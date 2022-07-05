Пневмония новорожденных

Эритромицин или азитромицин

Пневмония обычно лечится приемом эритромицина 12,5 мг/кг перорально каждые 6 часов в течение 14 дней или азитромицином 20 мг/кг перорально в/в один раз в день в течение 3 дней. Иногда, однако, может быть необходим второй курс ( see table Рекомендованные дозировки некокторых пероральных антибиотиков для новорожденных*). Вследствие того, что эритромицины у новорожденных могут вызватьгипертрофический пилорический стеноз (ГПС), всех новорожденных, получавших эритромицин или азитромицин, необходимо проверить на наличие симптомов и признаков ГПС, а также их родители должны быть проконсультированы относительно потенциальных рисков.

Диагноз пневмонии, вызванной Chlamydia trachomatis, должен натолкнуть на обследование матери и ее партнера, потому что нелеченная материнская хламидийная инфекция может иметь такие осложнения, как воспаление тазовых органов и бесплодие.