Дети с хроническими заболеваниями могут иметь ограничения в некоторых видах деятельности, частые боли или дискомфорт, нарушения роста и развития и чаще других нуждаться в госпитализациях, амбулаторных приемах и медицинских процедурах. Дети с тяжелыми формами инвалидности временами могут быть неспособны ходить в школу и общаться со сверстниками.

Реакция детей на хроническое состояние во многом зависит от стадии развития, на которой оно проявляется. Дети с хроническими заболеваниями, которые проявляются в младенчестве, будут иметь реакцию, отличную от таковой у детей, у которых хроническое заболевание обнаруживается в подростковом возрасте. Дети школьного возраста могут страдать сильнее всего из-за невозможности посещать школу и общаться со сверстниками. Подростки могут бороться со своей неспособностью добиться независимости, если они нуждаются в помощи со стороны родителей и других людей для многих из своих ежедневных потребностей; родители должны поощрять самостоятельность в пределах возможностей подростка и избегать гиперопеки. Подростки переживают период, когда очень важно быть похожими на сверстников, поэтому им особенно трудно, когда на них смотрят как на тех, кто отличается от них (1).

Медицинские работники могут быть представителями соответствующих больничных служб для детей с хроническими заболеваниями. Могут быть созданы соответствующие возрасту игровые комнаты и инициирована школьная программа под надзором обученного специалиста. Детей можно побуждать к взаимодействию со сверстниками по мере возможности. Все процедуры и планы должны быть объяснены семьям и детям таким образом, чтобы они знали, чего ожидать во время госпитализации, таким образом, уменьшая беспокойство, возникающее из-за неопределенности.