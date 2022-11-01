Обзор остеохондрозов (Overview of Osteochondroses)

Остеохондрозы являются невоспалительными, неинфекционными расстройствами роста костей в различных центрах окостенения. Эти расстройства возникают в период наиболее активного развития и затрагивают эпифиз.

Этиология остеохондроза, как правило, неизвестна; некоторые из нарушений имеют семейный характер, но наследование является комплексным (мультифакторным). Остеохондрозы различаются по своему анатомическому распределению, течению и прогнозу; они обычно вызывают боль и имеют значительные ортопедические последствия. Наиболее распространенные примеры включают:

Редкие остеохондрозы и пораженные кости включают в себя: болезнь Фрейберга (головка 2-й плюсневой кости), болезнь Паннера (головка) и болезнь Блаунта (проксимальный отдел большеберцовой кости). Болезнь Севера (воспаление апофиза пяточной кости) является более распространенным остеохондрозом.