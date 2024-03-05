Бронхиолит

Поддерживающая терапия

Восполнение кислорода по мере необходимости

Внутривенная регидратация при необходимости

Лечение бронхиолита обычно носит поддерживающий характер, и большинство детей можно лечить дома с помощью гидратации и обеспечения комфорта.

Показания к госпитализации включают:

Усугубление дыхательной недостаточности

Болезненный вид (например, цианоз, вялость, утомляемость)

Апноэ в анамнезе

Гипоксемию

Невозможность перорального приема лекарств

Детей с такими основными заболеваниями, как болезни сердца, иммунодефицит или бронхолегочная дисплазия, которые составляют группу высокого риска тяжелых осложнений, также следует рассматривать в качестве кандидатов на госпитализацию.

У госпитализированных детей начинается оксигенотерапия через назальные канюли, путем нахождения в барокамере или через лицевую маску 30–40% кислородом, и его, как правило, достаточно для поддержания кислородной сатурации > 90%. Эндотрахеальная интубация показана при тяжелом рецидивирующем апноэ, гипоксемии, не поддающейся лечению кислородом, задержке CO2, либо если у ребенка из бронхов не выводится слизь. Терапия с применением носовой канюли для высокопоточной оксигенотерапии и/или терапия с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP) часто используются у пациентов, которые подвержены риску дыхательной недостаточности, чтобы избежать интубации.

Регидратация может поддерживаться частыми небольшими порциями прозрачных жидкостей. Для более больных детей жидкости должны быть первоначально введены внутривенно, а уровень гидратации должен контролироваться количеством и удельной массой мочи и содержанием электролитов в сыворотке.

Есть некоторые свидетельства того, что системные кортикостероиды эффективны, если их применить на ранней стадии болезни у детей с основным заболеванием, которое поддается лечению кортикостероидами (например, бронхолегочная дисплазия, астма), но у ранее здоровых детей этот эффект отсутствует.

Антибиотики применять не стоит, за исключением случаев возникновения вторичной бактериальной инфекции (редкое осложнение).

Эффективность бронходилятатоторов не одинакова, но у существенного количества детей может наблюдаться кратковременное улучшение. Такое действие особенно проявляется у детей, у которых ранее отмечались свистящие хрипы. Пребывание в больнице, скорее всего, не сократится.

Рибавирин – противовирусный препарат, активный in vitro против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), гриппа и кори, – судя по всему, клинически неэффективен и больше не рекомендуется к назначению, за исключением детей с тяжелой формой респираторно-синцитиального вируса при наличии ослабленного иммунитета, он также потенциально токсичен для персонала больницы. Попытки применения РСВ-иммуноглобулина не были эффективны.

В США доступны два моноклональных антитела, используемых для профилактики РСВ у детей грудного и раннего возраста. Нирсевимаб является предпочтительным, но может быть недоступен для некоторых детей из-за ограничений в поставках; если он недоступен, то грудные дети и дети из группы высокого риска, подходящие по критериям, должны получать паливизумаб (показания см. также в разделе Профилактика РСВ).