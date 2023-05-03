Скрининговые тесты для младенцев, детей и подростков

Для выявления дефицита железа врачам необходимо определить показатели гематокрита или гемоглобина следующим образом:

У доношенных детей: в возрасте 9–12 месяцев

У недоношенных детей: в возрасте от 5 до 6 месяцев

У менструирующих подростков: ежегодно при наличии любого из следующих факторов риска: умеренно-тяжелые менструации, хроническая потеря веса, дефицит питания или занятия спортом

Тестирование на гемоглобин S может быть проведено в возрасте 6–9 месяцев, если оно не было сделано как часть неонатального скрининга.

Рекомендации по анализу крови на lналичие свинца зависят от штата. В целом, оценка риска должна проводиться при всех патронажных визитах детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. При положительной оценке риска следует провести анализ на уровень свинца в крови. Универсальный скрининг в возрасте 1 года и 2 лет может быть рекомендован для детей, которые живут в районах с высокой распространенностью и повышенными факторами риска, такими как старое жилье. Не существует безопасного уровня свинца в крови у детей, и даже низкий уровень свинца в крови, как было показано, влияет на IQ, способность сосредотачиваться и на академические успехи. Эффекты воздействия свинца корректировке не поддаются. В США уровень > 5 мкг/дл (> 0,24 мкмоль/л) в настоящее время используется для выявления детей, которые подверглись воздействию свинца и которым требуется ведение случаев заболевания.

Скрининг холестерина показан всем детям в возрасте от 9 до 11 лет, а также в возрасте от 17 до 21 года и может быть проведен с липидным профилем не натощак. Скрининг на холестерин показан для детей в возрасте после 2 лет, но не позже 10 лет, в случае, если в семье наблюдалась гиперхолестеринемия или ранняя ишемическая болезнь сердца либо факторы риска развития ишемической болезни сердца (например, сахарный диабет, ожирение, гипертония).