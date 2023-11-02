Переношенные дети

Переношенный младенец – это ребенок, рожденный на сроке ≥ 42 недель беременности.
Причина переношенности, как правило, неизвестна, но предыдущая переношенная беременность увеличивает риск в 2- 3 раза. Переношенность может быть вызвана нарушениями, которые влияют на гипофизарно-надпочечниковую систему плода (например, анэнцефалия, недоразвитие надпочечников, врожденная гиперплазия надпочечников) и Х-хромосомный ихтиоз, связанные с плацентарной сульфатазной недостаточностью.
Патофизиология переношенных детей
В большинстве случаев рост плода продолжается вплоть до родов. Однако в некоторых случаях наблюдаются инволюция плаценты (по мере развития беременности) и множественные инфаркты, развивается также дегенерация ворсинок, вызывая синдром плацентарной недостаточности. По этой причине плод получает неполноценные питательные вещества и недостаточное количество кислорода от матери, в результате чего рождается худой (из-за истощения мягких тканей), недокормленный младенец с истощенными запасами гликогена и снижается объем амниотической жидкости. Такие дети являются недоношенными и, в зависимости от начала развития плацентарной недостаточности и от тяжести состояния, они могут быть маленькими для гестационного возраста. Несмотря на то, что плацентарная недостаточность с нарушением созревания может возникнуть в любом гестационном возрасте, чаще всего она встречается при сроках беременности свыше 41–42 недель.
Осложнения
Переношенные младенцы имеют более высокую заболеваемость и смертность, чем доношенные дети, что связано в основном с
Асфиксия в родах
Синдром аспирации мекония
Гипогликемия у новорожденных
Перинатальная асфиксия может быть следствием плацентарной недостаточности, а также сдавливания спинного мозга на фоне маловодия.
Синдром аспирации мекония может быть необычайно тяжелым, потому что объем амниотической жидкости уменьшается, и, таким образом, вдыхаемый меконий менее разбавленный. Персистирующая легочная гипертензия часто возникает после аспирации мекония.
Неонатальная гипогликемия – осложнение, обусловленое недостаточными запасами гликогена при рождении или увеличением выработки инсулина (чаще всего вызванного диабетом матери) у плода. Поскольку анаэробный метаболизм быстро расходует оставшиеся запасы гликогена, гипогликемия усиливается, если произошла перинатальная асфиксия.
Симптомы и признаки переношенных детей
Переношенные дети бодрствуют и выглядят зрелыми. У них снижена масса мягких тканей, особенно подкожного жира. Кожа может свободно висеть на конечностях, она часто сухая и шелушится. Ногти на руках и ногах длинные. Ногти, кожа и пуповина могут быть в период до рождения окрашены меконием.
Диагностика недоношенных младенцев
Гестационный возраст и объективное обследование
Переношенность диагностируется на основании гестационного возраста новорожденного и результатов объективного обследования.
Американская коллегия акушеров и гинекологов дает следующие определения срока беременности (1):
Ранняя доношенная: от 37 до 38 6/7 недель
Доношенная: от 39 до 40 6/7 недель
Поздняя недоношенная: от 41 до 41 6/7 недель
Переношенная: ≥ 42 недель
Справочные материалы по диагностике
1. ACOG Committee Opinion No 579: Definition of term pregnancy. Obstet Gynecol 122(5):1139-1140, 2013. doi: 10.1097/01.AOG.0000437385.88715.4a
Лечение переношенных детей
Лечение осложнений
Совершенствование акушерской помощи за последние 2 десятилетия заметно сократило число младенцев, родившихся после 41 недели беременности, что также снизило частоту проявления синдрома аспирации мекония.
Переношенные и недоношенные дети подвержены риску гипогликемии и подлежат в связи с этим соответствующему контролю и уходу.
Для младенцев с перинатальной асфиксией лечение зависит от тяжести протекания заболевания. Терапевтическая гипотермия может помочь младенцам с умеренной или тяжелой энцефалопатией, у которых был тяжелый ацидоз при рождении, низкий балл по шкале Апгар ≥ 5 минут и/или имеется необходимость длительной реанимации.
Ни частота, ни тяжесть синдрома аспирации мекония не уменьшаются при проведении эндотрахеальной аспирации во время родов, независимо от кажущейся вязкости жидкости или уровня активности новорожденного, поэтому эндотрахеальную интубацию следует проводить только тем детям, которым требуется искусственная вентиляция легких или у которых причиной обструкции дыхательных путей, по-видимому, является меконий. Младенцам с синдромом аспирации мекония может потребоваться поддерживающая вентиляция; иногда полезна высокочастотная искусственная вентиляция. Часто необходима седация.
Лечение сурфактантами не снижает общую смертность, но уменьшает потребность в экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), поэтому суфрактанты часто применяются для лечения младенцев с выраженным респираторным дистрессом. ЭКМО доступна в относительно небольшом числе неонатальных центров и в основном предназначена для младенцев, родившихся на сроке ≥ 34 недель гестации с гипоксической респираторной недостаточностью, невосприимчивой к традиционной медицинской терапии.
Стойкая легочная гипертензия лечится поддерживающей терапией и вдыханием оксида азота или других легочных вазодилататоров.