Синдром аспирации мекония

Внутриутробные аспирации мекония могут вызывать развитие пневмонии и механическую обструкцию бронхов, приводя к синдрому дыхательных расстройств. Проявления включают учащенное дыхание, хрипы и цианоз или десатурацию. Диагноз подозревают при наличии дыхательной недостаточности после родов при наличии амниотической жидкости, окрашенной меконием, и подтверждают рентгенографией грудной клетки. Младенцы с респираторным дистрессом часто интубируются и помещаются на механическую вентиляцию. Лечение сурфактантом детей с тяжелой степенью поражения уменьшает потребность в экстракорпоральной мембранной оксигенации, но не влияет на смертность (1, 2). Прогноз зависит от различных физиологических особенностей.
(См. также Обзор перинатальных респираторных нарушений (Overview of Perinatal Respiratory Disorders)).
Процесс родов сопровождается обширными физиологическими изменениями, иногда выявляющими состояния, которые не представляли никакой проблемы во время внутриутробной жизни. По этой причине человек с навыками реанимации новорожденных должен присутствовать при рождении каждого ребенка. Гестационный возраст и параметры роста помогают определить риск патологии новорожденных.
Этиология синдрома аспирации мекония
Физиологический стресс во время родов (например, из-за гипоксии и/или ацидоза, вызванных компрессией пуповины, или плацентарной недостаточностью, или инфекцией) может привести к испражнению плодом мекония в амниотическую жидкость до родов. Внутриутробное отхождение мекония может быть нормальным процессом, особенно у детей, рожденных в срок или у переношенных; оно отмечается примерно в 10–15% родов. Тем не менее наличие мекония никогда не является вариантом нормы при рождении недоношенных детей. Во время родов до 5% новорожденных с испражнением мекония аспирируют меконий, что вызывает повреждение легких и дыхательную недостаточность, называемую синдромом аспирации мекония. Хотя пневмонит, вызванный аспирацией мекония, приводит в послеродовом периоде к дыхательной недостаточности у этих детей, персистирующая легочная гипертензия (ПЛГ), вызванная пренатальным и постнатальным ацидозом и/или гипоксией, является в той же степени или даже более угрожающей.
Патофизиология синдрома аспирации мекония
Механизмы, посредством которых аспирация мекония индуцирует клинические проявления, вероятно, включают:
Неспецифическое высвобождение цитокинов
Обструкцию дыхательных путей
Уменьшение выработки сурфактанта и его инактивация
Химический пневмонит
Физиологические стрессовые факторы, лежащие в основе, также могут сыграть свою роль. Если происходит полная бронхиальная обструкция, развивается ателектаз; частичная блокада приводит к задержке воздуха при выдохе, в результате чего развивается перерастяжение легких, возможно развитие синдрома утечки воздуха с пневмомедиастинумом или пневмотораксом. Риск утечки воздуха еще больше возрастает из-за снижения растяжимости легких, вызванного уменьшением выработки сурфактанта и его инактивацией. ПЛГН может быть ассоциирована с аспирацией мекония в качестве сопутствующего заболевания или в результате продолжающейся гипоксии.
Во время родов младенцы также могут аспирировать первородную казеозную массу, амниотическую жидкость или кровь материнского или фетального происхождения, каждая из которых может привести к дыхательной недостаточности и признакам аспирационной пневмонии на рентгенографии грудной клетки.
Симптомы и признаки синдрома аспирации мекония
Признаки синдрома аспирации мекония включают тахипноэ, раздувание носовых крыльев, втяжение межреберных промежутков, цианоз или десатурацию, хрипы.
Зеленовато-желтое окрашивание пуповины, ногтевого ложа или кожи указывает на длительное (в течение нескольких часов) воздействие мекония в утробе матери. Такое окрашивание может указывать на длительный дистресс плода и, возможно, физиологические изменения, приводящие к синдрому аспирации мекония. Мекониевое окрашивание может быть видно в ротовой части глотки и (при интубации) в гортани и трахее.
Новорожденные с задержкой воздуха могут иметь бочкообразную грудную клетку, а также симптомы и признаки пневмоторакса, интерстициальной эмфиземы легких и пневмомедиастинума.
Диагностика синдрома аспирации мекония
Выход мекония
Дыхательная недостаточность
Характерные данные рентгенологического исследования
Диагноз синдрома аспирации меконием подозревают, когда у новорожденного имеется дыхательная недостаточность при содержащей меконий амниотической жидкости. Окрашивание не несет диагностической ценности.
Диагноз подтверждают рентгенографией грудной клетки, выявляющей перерастяжение с областями ателектазов и уплощением диафрагмы. Первичные результаты рентгенологического обследования могут быть ошибочно приняты за транзиторное тахипноэ новорождённых (ТТН); однако тем отличительным признаком, который позволяет дифференциировать младенцев с синдромом аспирации мекония от детей с TTН, является выраженная гипоксемия, которая сопровождается ПЛГ. Жидкость может быть видна в синусах или плевральной полости, а воздух – в мягких тканях или средостении.
Поскольку меконий может усилить рост бактерий и синдром аспирации мекония трудно отличить от бактериальной пневмонии, нужно также сделать посев крови на флору.
Лечение синдрома аспирации мекония
Эндотрахеальная интубация и искусственная вентиляция легких при необходимости
Оксигенотерапия при необходимости поддержания высокого уровня PaO2 с целью уменьшения тонуса сосудов малого круга кровообращения в случаях с ПЛГ.
Сурфактант
Внутривенное введение антибиотиков
В тяжёлых случаях ПЛГ показано вдыхание окиси азота
Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), если не реагирует на вышеуказанную терапию
Рутинная глубокая аспирация (т.е. интубация для отсасывания ниже пуповины) у новорожденных, родившихся в амниотической жидкости, содержащей меконий, не показывает улучшения результата, поэтому интубация новорожденного для отсасывания мекониальной амниотической жидкости более не рекомендуется. Однако, если дыхание новорожденных затруднено, отсасывание производится с помощью эндотрахеальной трубки, прикрепленной к аспиратору мекония. Интубация и создание постоянного положительного давления в дыхательных путях (СИПАП) показаны при респираторном дистресс-синдроме с последующей искусственной вентиляцией легких и переводом при необходимости в отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных. Поскольку вентиляция с положительным давлением повышает риск разрыва легких, регулярная оценка (в т.ч. физикальное обследование и рентгенография грудной клетки) важна для выявления этого осложнения, которое следует искать у любого интубированного новорожденного, у которого артериальное давление, перфузия или сатурация кислорода вдруг ухудшаются. Информацию о лечении см. в разделе Синдромы легочной утечки воздуха.
Назначение сурфактанта следует рассматривать для новорожденных с высокой потребностью в кислороде, находящихся на механической вентиляции, оно может уменьшить потребность в ЭКМО (1, 2), но не снижает смертность.
Иногда назначаются антибиотики (обычно ампициллин и аминогликозиды, так же, как для стандартного лечения тяжелых бактериальных заболеваний у новорожденных). Тем не менее исследования показали, что применение антибиотиков у младенцев с аспирацией мекония существенно не снижает смертность, заболеваемость сепсисом, время пребывания в стационаре или продолжительность потребности в респираторной поддержке (2).
В качестве других методов лечения при возникновении рефракторной гипоксемии применяется ингаляционная окись азота в дозе до 20 частей на миллион и высокочастотная вентиляция (см. Искусственная вентиляция легких); они также могут снизить потребность в ЭКMO.
Справочные материалы по лечению
1. El Shahed AI, Dargaville PA, Ohlsson A, Soll R: Surfactant for meconium aspiration syndrome in term and late preterm infants. Cochrane Database Syst Rev 12(CD002054):1–36, 2014. doi: 10.1002/14651858.CD002054.pub3
2. Natarajan CK, Sankar MJ, Jain K, et al: Surfactant therapy and antibiotics in neonates with meconium aspiration syndrome: A systematic review and meta-analysis. J Perinatol 36(Suppl 1):S49–S54, 2016. doi: 10.1038/jp.2016.32
Прогноз синдрома аспирации мекония
Прогноз в целом хороший, хотя он зависит от лежащих в основе причин аспирации; мекониальная аспирация увеличивает смертность.
Дети с синдромом аспирации мекония могут быть подвержены большему риску развития астмы в дальнейшей жизни.
Основные положения
Около 5% новорожденных с испражнением мекония аспирируют меконий, что вызывает повреждение легких и респираторный дистресс, или имеют пренатальные и постнатальные физиологические особенности, предрасполагающие к стойкой легочной гипертензии, которая может усложнить синдром аспирации мекония.
У новорожденных может диагностироваться учащенное дыхание, раздувание крыльев носа, втяжение межреберных промежутков, цианоз или бледность, хрипы в легких, всхрапывания и видимое окрашивание меконием ротоглотки.
Подозревают диагноз, когда респираторный дистресс наблюдается у новорожденных с амниотической жидкостью, содержащей меконий.
Для исключения пневмонии и бактериального сепсиса необходимо выполнить рентген грудной клетки и бакпосев крови.
После родов, если у младенцев есть признаки затрудненного дыхания, подсоедините эндотрахеальную трубку и отсосите меконий с помощью аспиратора.
Тяжелые случаи требуют искусственной вентиляции и иногда антибиотикотерапии, ингаляции оксидом азота или экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).