Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)

Наиболее широко используют стимулирующие препараты, которые включают метилфенидат или соли амфетамина. Ответ сильно варьируется, а доза зависит от тяжести нарушения и способности ребенка переносить препарат. Дозировка регулируется по частоте и количеству до тех пор, пока не будет достигнут оптимальный баланс между реакцией и побочными эффектами.

Для детей метилфенидат обычно начинают с самой низкой дозы перорально один раз в день (форма с немедленным высвобождением) и увеличивают частоту приема еженедельно, обычно примерно до 2–3 раз в день или каждые 4 часа в часы бодрствования; многие врачи стараются назначать прием препарата утром и днем. Если ответ на терапию является неадекватным, но препарат хорошо переносится пациентом, доза может быть увеличена. Цель состоит в том, чтобы для каждого пациента найти оптимальный баланс между пользой и побочными эффектами. Дозы, которые являются слишком низкими и не обеспечивают адекватной пользы, могут привести к тому, что семьи рано отказываются от лечения, в то время как слишком высокие дозы могут вызвать серьезные побочные эффекты с адекватной клинической пользой или без нее. Правовращающий изомер метилфенидата является активным фрагментом и назначается в половиной дозе.

Обычно прием дексамфетамина (форма с немедленным высвобождением) назначают перорально 1 раз в день (часто в комбинации с рацемическим амфетамином), а затем частоту приема увеличивают до 2–3 раз в день или каждые 4 часа во время бодрствования. Титрование дозы должно помочь соблюсти баланс между эффективностью и побочными эффектами; размеры фактических доз значительно варьируют среди отдельных пациентов, но, как правило, более высокие дозы увеличивают вероятность нежелательных побочных эффектов. В целом декстроамфетамин применяют в дозах, составляющих две трети от доз метилфенидата.

Когда оптимальная дозировка для метилфенидата или декстроамфетамина будет достигнута, переходят на применение эквивалентных доз того же препарата в формах с замедленным высвобождением, чтобы избежать необходимости введения препарата в школе. Препараты пролонгированного действия включают таблетки с восковой матрицей с замедленным высвобождением, двухфазные капсулы, содержащие эквивалент 2 доз, таблетки с осмотическим высвобождением и трансдермальные пластыри, которые обеспечивают действие до 12 часов. Также доступны препараты и короткого, и длительного действия в жидкой форме. Чистые декстро препараты (например, дексамфетамин) часто используются, чтобы минимизировать побочные эффекты, такие, как тревога; дозы, как правило, вдвое меньше, чем при применении смешанных препаратов. Пролекарства также иногда используются из-за их более плавного высвобождения, более длительного срока действия, меньшего количества побочных эффектов, и более низкой вероятности злоупотребления. Способность к обучению чаще повышается при приеме низких доз, но улучшение поведенческих проявлений часто требует применения более высоких доз.

Схемы дозирования стимуляторов могут быть скорректированы таким образом, чтобы охватывать определенные дни и периоды времени (например, в школьные часы, во время выполнения домашнего задания). Лекарственные каникулы можно проводить в выходные, на праздники или во время школьных каникул. Рекомендовано проводить периодический прием плацебо (в течение 5–10 школьных дней для сглаживания междусуточной изменчивости), чтобы определить, необходим ли по-прежнему прием лекарственных препаратов.

Распространенные побочные эффекты стимуляторов включают:

Нарушения сна (например, бессонница)

Головную боль

Боль в желудке

Подавление аппетита

Повышение частоты сердечных сокращений и уровня кровяного давления

Депрессия является менее распространенным побочным эффектом и может часто представлять собой неспособность легко сместить фокус (чрезмерная фокусировка). Это может проявляться как "отключенная " манера поведения (иногда описываемое семьями как зомбиподобное поведение), а не клиническая детская депрессия. В клинической практике стимулирующие препараты иногда используются в качестве дополнительного лечения депрессии. "Отключенное" поведение иногда можно устранить путем снижения дозы стимулирующего препарата или применения другого препарата. Люди с тревожными расстройствами также могут испытывать обострение тревожных симптомов.

Исследования показали, что рост в высоту замедляется в течение 2 лет приема стимулирующих препаратов, а при постоянном употреблении стимуляторов потенциал роста взрослого человека может уменьшиться (6).