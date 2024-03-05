Обычно крупу предшествуют симптомы инфекции верхних дыхательных путей. Затем развиваются лающий, часто спазматический кашель и осиплость голоса, как правило, эти симптомы развиваются в ночное время; может возникать стридор. Ребенок нередко просыпается среди ночи с удушьем, тахипноэ, дыханием с втяжением уступчивых мест грудной клетки. В тяжелых случаях возможны цианоз и поверхностное дыхание, особенно когда ребенок тепло одет.

Аудио Стридор

Очевидный респираторный дистресс и грубый стридор – наиболее значимые клинические проявления. При аускультации выслушиваются удлиненный вдох и стридор. Также могут присутствовать хрипы, указывающие на вовлечение нижних дыхательных путей. Дыхательные шумы могут быть ослаблены при ателектазе.

Лихорадка имеет место примерно у половины детей. Может показаться, что состояние ребенка улучшается утром, но оно снова ухудшается ночью.

Аудио Влажные хрипы

Повторные эпизоды часто называют спазматическим крупом. Аллергия или гиперреактивность дыхательных путей могут играть определенную роль в развитии синдрома крупа, но клинические проявления не отличаются от симптомов вирусного крупа. Кроме того, спазматический круп обычно провоцируется вирусной инфекцией; однако лихорадка, как правило, отсутствует.