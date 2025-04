Скрининговые тесты для младенцев, детей и подростков

Необходимо по крайней мере однократное прохождение планового скрининга на наличие вируса гепатита С (ВГC) в возрасте от 18 до 79 лет (см. заявление Рабочей группы США по профилактике заболеваний от 2020 года Hepatitis C Virus Infection in Adolescents and Adults: Screening и рекомендации ЦКЗ от 2020 года Recommendations for Hepatitis C Screening Among Adults—United States). Лица с повышенным риском инфицирования ВГС, включая тех, у кого в анамнезе имеется употребление инъекционных наркотиков в прошлом или настоящем, должны проходить ежегодные обследования на ВГС-инфекцию. (См. также Скрининг на хронический гепатит С).