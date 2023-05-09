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Биполярное расстройство у детей и подростков

Авторы:Josephine Elia, MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено мая 2023

Биполярное расстройство характеризуется чередованием периодов мании, депрессии и нормального настроения, каждый из которых длится от нескольких недель до месяцев за один раз. Диагноз основывается на клинических критериях. Лечение состоит в применении комбинации стабилизаторов настроения (например, лития, некоторых противосудорожных средства, антипсихотических препаратов), психотерапии и антидепрессантов.

Биполярное расстройство обычно начинается в возрасте 15–25 лет. У многих детей начальным проявлением является один или несколько эпизодов депрессии. (См. также Биполярные расстройства у взрослых.)

Биполярное расстройство у детей встречается редко. В прошлом, диагноз биполярное расстройство ставился детям препубертатного возраста, которые становились недееспособными из-за интенсивного нестабильного настроения. Однако, поскольку такие дети, как правило, прогрессировали скорее к депрессивным, чем к биполярным расстройствам, в настоящее время они классифицируются как имеющие деструктивное расстройство дисрегуляции настроения.

Этиология

Большую роль играет наследственность, и несколько генетических вариантов действительно были связаны с биполярным расстройством (1), однако в настоящее время не существует маркеров, полезных для диагностики биполярного расстройства. Однако нейровизуализацирующие исследования у молодых людей сообщают о меньших объемах миндалины (2-4) и префронтальной коры (5), а также об отсутствии нормального увеличения объема миндалины (6) и переднего белого вещества (5), которое встречается у здоровых детей в подростковом возрасте.

Некоторые препараты (например, кокаин, амфетамины, фенциклидины, некоторые антидепрессанты) и токсины окружающей среды (например, свинец) могут усугубить или имитировать расстройство. Некоторые заболевания (например, заболевания щитовидной железы) могут вызвать подобные симптомы. Есть также несколько сообщений о случаях мании, связанных с бессимптомной (7) и симптоматической (8) инфекциями COVID-19 у молодых людей.

Общие справочные материалы

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Клинические проявления

Биполярное расстройство характеризуется рецидивирующими эпизодами повышенного настроения (мания или гипомания). Маниакальные эпизоды чередуются с депрессивными, которые могут быть более частыми. Во время маниакального эпизода у подростка может быть очень хорошее настроение или он может чрезмерно легко раздражаться. Эти два настроения чередуются в зависимости от социальных обстоятельств. Речь быстрая и находится под давлением, сон укорачивается, чувство собственного достоинства возрастает. Мания может достигать психотической пропорции (например, «я стал единым с Богом»). Мышление может быть серьезно нарушено, и подростки могут реализовывать рискованное поведением (например, беспорядочным сексом, опасным вождением).

Дети препубертатного возраста могут испытывать драматические переживания, но их продолжительность намного короче (часто длятся всего несколько минут), чем у подростков.

Начало обычно коварное, управлять детьми особенно темпераментными сложно.

Диагностика

  • Психиатрическая оценка

  • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition, (DSM-5-TR) criteria

  • Тестирование на токсикологические причины

Диагностика биполярного расстройства основывается на идентификации симптомов мании, описанных выше, а также на наличии ремиссии и рецидива заболевания в анамнезе.

Ряд медицинских расстройств (например, заболевания щитовидной железы, инфекции или опухоли головного мозга) и наркотическое опьянение должны быть исключены при соответствующей медицинской оценке, включая токсикологическое исследование на наркотики и токсины окружающей среды. Интервьюер должен также искать события, ставшие предпосылками, такие как тяжелый психологический стресс, в том числе сексуальное насилие или инцест.

Лечение

  • Мания: нейролептики 2-го поколения, иногда стабилизаторы настроения

  • Депрессия: нейролептики 2-го поколения плюс СИОЗС, в некоторых случаях литий

При мании, нейролептики 2-го поколения являются первой линией терапии (1–3). К препаратам относятся: арипипразол, луразидон, оланзапин, кветиапин, рисперидон, зипразидон. Литий или другие стабилизаторы настроения (дивалпроэкс, ламотриджин, карбамазепин) могут быть использованы у пациентов, которые не ответили на 2 или 3 курса антипсихотических препаратов (4).

Терапией первой линии при депрессии являются нейролептики 2-го поколения в сочетании с селективным ингибитором обратного захвата серотонина (СИОЗС). Альтернативой является литий, который может также комбинироваться с СИОЗС. По сравнению с другими стабилизаторами настроения и нейролептиками литий приводит к снижению суицидальности, уменьшению депрессии и улучшению психосоциальной функции. Эти данные сходны с таковыми у взрослых (5). Антидепрессанты не должны использоваться отдельно, только в комбинации с антипсихотическими препаратами или литием. Антидепрессанты не увеличивают риск ятерогенной мании (как считалось в прошлом), но могут дестабилизировать состояние детей и подростков с биполярным расстройством (6-8). Также важной частью лечения является психотерапия.

Здравый смысл и предостережения

  • Нейролептики 2-го поколения (например, рисперидон) являются препаратами первой линии для лечения биполярного расстройства у детей.

  • Литий помогает снизить сосредоточенность на суицидальных мыслях.

Таблица
Таблица

Отдельные препараты для лечения биполярного расстройства *

Медикаментозное лечение

Показания

Начальная доза†

пПоддерживающая доза†

Примечания

Литий

Литий пролонгированного действия,‡,§, подросткам 12 лет

Острая мания и ведение

450–900 мг два раза в день

Дозу титруют до уровня в крови 0,8-1,2 мг-экв/л (или ммоль/л)

Литий с немедленным высвобождением‡,§ у подростков

Острая мания и ведение

200–300 мг 3 раза в день

300-600 мг 3 раза в день вплоть до 2400 мг

Максимальная суточная доза составляет 40 мг/кг

Связан со снижением суицидальности, снижением депрессии и улучшением психосоциальной функции у детей и подростков с биполярным расстройством¶

Нейролептики

Арипипразол§ у детей ≥ 10 лет

Острая мания

Психоз

2-5 мг 1 раз в день

До 30 мг 1 раз в день

Ограниченный опыт у детей

Азенапин у детей > 10 лет

Биполярная мания

2,5 мг 2 раза в день под язык

До 10 мг два раза в день

Онемение языка и покалывание

Аминазин у детей > 5 лет‡,§

Острая мания

Психоз

0,6-1,5 мг/кг каждые 6 часов до 200 мг/день

Используется редко (у детей, не отвечающих на лечение новыми препаратами), поскольку новые препараты имеют более благоприятные побочные эффекты

Люрасидон у детей > 10 лет

Биполярная депрессия

20 мг 1 раз в день

До 80 мг/день

Оланзапин у детей > 13 лет§

Острая мания

Психоз

2,5-5 мг 1 раз в день

До 10 мг два раза в день

Вызывает увеличение массы тела, что может ограничивать использование у некоторых пациентов

Фиксированная комбинация оланзапина/флуоксетина для детей старше 10 лет‡,§

Биполярная депрессия

3 мг/25 мг 1 раз в день

До 12 мг/50 мг 1 раз в день

Ограниченный опыт у детей

Палиперидон у детей > 12 лет ‡,§

Острая мания

Психоз

3 мг 1 раз в день

До 3 мг два раза в день

Близкородственный с респиридоном

Очень ограниченный опыт у детей

Кветиапин с немедленным высвобожденим у детей > 10 лет§

Острая мания

Психоз

25 мг 2 раза в день

До 200 мг 2 раза в день

Обладает седативным эффектом, который может ограничить увеличение дозы

Рисперидон у детей > 10 лет§

Острая мания

Психоз

0,5 мг 1 раз в день

До 2,5 мг/день

Поддерживающая доза очень вариабельна.

Были изучены дозы до 6 мг/день, но они не дают дополнительной пользы и увеличивают риск неврологических побочных эффектов.

Зипрасидон у детей > 10 лет§

Острая мания

Психоз

20 мг 1 раз в день

До 40 мг 2 раза в день

Очень ограниченный опыт у детей

Противосудорожные препараты

Карбамазепин

Острая мания и смешанные эпизоды

По 200 мг 2 раза в день

До 600 мг 2 раза в день

Индукция метаболических ферментов, возможно, потребует коррекции доз

Может вызывать Синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (ССД/ТЭН), особенно у пациентов с HLA-B * 15: 02 генотипом (чаще встречается в восточноазиатских популяциях) и макулопапулезную экзантему (МПЭ), лекарственную реакцию с эозинофилией (ЛРЭ [DRESS]) и СДС/ТЭН у пациентов с HLA-A * 31: 01 генотипом (чаще встречается у представителей европеоидной расы и латиноамериканцев) a

Дивальпроекс

Острая мания

5 мг/кг два или три раза в день

Вплоть до 10-20 мг/кг три раза в день

Дозу титруют до уровня в крови 50-125 мкг/мл

Ламотриджин

Поддерживающая терапия

25 мг 1 раз в день

До 100 мг 2 раза в день

Требуется внимательно ознакомиться с особенностями дозирования на инструкции-вкладыше

* Эти препараты представляют небольшой, но серьезный риск возникновения широкого спектра серьезных неблагоприятных эффектов. Таким образом, преимущества должны быть тщательно взвешены относительно потенциальных рисков.

† Диапазоны доз являются приблизительными. Межиндивидуальная вариабельность терапевтической реакции и побочные эффекты являются значительными. Эта таблица не является заменой для полных указаний к применению препарата.

‡ Применение этих препаратов не были изучены у детей. Для дозирования у детей до 12 лет, см. инструкцию по применению препарата.

§ Препараты повышают риск увеличения веса, негативного воздействия на липидный профиль, увеличения уровней глюкозы и пролактина и продления интервала QT.

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Прогноз

Прогноз для подростков с биполярным расстройством может быть переменным, и ухудшается с каждым новым эпизодом. Факторы, которые увеличивают риск рецидива, включают ранний возраст начала, тяжесть, семейную психопатологию, а также отсутствие и/или плохую приверженность к лечению (1). При симптомах от легких до умеренных, хорошем ответе на лечение и сохранении приверженности к лечению и сотрудничеству прогноз отличный. Тем не менее ответ на лечение часто является неполным, а подростки, как известно, имеют плохую приверженность к медикаментозной терапии. Для таких подростков долгосрочный прогноз не так хорош.

Мало что известно о долгосрочном прогнозе для детей препубертатного возраста с диагнозом «биполярное расстройство», основанном на крайне нестабильных и интенсивных настроениях.

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Основные положения

  • Биполярное расстройство характеризуется чередованием периодов мании, депрессии и нормального настроения, каждый из которых длится от нескольких недель до месяцев за один раз.

  • Биполярное расстройство обычно начинается в возрасте около 20-25 лет; у детей оно встречается редко.

  • Начало обычно коварное, дети темпераментны, ими сложно управлять.

  • Маниакальные эпизоды или эпизоды возбуждения у подростков и детей препубертатного возраста лечите сначала антипсихотиками, поскольку эти препараты действуют быстро, затем для предотвращения рецидивов используйте стабилизаторы настроения, а также СИОЗС и психотерапию для лечения депрессивных эпизодов.

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