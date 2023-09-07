Гастроэзофагеальный рефлюкс у младенцев

Клиническая оценка

Обычно рентгенография верхних отделов желудочно-кишечного тракта (с барием)

Иногда измерение pH пищевода или эндоскопия

Младенцы, у которых срыгивание происходит без усилий, которые растут и развиваются нормально и не имеют других симптомов (иногда таких детей называют "счастливыми плевунами") имеют физиологический гастроэзофагеальный рефлюкс и не требуют дальнейшего обследования.

Срыгивание очень распространенное явление, многие дети с серьезными расстройствами также имеют в анамнезе срыгивания. Тревожные сигналы, указывающие на то, что у младенцев есть что-то помимо рефлюкса, включают сильную рвоту, вздутие живота, рвоту с кровью или желчью, лихорадку, плохую прибавку в весе, кровь в стуле, постоянную диарею, железодефицитную анемию, аномальное/отсроченное развитие или неврологические проявления (например, выпячивание родничка, судороги, гипотония, гипертонус). Младенцы с такими симптомами требуют незамедлительного обследования. Желчная рвота у младенца – неотложное состояние, поскольку она может быть симптомом кишечной мальротации, что приводит к образованию заворота средней кишки.

Рефлюкс нельзя предполагать у младенцев с сильной повторяющейся рвотой и они должны быть обследованы на предмет других заболеваний (см. Тошнота и рвота у младенцев и детей) путем проведения, например, ультразвукового исследования привратника для выявления пилорического стеноза или путем визуализации головного мозга для определения причин повышенного внутричерепного давления (например, опухоли головного мозга).

Раздражительность, частый симптом ГЭРБ, имеет много причин, включая серьезные инфекции и неврологические расстройства, которые необходимо исключить, прежде чем делать заключение о том, что причиной раздражительности является ГЭРБ.

Младенцам, которые имеют симптомы, согласующиеся с ГЭРБ, но не имеющие тяжелых осложнений, можно назначить пробное лечение снижающими кислотность препаратами для ГЭРБ. Улучшение или устранение симптомов предполагает, что диагнозом является ГЭРБ. Если состояние ребенка продолжает улучшаться, другие исследования, вероятно, не нужны. Младенцам с подозрением на пищевую аллергию также может быть в течение 2–4 недель назначен сильно гидролизованный (гипоаллергенный) препарат, чтобы определить, вызваны ли симптомы пищевой аллергией.

Младенцам, которые не реагируют на пробное лечение или имеют признаки осложнений ГЭРБ (например, железодефицитная анемия), может потребоваться дополнительное обследование. Обычно первым этапом тестирования является получение серии рентгенограмм верхних отделов желудочно-кишечного тракта с контрастированием, что может помочь в диагностике рефлюкса, а также выявить любые анатомические нарушения желудочно-кишечного тракта, которые вызывают регургитацию. Обнаружение бариевого рефлюкса в верхней и средней части пищевода имеет намного большее значение, чем его обнаружение в дистальной части пищевода. Для младенцев с регургитацией через несколько часов после еды и, таким образом, подозрением на гастропарез, может быть целесообразным провести сканирование жидкостного опорожнения желудка.

Если диагноз остается неясным или остаются вопросы о том, рефлюкс ли стал причиной таких симптомов, как кашель или свистящее дыхание, детский гастроэнтеролог должен провести измерение рН пищевода или импедансные пробы (см. Амбулаторная рН-метрия). Люди ведущие наблюдение записывают появление симптомов (вручную или с помощью специального маркера на электроде); затем, клинические симптомы сравнивают с эпизодами рефлюкса, зафиксированные датчиком. С помощью измерения рН можно оценить эффективность кислотопонижающей терапии. Импедансный зонд обладает способностью обнаруживать некислотный рефлюкс, а также кислотный рефлюкс и необходим, поскольку на некоторых пациентов все еще может влиять рефлюкс, даже когда кислота должным образом забуференна медицинским препаратом, а рефлюксат не имеет кислую реакцию.

Эндоскопию и биопсию верхних отделов желудочно-кишечного тракта иногда проводят с целью диагностики инфекции или пищевой аллергии, а также для определения и оценки степени тяжести эзофагита. Ларинготрахеобронхоскопия может проводится для выявления воспаления гортани или узелков голосовых связок. Ранее считалось, что наличие макрофагов и/или пепсина в аспиратах из бронхов помогает диагностировать рефлюкс и аспирацию. Тем не менее, в настоящее время известно, что насыщенные липидами макрофаги бесполезны для подтверждения диагноза, а измерение уровня пепсина имеет низкую чувствительность и специфичность.