Пневмония новорожденных – инфекционное поражение легких у новорожденных. Заболевание может развиваться в течение нескольких часов после рождения как часть синдрома генерализованного сепсиса или через 7 дней как самостоятельное заболевание. Симптомы могут ограничиваться дыхательной недостаточностью или прогрессировать до шока и летального исхода. Диагноз ставят на основании выявления сепсиса, а также клинических и лабораторных данных. Лечение состоит в назначении сперва антибиотиков широкого спектра действия с последующей их заменой после определения антибиотикорезистентности.
(См. также Обзор пневмонии [Overview of Pneumonia] у взрослых и Обзор неонатальных инфекций [Overview of Neonatal Infections]).
Пневмония является наиболее распространенной инвазивной бактериальной инфекцией после первичного сепсиса. Рано развивающаяся пневмония является частью генерализованного сепсиса, и первые проявления возникают при рождении или в течение нескольких часов после ( see page Неонатальный сепсис). При позднем начале пневмония обычно развивается в возрасте старше 7 дней, наиболее часто в отделениях интенсивной терапии новорожденных среди детей, которым требуется длительная интубация трахеи из-за заболевания легких (называется ИВЛ-ассоциированная пневмония).
Этиология неонатальной пневмонии
Контакт с возбудителями происходит трансплацентарно или как следствие внутрибольничной инфекции. Эти организмы включают грамположительные кокки (например, стрептококки группы А и В, метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные штаммы Staphylococcus aureus) и грамотрицательные бациллы (например, Escherichia coli, виды Klebsiella, виды Proteus). У детей, получивших антибиотики широкого спектра действия, могут быть обнаружены многие другие возбудители, в том числе Pseudomonas, Citrobacter, Bacillus, и Serratia. Некоторые случаи пневмонии вызваны вирусной и грибковой инфекцией.
Симптомы и признаки неонатальной пневмонии
При позднем начале внутрибольничная пневмония проявляется необъяснимым ухудшением дыхательного статуса пациента и повышением количества и изменением качества выделений из дыхательных путей (например, густые и коричневые). У младенцев может развиться острое заболевание с нестабильной температурой и нейтропенией.
Диагностика неонатальной пневмонии
Рентгенография грудной клетки
Обследование включает рентгенографию грудной клетки, пульсоксиметрию, культуральное исследование крови и окрашивание по Граму и культуральное исследование аспирата из трахеи.
Новые стойкие инфильтраты должны визуализироваться при рентгенографии грудной клетки, однако их бывает трудно распознать, если ребенок имеет тяжелую бронхолегочную дисплазию.
Если окрашивание по Граму трахеального аспирата демонстрирует значительное количество полиморфноядерных лейкоцитов и единственного возбудителя, который соответствует тому, что растет из культуры аспирата из трахеи, велика вероятность, что этот возбудитель является причиной пневмонии. Поскольку бактериальная пневмония у новорожденных может диссеминировать, нужно провести полную оценку на наличие сепсиса, включая ЛП. Тем не менее, посевы крови являются положительными только в 2–5% случаев внутрибольничой пневмонии.
Лечение неонатальной пневмонии
Обычно применяют ванкомицин и бета-лактамные антибиотики широкого спектра
Антимикробная терапия пневмонии с ранним началом такая же, как и при неонатальном сепсисе. Ванкомицин (см. таблицу Дозирование ванкомицина для новорожденных) и бета-лактамный препарат широкого спектра действия, такой как меропенем, пиперациллин/тазобактам или цефепим ( see table Рекомендованные дозировки некоторых парентеральных антибиотиков для новорожденных), являются первоначальной терапией выбора для большинства случаев позднее всего появляющейся внутрибольничной пневмонии. Этот режим эффективен в лечение сепсиса, а также пневмонии, вызванной типичными внутрибольничными возбудителями, включая P. aeruginosa. При эмпирическом выборе антимикробных средств всегда необходимо учитывать эндемичные виды инфекции и бактериальную резистентность. Более специфичные антибиотики назначают после получения результатов антибиотикочувствительности. Общее лечение такое же, как и при неонатальном сепсисе.
Хламидийная пневмония
Воздействие хламидий во время родов может привести к развитию хламидийной пневмонии через 2–18 недель. У младенцев развивается тахипноэ, но обычно не до критической стадии, в анамнезе могут быть конъюнктивиты, вызванные этим возбудителем. Может присутствовать эозинофилия, а при рентгенографии выявляются двусторонние интерстициальные инфильтраты с гиперинфляцией.
Лечение хламидийной пневмонии
Эритромицин или азитромицин
Пневмония обычно лечится приемом эритромицина 12,5 мг/кг перорально каждые 6 часов в течение 14 дней или азитромицином 20 мг/кг перорально в/в один раз в день в течение 3 дней. Иногда, однако, может быть необходим второй курс ( see table Рекомендованные дозировки некокторых пероральных антибиотиков для новорожденных*). Вследствие того, что эритромицины у новорожденных могут вызватьгипертрофический пилорический стеноз (ГПС), всех новорожденных, получавших эритромицин или азитромицин, необходимо проверить на наличие симптомов и признаков ГПС, а также их родители должны быть проконсультированы относительно потенциальных рисков.
Диагноз пневмонии, вызванной Chlamydia trachomatis, должен натолкнуть на обследование матери и ее партнера, потому что нелеченная материнская хламидийная инфекция может иметь такие осложнения, как воспаление тазовых органов и бесплодие.