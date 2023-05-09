Биполярное расстройство у детей и подростков

Биполярное расстройство характеризуется чередованием периодов мании, депрессии и нормального настроения, каждый из которых длится от нескольких недель до месяцев за один раз. Диагноз основывается на клинических критериях. Лечение состоит в применении комбинации стабилизаторов настроения (например, лития, некоторых противосудорожных средства, антипсихотических препаратов), психотерапии и антидепрессантов.

Биполярное расстройство обычно начинается в возрасте 15–25 лет. У многих детей начальным проявлением является один или несколько эпизодов депрессии. (См. также Биполярные расстройства у взрослых.)

Биполярное расстройство у детей встречается редко. В прошлом, диагноз биполярное расстройство ставился детям препубертатного возраста, которые становились недееспособными из-за интенсивного нестабильного настроения. Однако, поскольку такие дети, как правило, прогрессировали скорее к депрессивным, чем к биполярным расстройствам, в настоящее время они классифицируются как имеющие деструктивное расстройство дисрегуляции настроения.

Клинические проявления Биполярное расстройство характеризуется рецидивирующими эпизодами повышенного настроения (мания или гипомания). Маниакальные эпизоды чередуются с депрессивными, которые могут быть более частыми. Во время маниакального эпизода у подростка может быть очень хорошее настроение или он может чрезмерно легко раздражаться. Эти два настроения чередуются в зависимости от социальных обстоятельств. Речь быстрая и находится под давлением, сон укорачивается, чувство собственного достоинства возрастает. Мания может достигать психотической пропорции (например, «я стал единым с Богом»). Мышление может быть серьезно нарушено, и подростки могут реализовывать рискованное поведением (например, беспорядочным сексом, опасным вождением). Дети препубертатного возраста могут испытывать драматические переживания, но их продолжительность намного короче (часто длятся всего несколько минут), чем у подростков. Начало обычно коварное, управлять детьми особенно темпераментными сложно.

Диагностика Психиатрическая оценка

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , Fifth edition, (DSM-5-TR) criteria

Тестирование на токсикологические причины Диагностика биполярного расстройства основывается на идентификации симптомов мании, описанных выше, а также на наличии ремиссии и рецидива заболевания в анамнезе. Ряд медицинских расстройств (например, заболевания щитовидной железы, инфекции или опухоли головного мозга) и наркотическое опьянение должны быть исключены при соответствующей медицинской оценке, включая токсикологическое исследование на наркотики и токсины окружающей среды. Интервьюер должен также искать события, ставшие предпосылками, такие как тяжелый психологический стресс, в том числе сексуальное насилие или инцест.

Прогноз Прогноз для подростков с биполярным расстройством может быть переменным, и ухудшается с каждым новым эпизодом. Факторы, которые увеличивают риск рецидива, включают ранний возраст начала, тяжесть, семейную психопатологию, а также отсутствие и/или плохую приверженность к лечению (1). При симптомах от легких до умеренных, хорошем ответе на лечение и сохранении приверженности к лечению и сотрудничеству прогноз отличный. Тем не менее ответ на лечение часто является неполным, а подростки, как известно, имеют плохую приверженность к медикаментозной терапии. Для таких подростков долгосрочный прогноз не так хорош. Мало что известно о долгосрочном прогнозе для детей препубертатного возраста с диагнозом «биполярное расстройство», основанном на крайне нестабильных и интенсивных настроениях. Справочные материалы по прогнозу 1. Birmaher B, Merranko JA, Gill MK: Predicting personalized risk of mood recurrences in youths and young adults with bipolar spectrum disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 59(10):1156-1164, 2020. doi:https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.12.005