Пороки развития полушарий головного мозга

Полушария головного мозга могут быть большими, маленькими или асимметричными; извилины могут отсутствовать, быть необычно увеличины, многочисленны или уменьшены.

В дополнение к значительно заметным порокам, срезы внешне нормального головного мозга могут показать дезорганизацию послойного расположения нейронов. Скопления серого вещества могут присутствовать в областях, которые в норме заняты только белым веществом (гетеротопия серого вещества).

Пороки развития полушарий могут быть связаны с генетическими или приобретенными причинами. Приобретенные причины включают инфекции (например, цитомегаловирус) и сосудистые осложнения, которые препятствуют току крови к развивающемуся мозгу.

Микро- или макроцефалия, двигательные и интеллектуальные нарушения разной степени выраженности, эпилепсия часто возникают с данными дефектами, с высокой вариабельностью проявлений.

Lиагноз ставится еще до рождения на основании пренатальной ультрасонографии, МРТ или обоих методах исследования. Однако значительная часть малозаметных пороков развития может быть пропущена при проведении пренатальной визуализации. После рождения диагноз ставится на основании наличия сопутствующих симптомов, описанных выше.

Лечение носит поддерживающий характер и включает в себя прием противосудорожных препаратов, специализированное обучение и, при необходимости, другую терапию.

Голопрозэнцефалия Голопрозэнцефалический спектр заболеваний возникает, когда эмбриональный прозэнцефалон (который становится передним мозгом) не подвергается полной сегментации и разделению. Голопрозэнцефалия может быть вызвана мутациями ряда генов, из которых известны более 14. К ним относятся гены сигнального пути семейства «еж Соник» и их модификаторы (1). Трисомия 13, а также трисомия 18, как и другие хромосомные делеции и дупликации, были связаны с голопрозэнцефалией. Голопрозэнцефалия разделяется на 3 основных типа (в порядке убывания по степени тяжести): Алобарная

Полулобарная

Лобарная Алобарная голопрозэнцефалия является наиболее тяжелым и обычно смертельным пороком развития. Она характеризуется полным отсутствием разделения полушарий и единственной полостью желудочка без каких-либо перегородок. Полулобарная голопрозэнцефалия характеризуется частичным расщеплением в полушариях сзади, но с сообщающейся единой полостью желудочков спереди. Лобарная голопрозэнцефалия характеризуется отсутствием прозрачной перегородки (мембраны, разделяющей передние части двух боковых желудочков), агенезом мозолистого тела, слиянием передних рогов боковых желудочков и, возможно, сращением поясной извилины. Менее распространенный четвертый тип, называемый средним межполушарным вариантом, характеризуется слиянием затылочной и теменной долей, а также, возможно, таламуса, однако с нормальной дифференциацией в другом полушарии. Ромбэнцефалосинапсис - порок развития, сходный с голопрозэнцефалией, но в основном затрагивающий задний мозг (2). При ромбэнцефалосинапсисе происходит слияние полушарий мозжечка с частичным или полным отсутствием червя (срединная часть мозжечка). Этот порок развития может привести к стенозу акведука и гидроцефалии. Другие возможные ассоциированные аномалии включают голопрозэнцефалию переднего мозга, отсутствие обонятельных луковиц, дисгенезию мозолистого тела или прозрачной перегородки и ассоциацию VACTERL (от первых букв названия порока на английском языке: vertebral anomalies [аномалии позвоночника], anal atresia [атрезия ануса], cardiac anomalies [аномалии сердца], tracheoesophageal fistula [трахеопищеводный свищ], renal anomalies [аномалии почек] и limb anomalies [аномалии конечностей]). Черепно-лицевые аномалии присутствуют в голопроэнцефалии и их степень тяжести обычно отражает основные нарушения головного мозга. В спектр челюстно-лицевых аномалий включены также анофтальмия или циклопия, деформированные или отсутствующие ноздри или носовая полость, гипотелоризм, заячья губа и волчья пасть, а также глубокое резцовое перекрытие. Плоды с сильным поражением умирают еще до рождения. После рождения проявляются судороги, умственная отсталость, низкий мышечный тонус, двигательная задержка, затрагивающая все виды деятельности. Лечение голопрозэнцефалии носит поддерживающий характер. Справочные материалы по голопрозэнцефалии 1. Hong M, Srivastava K, Kim S, et al: BOC is a modifier gene in holoprosencephaly. Hum Mutat 38(11):1464–1470, 2017. doi: 10.1002/humu.23286 2. Ishak G, Dempsey J, Shaw D, et al: Rhombencephalosynapsis: A hindbrain malformation associated with incomplete separation of midbrain and forebrain, hydrocephalus and a broad spectrum of severity. Brain 135(5):1370–1386, 2012. doi: 10.1093/brain/aws065

Лиссэнцефалия Лиссэнцефалия характеризуется аномально толстой корой, уменьшением или отсутствием рисунка извилин головного мозга, снижением или ненормальным расслоением коры головного мозга и часто диффузной нейронной гетеротопией. Данный порок вызывается аномальной миграцией нейронов – процессом, при котором незрелые нейроны прикрепляются к радиальной глии и перемещаются из мест своего происхождения вблизи желудочка к поверхности мозга. Несколько дефектов, затрагивающих по одному гену, могут вызвать развитие этой аномалии (например, LIS1). Один из таких сцепленных с Х-хромосомой генов, DCX, вызывает семейную X-сцепленную лиссэнцефалию у мужчин и другую, обычно более легкой степени тяжести, аномалию миграции нейронов у женщин – гетеротопию в виде подкорковых полос. При гетеротопии подкорковых полос широкая полоса эктопического серого вещества в подкорковом белом веществе на МРТ напоминает «двойную кору». Дети с такими нарушениями почти всегда имеют выраженную умственную отсталость и судороги (чаще по типу инфантильных спазмов). Лечение лиссэнцефалии носит поддерживающий характер. Выживаемость зависит от тяжести судорожных приступов и наличия других осложнений, включая дисфункцию глотания, апноэ и трудности с очисткой ротоглотки от секрета.