интубация и создание постоянного положительного давления в дыхательных путях (СИПАП) показаны при респираторном дистресс-синдроме с последующей искусственной вентиляцией легких и переводом при необходимости в отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных. Поскольку вентиляция с положительным давлением повышает риск разрыва легких, регулярная оценка (в т.ч. физикальное обследование и рентгенография грудной клетки) важна для выявления этого осложнения, которое следует искать у любого интубированного новорожденного, у которого артериальное давление, перфузия или сатурация кислорода вдруг ухудшаются. Информацию о лечении см. в разделе Синдромы легочной утечки воздуха.

Назначение сурфактанта следует рассматривать для новорожденных с высокой потребностью в кислороде, находящихся на механической вентиляции, оно может уменьшить потребность в ЭКМО (1, 2), но не снижает смертность.

Иногда назначаются антибиотики (обычно ампициллин и аминогликозиды, так же, как для стандартного лечения тяжелых бактериальных заболеваний у новорожденных). Тем не менее исследования показали, что применение антибиотиков у младенцев с аспирацией мекония существенно не снижает смертность, заболеваемость сепсисом, время пребывания в стационаре или продолжительность потребности в респираторной поддержке (2).

В качестве других методов лечения при возникновении рефракторной гипоксемии применяется ингаляционная окись азота в дозе до 20 частей на миллион и высокочастотная вентиляция (см. Искусственная вентиляция легких); они также могут снизить потребность в ЭКMO.