Нейрофиброматоз

Большинство пациентов с НФ-1 асимптоматичны. У некоторых проявляются неврологические симптомы или деформация костей. В > 90% случаев, характерные поражения кожи проявляются при рождении или развиваются в младенческом возрасте.

Поражения цвета "кофе с молоком" – умеренно-коричневые (кофе с молоком) веснушкоподобные пятна, чаще всего присутствующие на туловище, в области таза и в сгибательных складках локтей и коленей. Хотя дети, не страдающие нейрофиброматозом, могут иметь 2-3 пятна цвета "кофе с молоком", дети с NF1 имеют 6 и более таких пятен, а чаще – намного больше. Эти макулы размером > 5 мм у пациентов препубертатного периода и > 15 мм в постпубертатном периоде (см. таблицу Диагностика нейрофиброматоза).

Распространенными являются кожные нейрофибромы, возникающие по ходу небольших периферических нервов. В течение периода позднего детства эти опухоли кожи различных размеров и форм появляются в количестве от нескольких штук до нескольких тысяч. Они могут быть телесного цвета, иметь розоватую окраску или цвет загара и обычно протекают бессимптомно.

Плексиформные нейрофибромы могут развиваться и имеют тенденцию вырастать до больших размеров, порождая ассиметрично утолщенные деформированные образования, иногда с гипертрофированными изъянами, которые могут поражать нервы и другие структуры. Плексиформные нейрофибромы также могут затрагивать черепные нервы, обычно V, IX и X пары.

Неврологические симптомы варьируются в зависимости от расположения и числа нейрофибром. Большие нейрофибромы могут давить на нерв, из которого образовались, и вызывать дистальную парестезию, боль, а также потерю чувствительности или слабость, в зависимости от функции вовлеченного в патологический процесс нерва. Нейрофибромы, которые формируются по ходу корешков спинальных нервных путей, особенно там, где нервные корешки окружены костями, могут сдавливать эти корешки и вызывать корешковую боль, слабость или обширную потерю чувствительности в этой зоне. Плексиформные нейрофибромы, сдавливающие черепно-мозговые нервы, становятся причиной нарушения функций, за которые эти нервы отвечают.

Кожные проявления нейрофиброматоза типа 1 Нейрофибромы и «кофейные пятна» На данной фотографии показаны множественные нейрофибромы (приподнятые розовые или коричневатые узелки) и пятна цвета кофе с молоком (плоские коричневатые пятна) на спине пациента с нейрофиброматозом. ... Прочитайте дополнительные сведения DR HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY Нейрофибромы На данной фотографии показаны множественные нейрофибромы (коричневатые узелки) у пациента с нейрофиброматозом. MEDICIMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY Кожные проявления нейрофиброматоза 1 типа (НФ1) На этой фотографии представлены веснушкообразные пятна в области подмышек в NF1. © Springer Science+Business Media Нейрофиброматоз (с появлением нейрофибром) Спина и руки этого 69-летнего мужчины покрыты небольшими нейрофибромами, а также есть пятно цвета «кофе с молоком», расположенное медиально относительно его правой лопатки. ... Прочитайте дополнительные сведения By permission of the publisher. From Bird T, Sumi S: Atlas of Clinical Neurology. Edited by RN Rosenberg. Philadelphia, Current Medicine, 2002. Нейрофибромы и «кофейные пятна» На данной фотографии показаны множественные нейрофибромы (приподнятые розовые или коричневатые узелки) и пятна цвета кофе с молоком (плоские коричневатые пятна) на спине пациента с нейрофиброматозом. ... Прочитайте дополнительные сведения DR HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY Нейрофибромы На данной фотографии показаны множественные нейрофибромы (коричневатые узелки) у пациента с нейрофиброматозом. MEDICIMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY Кожные проявления нейрофиброматоза 1 типа (НФ1) На этой фотографии представлены веснушкообразные пятна в области подмышек в NF1. © Springer Science+Business Media Нейрофиброматоз (с появлением нейрофибром) Спина и руки этого 69-летнего мужчины покрыты небольшими нейрофибромами, а также есть пятно цвета «кофе с молоком», расположенное медиально относительно его правой лопатки. ... Прочитайте дополнительные сведения By permission of the publisher. From Bird T, Sumi S: Atlas of Clinical Neurology. Edited by RN Rosenberg. Philadelphia, Current Medicine, 2002.

Костные аномалии включают:

Фиброзную дисплазию

Поднадкостничные кисты кости

Вертебральный скаллопинг

Сколиоз

Истончение кортекса длинных костей

Ложный сустав

Отсутствие большого крыла клиновидной кости (задней стенки глазницы) с последующим пульсирующим экзофтальмом

Нейрофиброматоз (со скелетными нарушениями) Скрыть подробности На этом фото на левой руке пациента имеется плексиформная неврома, простирающаяся от дельтовидной бугристости проксимального отдела плечевой кости до кисти. На плечевую кость воздействуют множественные переломы в средней трети диафиза, связанные с истончением кортикальной кости и псевдоартрозом. У пациентки невысокий рост, а также имеется сколиоз и расширение поясничного канала, вызванные передним менингоцеле. By permission of the publisher. From Kotagal S, Bicknese A, Eswara M: Atlas of Clinical Neurology. Edited by RN Rosenberg. Philadelphia, Current Medicine, 2002.

У некоторых пациентов возникают оптические глиомы и узелки Лиша (гамартомы радужки). Оптические глиомы обычно бессимптомны и не требуют лечения до тех пор, пока они поступательно не увеличиваются в размере.

Кроме того, у пациентов с NF1 имеются изменения в стенках артерий, которые могут привести к синдрому Моямоя (стеноз или окклюзия артерий виллизиева круга и близлежащих артерий с формированием сети небольших коллатеральных сосудов) либо к внутричерепной аневризме.

У некоторых детей наблюдаются когнитивные нарушения, расстройства обучения и несколько увеличенная голова.

Нейрофиброматоз (узелки Лиша) Скрыть подробности Узелки Лиша на радужной оболочке глаза представляют собой гиперпигментированные меланотические гамартомы. By permission of the publisher. From Kotagal S, Bicknese A, Eswara M: Atlas of Clinical Neurology. Edited by RN Rosenberg. Philadelphia, Current Medicine, 2002.

У детей и подростков с NF1 может развиваться детский хронический миеломоноцитарный лейкоз (ювенильный миеломоноцитарный лейкоз) и рабдомиосаркома. Феохромоцитома может возникнуть в любом возрасте.

Злокачественные опухоли возникают редко, однако намного чаще, чем в общей популяции; они включают в себя супратенториальные глиомы или глиомы ствола головного мозга, а также трансформацию плексиформных нейрофибром в злокачественные опухоли оболочек периферических нервов. Эти опухоли могут развиваться в любом возрасте.