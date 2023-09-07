Синдром мекониальной блокады – кишечная непроходимость при наличии густого мекония. Диагноз основан на ирригоскопии и иногда на обследовании на болезнь Гиршпрунга (поскольку неотхождение мекония в течение первых 24 часов жизни также возникает при болезни Гиршпрунга). Лечение - рентгеноконтрастная клизма; хирургическая декомпрессия требуется редко.
Синдром мекониевой пробки обычно развивается у младенцев, которые в остальном здоровы, и частота его составляет 1 на 500 живорожденных.
Синдром мекониевой пробки обычно рассматривается как функциональная незрелость толстой кишки, приводящая к неспособности выполнить первое опорожнение.
Этиология синдрома мекониевой пробки
Синдром мекониевой блокады более распространен среди
Младенцы матерей с сахарным диабетом
Младенцев, матери которых получали сульфат магния при эклампсии, преэклампсии или преждевременных родах
Одно исследование показало, что 16% случаев синдрома мекониевой блокады были связаны с магнезиальным токолизом (1). Болезнь Гиршпрунга присутствует примерно у 10–40% младенцев с синдромом мекониевой пробки (2). Синдром мекониальной блокады также связан с муковисцидозом.
Справочные материалы по этиологии
1. Cuenca AG, Ali AS, Kays DW, Islam S: "Pulling the plug"--management of meconium plug syndrome in neonates. J Surg Res 175(2):e43-e46, 2012. doi: 10.1016/j.jss.2012.01.029
2. Buonpane C, Lautz TB, Hu YY: Should we look for Hirschsprung disease in all children with meconium plug syndrome? J Pediatr Surg 54(6):1164, 2019. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2019.02.036
Симптомы и признаки синдрома мекониевой пробки
У младенцев в первые несколько дней жизни выявляют отсутствие стула, вздутие живота, рвоту. Густой эластичный меконий заполняет весь просвет толстой кишки, что приводит к полной ее обструкции.
Диагностика синдрома мекониевой пробки
Клизма с рентгеноконтрастным веществом
Иногда тестирование на болезнь Гиршпрунга
Диагноз синдрома мекониевой пробки является диагнозом исключения и должен быть дифференцирован в первую очередь от болезни Гиршпрунга, особенно если симптомы дистальной обструкции сохраняются, несмотря на отхождение мекониевой пробки.
Обычный рентген брюшной полости является неспецифическим и может показать признаки низкой кишечной непроходимости. С другой стороны, клизма с контрастным веществом показывает характерный внешний контур уплотненного мекония, расположенного вплотную к стенке толстой кишки и создающего впечатление двойного контраста (1). В отличие от мекониевой непроходимости, микроколон на ренгенограмме при синдроме мекониевой пробки обычно не виден, поскольку синдром мекониевой пробки является дистальным процессом.
Пациенты с синдромом мекониевой пробки должны быть проверены на муковисцидоз.
Справочные материалы по диагностике
1. Manzoor A, Talat N, Adnan HM, et al: Contrast Enema: Solving Diagnostic Dilemmas in Neonates With Lower Intestinal Obstruction. Cureus 14(3):e23458, 2022. doi: 10.7759/cureus.23458
Лечение синдрома мекониевой пробки
Клизма с рентгеноконтрастным веществом
Клизма с водорастворимым контрастом может применяться как терапевтическая для отделения пробки от кишечной стенки и ее выведения. Иногда требуются повторные клизмы.
В редких случаях требуется хирургическая декомпрессия. Хотя большинство младенцев здоровы, после этого могут потребоваться диагностические исследования, чтобы исключить болезнь Гиршпрунга или муковисцидоз.