Бактериальный менингит у детей старше 3 месяцев

Анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) и окрашивание по Граму

В целом, люмбальная пункция должна быть сделана, когда диагноз менингита у младенца известен или предполагается.

Однако спинномозговая пункция может быть отложена по следующим причинам:

Клинически значимая кардиореспираторная недостаточность (чаще у детей раннего возраста)

Признаки значительно повышенного внутричерепного давления, включая изменения сетчатки; измененния реакции зрачков; гипертензия, брадикардия и угнетение дыхания (триада Кушинга); и очаговые неврологические симптомы

Подозрение на ЗЧМТ, в том числе наличие видимых повреждений, в частности, на голове, или анамнез наводит на мысль о неслучайной травме

Инфекция в месте люмбальной пункции

Подозрение или коагулопатии в прошлом (например, гемофилия, тяжелая тромбоцитопения)

При этих обстоятельствах следует сделать посев крови и ввести антибиотики эмпирическим путем, не проводя люмбальную пункцию. В случаях предполагаемого повышенного внутричерепного давления должны быть приняты организационные меры для нейровизуализационного исследования (например, КТ черепа с контрастированием или без, краниальная ультрасонография) во время или сразу после введения антибиотиков. Если результаты изучения изображений дают основание считать, что это безопасно, может быть сделана спинномозговая пункция. Тем не менее, не нужно рутинно проводить КТ перед люмбальной пункцией у детей раннего возраста с подозрением на менингит; вклинение головного мозга редко наблюдается у детей младшего возраста с бактериальным менингитом, несмотря на то, что все пациенты с менингитом имеют в некоторой степени повышенное внутричерепное давление.

СМЖ направляется для анализа, как правило, количества клеток, белка, глюкозы, окраски по Граму, бакпосева, и, у отдельных детей, полимеразно-цепной реакции (ПЦР) для диагностики энтеровирусов (например, у детей раннего возраста с менингитом в конце лета и осенние месяцы в США) или простого вируса герпеса или парэховируса. При доступности может быть полезна панель ПЦР. Одновременно должен быть взят образец крови и отправлен на определение cooтношения уровня глюкозы в крови и СМЖ.

Типичные результаты анализа СМЖ при бактериальном менингите включают:

Высокое количество лейкоцитов (> 500 лейк/мкл [0,5 × 10 9 /л] часто достигает 10 000 лейк/мкл [10 × 10 9 /л] с преобладанием полиморфноядерных лейкоцитов [> 80%])

Повышенный уровень белка (> 100 мг/дл [1 гм/л])

Низкий уровень глюкозы (< 40 мг/дл [2,2 ммоль/л], часто < 10 мг/дл [0,56 ммоль/л], и соотношение содержания глюкозы в ЦСЖ и в крови, как правило, < 0,33)

Окраска по Граму часто выявляет микроорганизмы в СМЖ при бактериальном менингите. Хотя результаты могут несколько отличаться, очень редко, дети с бактериальным менингитом имеют совершенно нормальную СМЖ при обследовании.

Дети также должны пройти обследование на предмет системного заболевания и других источников инфекции, включая 2 набора посевов крови (если возможно; минимум 1 набор флаконов с аэробной и анаэробной культурами), электролиты сыворотки, развернутый общий анализ крови с формулой, а также общий анализ мочи и посев мочи.