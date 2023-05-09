Обзор психических расстройства у детей и подростоков

Хотя иногда считается, что детство и юность — это время беззаботного счастья, до 20% детей и подростков имеют поддающееся диагностике психиатрическое расстройство, вызывающее дистресс и функциональные нарушения (1). С возрастом распространенность психических расстройств увеличивается. В общей сложности около 27,9% подростков в США в возрасте от 13 до 17 лет отвечают критериям 2 или более расстройств (2). Исследования, которые оценивают детей от рождения до совершеннолетия, показывают, что большинство психических расстройств у взрослых начинаются в раннем детстве и подростковом возрасте (3, 4). Сообщалось, что гены, связанные с психическими расстройствами, проявляют высокую экспрессию на протяжении всей жизни, начиная с плода во 2-м триместре и влияя на процессы развития нервной системы, что может объяснить начало заболевания в раннем возрасте (5). Большинство этих нарушений может рассматриваться как преувеличение или искажение нормального поведения и эмоций.

Как и взрослые, дети и подростки различаются по темпераменту. Некоторые из них очень осторожные и молчаливые, другие социально избыточные. Некоторые методичные и осторожные, другие импульсивные и беззаботные. Ведет ли себя ребенок типичным образом или имеет психиатрическое расстройство, определяется наличием нарушения и степенью дистресса, связанной с симптомами. Например, 12-летняя девушка может быть напугана перспективой пересказа книги перед классом. Этот страх будет рассматриваться как социофобия, только если он был достаточно серьезным, чтобы вызвать значительный дистресс и реакцию избегания.

Существует много совпадений между симптомами различных заболеваний и сложным поведением и эмоциями нормальных детей. Таким образом, многие стратегии, полезные для управления поведенческими проблемами у детей, также могут быть использованы у детей с психическими расстройствами. Кроме того, надлежащее лечение детских поведенческих проблем может снизить риск развития клинического расстройства у восприимчивых по темпераменту детей. Кроме того, эффективное лечение некоторых расстройств (например, тревоги) в детстве может уменьшить риск развития расстройств настроения в дальнейшей жизни.

Наиболее распространенные психические расстройства детского и подросткового возраста делятся на следующие категории:

Шизофрения и связанные с ней психические нарушения встречаются гораздо реже.

Детская кататония встречается чаще, чем детская шизофрения. Она может представлять собой психическое расстройство, но часто возникает при медицинских состояниях (например, инфекциях, нарушениях обмена веществ, аутоиммунных состояниях) и часто не выявляется педиатрами (6).

Тем не менее чаще всего дети и подростки имеют симптомы и проблемы, охватывающие все диагностические границы. Например, более 25% детей с СДВГ также имеют тревожное расстройство и 25% детей соответствуют критериям расстройства настроения.

Нарушения развития нервной системы влияют как на психическое здоровье, так и на общее развитие у детей. Некоторые из этих расстройств включают:

Обследование Оценка психических симптомов у детей и подростков существенно отличается от таковой у взрослых по следующим параметрам: Контекст развития критически важен у детей. Поведение, которое является нормальным в молодом возрасте, может указывать на психические расстройства при появлении в пожилом возрасте.

Дети существуют в контексте семейной системы, и эта система оказывает глубокое влияние на их симптомы и поведение; нормальные дети, живущие в семье, в которой присутствуют насилие и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, могут внешне выглядеть как страдающие одним или несколькими психическими расстройствами.

Дети также существуют в контексте факторов стресса окружающей среды (например, пандемия COVID-19, военный конфликт). Обусловленное этим нарушение важнейших рутинных дел и изоляция от дальних родственников, сверстников, учителей и культурных и религиозных групп оказывают существенное влияние, особенно на наиболее уязвимые группы (1).

Дети часто не имеют когнитивного и языкового опыта, необходимых для точного описания их симптомов. Таким образом, врач должен в большей степени полагаться на непосредственное наблюдение, подтвержденное наблюдениями других людей, например родителей и учителей. Во многих случаях проблемы развития и поведения (например, плохой успеваемости, задержки овладения речью, дефицита социальных навыков) трудно отличить от таких, которые связанны с психическим расстройством. В таких случаях формальное тестирование развития и нейропсихологических особенностей должно быть частью процесса оценки. Из-за этих факторов оценка детей с психическим расстройством, как правило, сложнее, чем у взрослых. Тем не менее большинство случаев не являются серьезными и могут грамотно вестись соответствующим образом подготовленными медработниками, оказывающими первичную помощь. Однако, неопределенные или тяжелые случаи лучше всего лечить, проконсультировавшись с детским и подростковым психиатром.