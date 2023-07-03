Синдромы утечки воздуха в легких связаны с оттоком воздуха из нормального легочного воздушного пространства.

(См. также Обзор перинатальных респираторных нарушений (Overview of Perinatal Respiratory Disorders)).

Процесс родов сопровождается обширными физиологическими изменениями, иногда выявляющими состояния, которые не представляли никакой проблемы во время внутриутробной жизни. По этой причине человек с навыками реанимации новорожденных должен присутствовать при рождении каждого ребенка. Гестационный возраст и параметры роста помогают определить риск патологии новорожденных.

Синдром утечки воздуха включает

Пневмоторакс и пневмомедиастинум выявляют у 1–2% здоровых новорожденных, вероятно, из-за того что большое отрицательное внутригрудное давление, образующееся, когда новорожденный начинает дышать, иногда нарушает альвеолярный эпителий, что позволяет воздуху перемещаться из альвеол в экстраальвеолярные мягкие ткани или пространства.

Утечка воздуха является более распространенной и тяжелой среди новорожденных с заболеваниями легких, находящихся в опасности из-за плохой растяжимости легких и потребности в высоком давлении в дыхательных путях (например, при дыхательной недостаточности) или из-за пузырьков воздуха (например, при синдроме аспирации мекония), которые приводят к альвеолярному перерастяжению.

Многие новорожденные являются асимптоматичными. Диагностикаиагноз подозревают клинически или из-за снижения сатурации кислорода и подтверждают с помощью рентгенографии.

Лечение синдрома утечки воздуха зависит от типа утечки воздуха, но для младенцев, получающих ИВЛ, всегда применяют понижение давления на вдохе до наименьших переносимых значений. Высокочастотная ИВЛ может быть полезной, но ее преимущества не доказаны.

Интерстициальная легочная эмфизема (ИЛЭ) Интерстициальной эмфиземой легких называют утечку воздуха из альвеол в легочный интерстиций, лимфатические сосуды или субплевральное пространство. Это обычно происходит у детей с плохой растяжимостью легких – например, имеющих респираторный дистресс-синдром и получающих лечение с использованием ИВЛ, – но может возникнуть и спонтанно. В процесс могут вовлекаться одно или оба легких, и патология может быть очаговой или генерализованной в каждом легком. Если процесс распространенный, состояние дыхательной системы может остро ухудшиться из-за резкого снижения растяжимости легких. Рентгенограмма выявляет варьирующее число кистозных или линейных просветлений в области легких. Некоторые линии просветления вытянуты, другие выглядят как увеличенные субплевральные кисты от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в диаметре. Этот синдром утечки воздуха может разрешиться быстро в течение 1 или 2 дней или сохраняться на рентгеновских снимках несколько недель. У некоторых детей с тяжелыми заболеваниями дыхательной системы и интерстициальной эмфиземой легких развивается бронхолегочная дисплазия (БЛД), и кистозные изменения давней интерстициальной эмфиземы легких затем сливаются на рентгеновском снимке с признаками бронхолегочной дисплазии. Лечение легочной интерстициальной эмфиземы в основном поддерживающее. Младенцам, находящимся на механической вентиляции, могут помочь снижение дыхательного объема и давления в дыхательных путях при переключении на высокочастотную колебательную искусственную вентиляцию легких или высокочастотную струйную вентиляцию легких. Если одно из легких вовлечено значительно сильнее другого, ребенка можно уложить на сторону легкого с более тяжелой интерстициальной эмфиземой; это поможет сжать пораженное легкое, тем самым уменьшая утечку воздуха, и, возможно, повысит вентиляцию в нормальном легком. Если одно из легких поражено очень сильно, а другое имеет умеренное поражение или не вовлечено вовсе, может быть предпринята интубация бронха на непораженной стороне и вентиляция менее затронутого легкого. Однако, селективная интубация левого главного бронха может быть технически сложной; вскоре возникает полный ателектаз неинтубированного легкого. Если вентилируется только одно легкое, может потребоваться изменение настроек аппарата ИВЛ и фракции вдыхаемого кислорода (FIO2). Через 24–48 часов эндотрахеальная трубка устанавливается в трахее, в это время утечка воздуха может прекратиться.

Пневмомедиастинум Пневмомедиастинум – попадание воздуха в соединительную ткань средостение (см. также вирусный плеврит); воздух может также проникать в подкожные ткани шеи и головы. Пневмомедиастинум обычно не вызывает никаких симптомов, но подкожное накопление воздуха вызывает крепитацию. Диагноз пневмомедиастинум ставится на основании рентгенографии. На переднезадней проекции воздух может сформировать просветление вокруг сердца, и воздух поднимает доли тимуса вверх от тени сердца (симптом треугольного паруса –названого так, потому что он имеет вид лодочного паруса). Лечение пневмомедиастинума обычно не требуется, состояние проходит спонтанно.

Пневмоперикард Пневмоперикард – проникновение воздуха в полость перикарда. Эта патология возникает почти исключительно у младенцев, получающих ИВЛ. В большинстве случаев протекает бессимптомно, но если накапливается достаточное количество воздуха, может вызвать тампонаду сердца. Диагноз пневмоперикарда предполагают, если у детей присутствует острый циркуляторный коллапс, и подтверждают выявлением просветления вокруг сердца на рентгеновском снимке или обнаружением воздуха при перикардиоцентезе с использованием ангиокатетера и шприца. Лечение пневмоперикарда — перикардиоцентез с последующей хирургической установкой перикардиального дренажа.

Пневмоперитонеум Пневмоперитонеум – попадание воздуха в брюшную полость. Как правило, не является клинически значимым, но его следует отличать от пневмоперитонеума вследствие разрыва органа в брюшной полости, который требует срочного хирургического вмешательства. Диагноз пневмоперитонеума ставят на основании рентгенографии брюшной полости и объективного обследования. Клинические симптомы, которые включают ригидность брюшной стенки, отсутствие перистальтики кишечника при аускультации и признаки сепсиса, предполагают травму органов брюшной полости.

Пневмоторакс Пневмоторакс – проникновение воздуха в плевральную полость; большое скопление воздуха вызывает напряженный пневмоторакс. Хотя иногда пневмоторакс протекает бессимптомно, обычно он вызывает ухудшение тахипноэ, одышку и цианоз. Дыхание ослабевает, грудная клетка увеличивается на стороне поражения. Напряженный пневмоторакс вызывает сердечно-сосудистую недостаточность. Диагноз пневмоторакса предполагают при ухудшении респираторного статуса, просвечивании грудной клетки волоконно-оптическим зондом или при сочетании признаков. Диагноз подтверждают рентгенографией грудной клетки или в случае напряженного пневмоторакса обнаружением воздуха во время плевроцентеза. У примерно 15% доношенных и поздних недоношенных новорожденных со спонтанным пневмотораксом развивается стойкая легочная гипертензия. Это осложнение наглядно демонстрирует важность тщательного наблюдения за такими пациентами (1). Большинство малых пневмотораксов разрешается самостоятельно, но большие и напряженные требуют откачки воздуха из плевральной полости. При напряженном пневмотораксе маленькую (23 или 25 калибра) иглу или ангиокатетер (18 или 20 калибра) и шприц можно использовать для временной эвакуации свободного воздуха из плевральной полости. Характерное лечение состоит в установке 8-й или 10-й плевральной дренажной трубки, прикрепленной к устройству для прерывного отсасывания с низким давлением. Последующая аускультация, просвечивание и рентгенография подтверждают, что трубка функционирует нормально.