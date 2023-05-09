Биполярное расстройство у детей и подростков

Биполярное расстройство характеризуется чередованием периодов мании, депрессии и нормального настроения, каждый из которых длится от нескольких недель до месяцев за один раз. Диагноз основывается на клинических критериях. Лечение состоит в применении комбинации стабилизаторов настроения (например, лития, некоторых противосудорожных средства, антипсихотических препаратов), психотерапии и антидепрессантов.
Биполярное расстройство обычно начинается в возрасте 15–25 лет. У многих детей начальным проявлением является один или несколько эпизодов депрессии. (См. также Биполярные расстройства у взрослых.)
Биполярное расстройство у детей встречается редко. В прошлом, диагноз биполярное расстройство ставился детям препубертатного возраста, которые становились недееспособными из-за интенсивного нестабильного настроения. Однако, поскольку такие дети, как правило, прогрессировали скорее к депрессивным, чем к биполярным расстройствам, в настоящее время они классифицируются как имеющие деструктивное расстройство дисрегуляции настроения.
Этиология
Большую роль играет наследственность, и несколько генетических вариантов действительно были связаны с биполярным расстройством (1), однако в настоящее время не существует маркеров, полезных для диагностики биполярного расстройства. Однако нейровизуализацирующие исследования у молодых людей сообщают о меньших объемах миндалины (2-4) и префронтальной коры (5), а также об отсутствии нормального увеличения объема миндалины (6) и переднего белого вещества (5), которое встречается у здоровых детей в подростковом возрасте.
Некоторые препараты (например, кокаин, амфетамины, фенциклидины, некоторые антидепрессанты) и токсины окружающей среды (например, свинец) могут усугубить или имитировать расстройство. Некоторые заболевания (например, заболевания щитовидной железы) могут вызвать подобные симптомы. Есть также несколько сообщений о случаях мании, связанных с бессимптомной (7) и симптоматической (8) инфекциями COVID-19 у молодых людей.
Общие справочные материалы
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Клинические проявления
Биполярное расстройство характеризуется рецидивирующими эпизодами повышенного настроения (мания или гипомания). Маниакальные эпизоды чередуются с депрессивными, которые могут быть более частыми. Во время маниакального эпизода у подростка может быть очень хорошее настроение или он может чрезмерно легко раздражаться. Эти два настроения чередуются в зависимости от социальных обстоятельств. Речь быстрая и находится под давлением, сон укорачивается, чувство собственного достоинства возрастает. Мания может достигать психотической пропорции (например, «я стал единым с Богом»). Мышление может быть серьезно нарушено, и подростки могут реализовывать рискованное поведением (например, беспорядочным сексом, опасным вождением).
Дети препубертатного возраста могут испытывать драматические переживания, но их продолжительность намного короче (часто длятся всего несколько минут), чем у подростков.
Начало обычно коварное, управлять детьми особенно темпераментными сложно.
Диагностика
Психиатрическая оценка
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition, (DSM-5-TR) criteria
Тестирование на токсикологические причины
Диагностика биполярного расстройства основывается на идентификации симптомов мании, описанных выше, а также на наличии ремиссии и рецидива заболевания в анамнезе.
Ряд медицинских расстройств (например, заболевания щитовидной железы, инфекции или опухоли головного мозга) и наркотическое опьянение должны быть исключены при соответствующей медицинской оценке, включая токсикологическое исследование на наркотики и токсины окружающей среды. Интервьюер должен также искать события, ставшие предпосылками, такие как тяжелый психологический стресс, в том числе сексуальное насилие или инцест.
Лечение
Мания: нейролептики 2-го поколения, иногда стабилизаторы настроения
Депрессия: нейролептики 2-го поколения плюс СИОЗС, в некоторых случаях литий
При мании, нейролептики 2-го поколения являются первой линией терапии (1–3). К препаратам относятся: арипипразол, луразидон, оланзапин, кветиапин, рисперидон, зипразидон. Литий или другие стабилизаторы настроения (дивалпроэкс, ламотриджин, карбамазепин) могут быть использованы у пациентов, которые не ответили на 2 или 3 курса антипсихотических препаратов (4).
Терапией первой линии при депрессии являются нейролептики 2-го поколения в сочетании с селективным ингибитором обратного захвата серотонина (СИОЗС). Альтернативой является литий, который может также комбинироваться с СИОЗС. По сравнению с другими стабилизаторами настроения и нейролептиками литий приводит к снижению суицидальности, уменьшению депрессии и улучшению психосоциальной функции. Эти данные сходны с таковыми у взрослых (5). Антидепрессанты не должны использоваться отдельно, только в комбинации с антипсихотическими препаратами или литием. Антидепрессанты не увеличивают риск ятерогенной мании (как считалось в прошлом), но могут дестабилизировать состояние детей и подростков с биполярным расстройством (6-8). Также важной частью лечения является психотерапия.
Здравый смысл и предостережения
Отдельные препараты для лечения биполярного расстройства *
Медикаментозное лечение
Показания
Начальная доза†
пПоддерживающая доза†
Примечания
Литий
Литий пролонгированного действия,‡,§, подросткам ≥ 12 лет
Острая мания и ведение
—
450–900 мг два раза в день
Дозу титруют до уровня в крови 0,8-1,2 мг-экв/л (или ммоль/л)
Литий с немедленным высвобождением‡,§ у подростков
Острая мания и ведение
200–300 мг 3 раза в день
300-600 мг 3 раза в день вплоть до 2400 мг
Максимальная суточная доза составляет 40 мг/кг
Связан со снижением суицидальности, снижением депрессии и улучшением психосоциальной функции у детей и подростков с биполярным расстройством¶
Нейролептики
Арипипразол§ у детей ≥ 10 лет
Острая мания
Психоз
2-5 мг 1 раз в день
До 30 мг 1 раз в день
Ограниченный опыт у детей
Азенапин у детей > 10 лет
Биполярная мания
2,5 мг 2 раза в день под язык
До 10 мг два раза в день
Онемение языка и покалывание
Аминазин у детей > 5 лет‡,§
Острая мания
Психоз
0,6-1,5 мг/кг каждые 6 часов до 200 мг/день
—
Используется редко (у детей, не отвечающих на лечение новыми препаратами), поскольку новые препараты имеют более благоприятные побочные эффекты
Люрасидон у детей > 10 лет
Биполярная депрессия
20 мг 1 раз в день
До 80 мг/день
—
Оланзапин у детей > 13 лет§
Острая мания
Психоз
2,5-5 мг 1 раз в день
До 10 мг два раза в день
Вызывает увеличение массы тела, что может ограничивать использование у некоторых пациентов
Фиксированная комбинация оланзапина/флуоксетина для детей старше 10 лет‡,§
Биполярная депрессия
3 мг/25 мг 1 раз в день
До 12 мг/50 мг 1 раз в день
Ограниченный опыт у детей
Палиперидон у детей > 12 лет ‡,§
Острая мания
Психоз
3 мг 1 раз в день
До 3 мг два раза в день
Близкородственный с респиридоном
Очень ограниченный опыт у детей
Кветиапин с немедленным высвобожденим у детей > 10 лет§
Острая мания
Психоз
25 мг 2 раза в день
До 200 мг 2 раза в день
Обладает седативным эффектом, который может ограничить увеличение дозы
Рисперидон у детей > 10 лет§
Острая мания
Психоз
0,5 мг 1 раз в день
До 2,5 мг/день
Поддерживающая доза очень вариабельна.
Были изучены дозы до 6 мг/день, но они не дают дополнительной пользы и увеличивают риск неврологических побочных эффектов.
Зипрасидон у детей > 10 лет§
Острая мания
Психоз
20 мг 1 раз в день
До 40 мг 2 раза в день
Очень ограниченный опыт у детей
Противосудорожные препараты
Карбамазепин
Острая мания и смешанные эпизоды
По 200 мг 2 раза в день
До 600 мг 2 раза в день
Индукция метаболических ферментов, возможно, потребует коррекции доз
Может вызывать Синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (ССД/ТЭН), особенно у пациентов с HLA-B * 15: 02 генотипом (чаще встречается в восточноазиатских популяциях) и макулопапулезную экзантему (МПЭ), лекарственную реакцию с эозинофилией (ЛРЭ [DRESS]) и СДС/ТЭН у пациентов с HLA-A * 31: 01 генотипом (чаще встречается у представителей европеоидной расы и латиноамериканцев) a
Дивальпроекс
Острая мания
5 мг/кг два или три раза в день
Вплоть до 10-20 мг/кг три раза в день
Дозу титруют до уровня в крови 50-125 мкг/мл
Ламотриджин
Поддерживающая терапия
25 мг 1 раз в день
До 100 мг 2 раза в день
Требуется внимательно ознакомиться с особенностями дозирования на инструкции-вкладыше
* Эти препараты представляют небольшой, но серьезный риск возникновения широкого спектра серьезных неблагоприятных эффектов. Таким образом, преимущества должны быть тщательно взвешены относительно потенциальных рисков.
† Диапазоны доз являются приблизительными. Межиндивидуальная вариабельность терапевтической реакции и побочные эффекты являются значительными. Эта таблица не является заменой для полных указаний к применению препарата.
‡ Применение этих препаратов не были изучены у детей. Для дозирования у детей до 12 лет, см. инструкцию по применению препарата.
§ Препараты повышают риск увеличения веса, негативного воздействия на липидный профиль, увеличения уровней глюкозы и пролактина и продления интервала QT.
¶ Hafeman DM, Rooks B, Merranko J, et al: Lithium versus other mood-stabilizing medications in a longitudinal study of youth diagnosed with bipolar disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 59(10):1146-1155. doi:https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.06.013
aPhillips EJ, Sukasem C, Whirl-Carrillo, et al: Clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline for HLA genotype and use of carbamazepine and oxcarbazepine: 2017 Update. https://doi.org/10.1002/cpt.1004
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Прогноз
Прогноз для подростков с биполярным расстройством может быть переменным, и ухудшается с каждым новым эпизодом. Факторы, которые увеличивают риск рецидива, включают ранний возраст начала, тяжесть, семейную психопатологию, а также отсутствие и/или плохую приверженность к лечению (1). При симптомах от легких до умеренных, хорошем ответе на лечение и сохранении приверженности к лечению и сотрудничеству прогноз отличный. Тем не менее ответ на лечение часто является неполным, а подростки, как известно, имеют плохую приверженность к медикаментозной терапии. Для таких подростков долгосрочный прогноз не так хорош.
Мало что известно о долгосрочном прогнозе для детей препубертатного возраста с диагнозом «биполярное расстройство», основанном на крайне нестабильных и интенсивных настроениях.
Справочные материалы по прогнозу
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Основные положения
Биполярное расстройство характеризуется чередованием периодов мании, депрессии и нормального настроения, каждый из которых длится от нескольких недель до месяцев за один раз.
Биполярное расстройство обычно начинается в возрасте около 20-25 лет; у детей оно встречается редко.
Начало обычно коварное, дети темпераментны, ими сложно управлять.
Маниакальные эпизоды или эпизоды возбуждения у подростков и детей препубертатного возраста лечите сначала антипсихотиками, поскольку эти препараты действуют быстро, затем для предотвращения рецидивов используйте стабилизаторы настроения, а также СИОЗС и психотерапию для лечения депрессивных эпизодов.