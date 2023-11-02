Переношенные дети

Переношенные младенцы имеют более высокую заболеваемость и смертность, чем доношенные дети, что связано в основном с

Асфиксия в родах

Синдром аспирации мекония

Гипогликемия у новорожденных

Перинатальная асфиксия может быть следствием плацентарной недостаточности, а также сдавливания спинного мозга на фоне маловодия.

Синдром аспирации мекония может быть необычайно тяжелым, потому что объем амниотической жидкости уменьшается, и, таким образом, вдыхаемый меконий менее разбавленный. Персистирующая легочная гипертензия часто возникает после аспирации мекония.

Неонатальная гипогликемия – осложнение, обусловленое недостаточными запасами гликогена при рождении или увеличением выработки инсулина (чаще всего вызванного диабетом матери) у плода. Поскольку анаэробный метаболизм быстро расходует оставшиеся запасы гликогена, гипогликемия усиливается, если произошла перинатальная асфиксия.