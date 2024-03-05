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Круп

(ларинготрахеобронхит)

Авторы:Rajeev Bhatia, MD, Phoenix Children's Hospital
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Круп – острое воспаление верхних и нижних дыхательных путей, чаще всего вызываемое вирусом парагриппа 1-го типа. Он характеризуется лающим громким кашлем c металлическим оттенком и инспираторным стридором. Диагноз, как правило, устанавливается клинически, но иногда возможно проведение рентгенографии шеи. Лечение заключается в применении симптоматических средств (жаропонижающие), ингаляций рацемического адреналина и кортикостероидов. Прогноз благоприятный.

Круп развивается в основном у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

Этиология крупа

Наиболее частыми патогенами являются:

Менее типичными причинами являются респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и аденовирус, затем следуют вирусы гриппа А и В, энтеровирус, риновирус, вирус кори и Mycoplasma pneumoniae. Круп, вызванный вирусом гриппа, может быть особенно тяжелым и развиваться также у более старших детей.

Характерны сезонные вспышки. Случаи, вызванные вирусами парагриппа, как правило, происходят осенью, а вызванные респираторно-синцитиальным и вирусами гриппа – чаще всего зимой и весной. Инфицирование происходит, как правило, через воздух или при контакте с инфицированными выделениями.

Патофизиология крупа

Инфекция вызывает воспаление гортани, трахеи, бронхов, бронхиол и иногда паренхимы легких. Обструкция вызвана отеком и воспалительным экссудатом, которые развиваются в подсвязочной области. Обструкция увеличивает работу дыхания; реже утомление приводит к гиперкапнии. Если в воспалительный процесс вовлекаются бронхиолы, одновременно могут происходить ателектазы легких.

Симптомы и признаки крупа

Обычно крупу предшествуют симптомы инфекции верхних дыхательных путей. Затем развиваются лающий, часто спазматический кашель и осиплость голоса, как правило, эти симптомы развиваются в ночное время; может возникать стридор. Ребенок нередко просыпается среди ночи с удушьем, тахипноэ, дыханием с втяжением уступчивых мест грудной клетки. В тяжелых случаях возможны цианоз и поверхностное дыхание, особенно когда ребенок тепло одет.

Аудио
Аудио

Очевидный респираторный дистресс и грубый стридор – наиболее значимые клинические проявления. При аускультации выслушиваются удлиненный вдох и стридор. Также могут присутствовать хрипы, указывающие на вовлечение нижних дыхательных путей. Дыхательные шумы могут быть ослаблены при ателектазе.

Лихорадка имеет место примерно у половины детей. Может показаться, что состояние ребенка улучшается утром, но оно снова ухудшается ночью.

Аудио
Аудио

Повторные эпизоды часто называют спазматическим крупом. Аллергия или гиперреактивность дыхательных путей могут играть определенную роль в развитии синдрома крупа, но клинические проявления не отличаются от симптомов вирусного крупа. Кроме того, спазматический круп обычно провоцируется вирусной инфекцией; однако лихорадка, как правило, отсутствует.

Диагностика крупа

  • Клинические проявления (например, лающий кашель, стридор)

  • Рентгенография шеи в переднезадней и боковой проекциях при необходимости

Диагноз крупа, как правило, очевиден по лающему характеру кашля.

Подобный инспираторный стридор может быть вызван эпиглоттитом, бактериальным трахеитом, инородным телом в дыхательных путях, дифтерией, заглоточным абсцессом. Эпиглоттит, заглоточный абсцесс и бактериальный трахеит прогрессируют быстрее и вызывают более выраженную интоксикацию и одинофагию, при этом симптомы респираторной инфекции верхних дыхательных путей выражены слабее. Аспирация инородного тела может привести к дыхательной недостаточности и типичному крупозному кашлю, но лихорадка и предшествующие инфекции верхних дыхательных путей обычно отсутствуют. Диагноз дифтерии исключается при наличии адекватной иммунизации в анамнезе и подтверждается путём идентификации возбудителя при посеве соскоба с типичных сероватых дифтерийных пленок.

Если диагноз неясен, пациентам нужно провести передне-задний и боковой рентгены шеи и груди; субэпиглоттическое сужение (знак шпиля), выявляемое на передне-заднем рентгене шеи, подтверждает диагноз. Тяжелобольные пациенты с эпиглоттитом должны быть осмотрены в операционной соответствующим специалистом, способным установить поражение дыхательных путей (см. Лечение эпиглоттита). Пациентам необходимо проводить пульсоксиметрию, а тем, у кого имеется респираторный дистресс, можно измерять уровень газов в артериальной крови.

Здравый смысл и предостережения

  • Эпиглоттит, заглоточный абсцесс и бактериальный трахеит провоцируют более выраженную интоксикацию, чем круп, и не взаимосвязаны с лающим громким кашлем c металлическим оттенком.

Лечение крупа

  • Для амбулаторных пациентов – прохладный увлажненный воздух и, возможно, одна доза кортикостероида длительного действия

  • Для стационарных больных – увлажненный кислород, рацемический адреналин и кортикостероиды

Болезнь обычно длится 3–4 дня и проходит спонтанно. При легком течении заболевания ребенок может получать уход на дому с проведением регидратации и применением жаропонижающих средств. Пребывание ребенка в комфортных условиях важно, потому что утомляемость и плач могут усугубить его состояние. Увлажняющие устройства (например, испарители холодного пара или увлажнители) могут предотвратить пересыхание верхних дыхательных путей и часто используются в домашних условиях, но данные о том, что они изменяют ход течения болезни, отсутствуют. Подавляющее большинство детей с крупом полностью выздоравливают.

Высокие дозы дексаметазона – 0,6 мг/кг внутримышечно или перорально один раз (максимальная доза 10 мг) могут принести пользу детям в первые 24 часа заболевания. Это может помочь предотвратить госпитализацию или помочь госпитализированному ребенку с умеренным или тяжёлым крупом; детям, находящимся в стационаре, у которых нет быстрого ответа на лечение, может понадобиться несколько доз. Вирусы, наиболее часто вызывающие круп, обычно не предрасполагают к вторичной бактериальной инфекции, и антибиотики показаны в редких случаях.

Госпитализация обычно показана при:

  • Нарастающем или постоянном респираторном дистрессе

  • Тахикардии

  • Усталости

  • Цианозе или гипоксемии

  • Дегидратации

Пульсоксиметрия полезна для оценки и мониторинга тяжелых случаев. Если сатурация кислорода падает ниже 92%, следует применять увлажненный кислород и измерять газовый состав артериальной крови для оценки задержки CO2. Обычно достаточно концентрации вдыхаемого кислорода 30–40%. Задержка CO2 (PaCO2 > 45 мм рт. ст.), как правило, указывает на усталость и потребность в эндотрахеальной интубации, соответственно, и неспособности поддерживать оксигенацию.

Небулизированный рацемический эпинефрин обеспечивает облегчение симптомов и снимает усталость. Однако эффекты являются временными; течение болезни, фоновой вирусной инфекции и PaO2 не изменяются при его использовании. Могут развиться тахикардия и другие неблагоприятные последствия. Этот препарат рекомендуется в основном для пациентов с умеренным или тяжелым крупом.

Основные положения

  • Круп – это острая вирусная инфекция дыхательных путей, поражающая младенцев в возрасте от 6 до 36 месяцев и, как правило, вызванная вирусами парагриппа (в основном, 1 типа).

  • Лающий, часто спастический кашель, а иногда и инспираторный стридор (вызванный подсвязочным отеком), являются наиболее явными симптомами; симптомы часто усугубляются ночью.

  • Диагноз, как правило, ставится на основании клинических данных, но если в передне-задней проекции рентгенограммы шеи и грудной клетки видно классическое сужение подскладочного пространства гортани (симптом шпиля), то это подтверждает диагноз.

  • Следует обеспечить прохладный, увлажненный воздух или кислород, иногда назначают кортикостероиды и рацемический адреналин в аэрозоле.

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