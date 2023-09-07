Синдром мекониальной блокады

Клизма с рентгеноконтрастным веществом

Иногда тестирование на болезнь Гиршпрунга

Диагноз синдрома мекониевой пробки является диагнозом исключения и должен быть дифференцирован в первую очередь от болезни Гиршпрунга, особенно если симптомы дистальной обструкции сохраняются, несмотря на отхождение мекониевой пробки.

Обычный рентген брюшной полости является неспецифическим и может показать признаки низкой кишечной непроходимости. С другой стороны, клизма с контрастным веществом показывает характерный внешний контур уплотненного мекония, расположенного вплотную к стенке толстой кишки и создающего впечатление двойного контраста (1). В отличие от мекониевой непроходимости, микроколон на ренгенограмме при синдроме мекониевой пробки обычно не виден, поскольку синдром мекониевой пробки является дистальным процессом.

Пациенты с синдромом мекониевой пробки должны быть проверены на муковисцидоз.