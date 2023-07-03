Апноэ недоношенных является нарушением развития, вызванные незрелостью неврологической и/или механической функции дыхательной системы. Апноэ может быть охарактеризовано как

Центральное (наиболее распространенное)

Обструктивное

Смешанная модель

Центральное апноэ вызвано незрелостью мозговых центров, управляющих дыханием. Специфическая патофизиология не понята в полном объеме, но, кажется, связана с рядом факторов, в том числе патологическими ответами на гипоксию и гиперкапнию. Это наиболее распространенный тип апноэ у недоношенных детей.

Обструктивное апноэ вызвано наличием препятствия воздушному потоку, сгибание шеи провоцирует обструкцию субглоточными мягкими тканями, возможны нарушение носового дыхания или рефлекторный ларингоспазм.

Смешанное апноэ представляет собой сочетание центрального и обструктивного апноэ.

Все типы апноэ могут привести к гипоксемии, цианозу и брадикардии, если эпизоды апноэ продолжаются. Поскольку одновременно с апноэ также может возникать брадикардия, оба состояния могут быть обусловлены центральным механизмом.

Среди младенцев, умерших от синдрома внезапной детской смерти (СВДС), 18% родились недоношенными, но апноэ недоношенных не является предшественником СВДС.

Периодическое дыхание состоит из повторяющихся 5– 20-секундных циклов нормального дыхания, чередующихся с краткими (< 20 секунд) периодами апноэ. Это явление распространено среди недоношенных детей и не считается апноэ недоношенности и имеет незначительное или не являющееся клиническим значение.