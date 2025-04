(См. также the American Academy of Pediatrics' updated 2022 recommendations for reducing infant deaths in the sleep environment.)

Грудных детей всегда следует укладывать спать на спину на твердую, ровную, не имеющую наклонов, поверхность для сна, если этому не препятствуют другие медицинские показания. Расположение во время сна на боку или с подпоркой ребенка слишком нестабильно. Голова ребенка должна находиться по средней линии, шея должна находиться в нейтральном положении или слегка разогнута для предотвращения обструкции верхних дыхательных путей.

Следователи часто находят, что младенцы, найденные мертвыми в спальном пространстве, умирают от удушья. Для получения информации о дополнительных мерах, которые уменьшают риск SIDS, см. Профилактика SUID и SIDS.

Все недоношенные дети, особенно с апноэ недоношенных, подвергаются риску апноэ, брадикардии и десатурации кислорода, когда сидят в автокресле, и должны пройти соответствующий тест пребывания в автокресле перед выпиской.