Маленькие для своего гестационного возраста (АГА) младенцы

Причины могут быть разделены на те, для которых ограничение роста

Симметричное: рост, вес, окружность головы затронуты примерно одинаково.

Асимметричное: вес наиболее затронут, с относительным ограничением роста мозга, черепа и длинных костей.

Симметричное ограничение роста как правило, приводит фетальным проблемам, которые начинается в начале беременности, часто в течение 1-го триместра. Когда причины возникают на относительно ранних стадиях беременности, то поражается весь организм, в результате чего─ меньше клеток всех типов. Обычными причинами являются:

Генетические нарушения

В первом триместре врожденные инфекции (например, вызванные цитомегаловирусом, вирусом краснухи, или Toxoplasma gondii)

Асимметричная задержка роста как правило, приводит из плацентарных и материнских проблем, которые, как правило, проявляются в конце 2-го или 3-го триместра. Если патология начинается на сравнительно поздних сроках беременности, то органы и ткани затронуты не в одинаковой степени, что ведет к асимметричному ограничению роста. Обычными причинами являются:

Младенец может также иметь асимметричное ограничение роста и иметь малый размер для гестационного возраста (МГВ), если мать является заядлым потребителем опиатов, кокаина, алкоголя и/или табака во время беременности (см. Социальные и бытовые наркотики во время беременности (Social and Illicit Drugs During Pregnancy).

Многие дети с низкой массой тела для их гестационного возраста (НМТГВ) являются здоровыми, но конституционально просто малы, и не все дети, чей рост внутриутробно отставал, являются НМТГВ (т.е., вес составлял < 10-го процентиля для их гестационного возраста).