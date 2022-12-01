Введение в заболевания соединительной ткани у детей

Существует более 200 заболеваний, которые связаны с соединительной тканью. Некоторые заболевания характеризуются повышенной активностью иммунной системы, что приводит к воспалению и системному повреждению тканей (например, системная красная волчанка (СКВ) и ювенильный идиопатический артрит [ранее известный как ювенильный ревматоидный артрит]). Другие связаны с биохимическими нарушениями или структурными дефектами соединительной ткани. Некоторые из этих заболеваний наследуются, а некоторые имеют неизвестную этиологию.

Некоторые из обсуждаемых здесь нарушений включают: