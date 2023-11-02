Крупный для гестационного возраста (LGA) младенец

Дети, чьи матери страдают сахарным диабетом, находятся в группе риска

Гипогликемия наиболее вероятна в первые несколько часов после родов из-за состояния гиперинсулинизма и внезапного прекращения поступления материнской глюкозы при обрезании пуповины. Степень неонатальной гипогликемии может быть снижена путем строгого пренатального контроля диабета матери и раннего начала частых кормлений новорожденного. Уровень глюкозы в крови следует тщательно контролировать с помощью экспресс-теста в течение минимум 24 часов после рождения.

Лечение гипогликемии может варьировать от энтерального питания перорально или через назогастральный зонд до внутривенного введения жидкостей, содержащих декстрозу. Пероральное лечение 40% глюкогелем может предотвратить необходимость разлучения новорожденного с матерью для проведения внутривенной заместительной терапии, но при наличии постоянной гипогликемии внутривенно вводятся парентеральные жидкости, содержащие декстрозу. Необходимы дополнительные данные о влиянии перорального геля на длительную неврологическую инвалидность по сравнению с другими методами лечения гипогликемии (1).

Может наблюдаться гипокальциемия и гипомагниемия, но они, как правило, преходящи и проходят бессимптомно. Качественный дородовой контроль гликемии снижает риск неонатальной гипокальциемии. Гипокальциемия, как правило, не требует лечения, если не обнаружено клинических признаков или если уровень сывороточного кальция у доношенных детей не превышает 7 мг/дл (1,75 ммоль/л), а уровень ионизированного кальция не превышает 4 мг/дл (1 ммоль/л). Лечение должно основываться на показателях уровней ионизированного кальция, поскольку они более точно отражают количество доступного кальция. Лечение, как правило, проводится с использованием внутривенных введений добавок кальция глюконата. Гипомагниемия может помешать секреции паратиреоидного гормона, поэтому при гипокальциемии отсутствует реакция на лечение, пока уровень магния не будет откорректирован.

Полицитемия несколько более распространена среди детей, чьи матери страдают сахарным диабетом. Повышенные уровни инсулина увеличивают уровень метаболизма плода и, следовательно, расход кислорода. Если плацента не в состоянии обеспечить повышенную потребность плода в кислороде, возникает гипоксия, вызывающая увеличение эритропоэтина и, таким образом, гематокрит.

Гипербилирубинемия возникает благодаря нескольким причинам. У младенцев матерей с сахарным диабетом часто снижалась толерантность к питанию через рот (особенно, когда они недоношенные) в первые дни жизни, что увеличивало энтерогепатическую циркуляцию билирубина. Кроме того, если присутствует истинная полицитемия, то билирубиновая нагрузка увеличивается.

Респираторный дистресс-синдром (РДС), может произойти из-за того, что повышенный уровень инсулина уменьшает продукцию сурфактанта; созревание легких не может, таким образом, быть отложено до окончания беременности. РДС может развиваться даже если ребенок рождается переношенным, недоношенным или в срок. Лечение респираторного дистресс-синдрома обсуждается в другом месте.

Транзиторное тахипноэ новорожденных в 2–3 раза чаще встречается у детей, матери которых больны сахарным диабетом, из-за задержки клиренса жидкости из легких плода.

Врожденные аномалии более вероятны у детей, рожденных от матерей с диабетом, поскольку материнская гипергликемия в период органогенеза оказывает негативное влияние на плод. Отдельные аномалии включают

Врожденные пороки сердца (гипертрофическая кардиомиопатия, дефект межжелудочковой перегородки, транспозиция магистральных артерий и аортальный стеноз)

Синдром каудальной регрессии

Врожденная спинно-мозговая грыжа

Синдром маленькой нисходящей ободочной кишки

Постоянно повышенные уровни инсулина также могут привести к увеличению осаждения гликогена и жира в кардиомиоцитах. Это отложение может вызвать кратковременную гипертрофическую кардиомиопатию, преимущественно перегородки.