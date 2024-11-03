Психосоциальное развитие у подростков

Подростковый период – это такой период развития, когда зависимый ребенок вырастает в независимого взрослого. В течение подросткового периода дети проходят через этап значительного физического, когнитивного, социального и эмоционального развития. Руководство ребенком в подростковый период может представлять вызов как для родителей, так и для врачей.
Когнитивное развитие у подростков
Подростки сталкиваются в школе с уроками и домашними заданиями, сложность которых повышается, они начинают определять для себя области интереса, а также их относительные достоинства и недостатки. Отрочество - это период, когда молодые люди могут начать рассматривать варианты карьеры, хотя у большинства из них еще нет четко определенной цели. Родители и врачи должны осознавать способности подростков, помогать им формировать реалистические ожидания и быть готовыми распознавать трудности в обучении, которые нужно устранять, такие как неспособность к обучению, проблемы с вниманием, поведенческие проблемы или неподходящая для обучения обстановка.
Особые школьные проблемы могут включать:
Страх посещения школы
Академическую неуспеваемость (в частности, изменение в оценках или падение производительности)
Исключение
Если возникают проблемы, связанные со школой, школьный персонал и родители должны определить причину и найти подходящие способы помочь подростку решить эти проблемы.
Когнитивное развитие также влияет на то, как подростки воспринимают свою жизнь и управляют ею. В раннем подростковом возрасте дети начинают развивать способность к абстрактному, логическому мышлению. Это стимулирует их к критическому мышлению для лучшего понимания себя и дает возможность поразмыслить о собственном существовании. Из-за многих заметных физических изменений в подростковом возрасте, это осознание часто превращается в самосознание, что сопровождается чувством неловкости. Подростки часто также озабочены своей внешностью и привлекательностью и очень ранимы если чем-то отличаются от сверстников. На эти чувства также влияют социальные ожидания и давление.
Подростки применяют свои новые способности к рефлексии к моральным вопросам. В предподростковом возрасте дети обычно понимают что правильно, а что плохо, как неизменное и абсолютное понятие. Подростки часто задаются вопросами стандартов поведения и могут отказываться от традиционных обычаев или ценностей — иногда к огорчению родителей. В идеале, это изменения в поведении заканчиваются развитием и интернализацией собственного морального кодекса подростка.
Эмоциональное развитие у подростков
В подростковом возрасте развиваются и созревают участки мозга, которые контролируют эмоции. Эта фаза характеризуется внешне спонтанными всплесками эмоций, которые могут быть сложными для родителей и учителей, часто принимающих основной удар. Подростки постепенно учатся подавлять неадекватные мысли и действия, и заменять их целенаправленным поведением.
Эмоциональный аспект развития во время подросткового периода часто непрост, часто подвергает испытанию терпение родителей, учителей и врачей. Эмоциональная лабильность является прямым результатом неврологического развития в этом периоде, а именно участков мозга, контролирующих зрелость эмоций.
Особенностью этой фазы развития является психосоциальная адаптация, поскольку даже здоровые подростки с нормальным развитием сталкиваются с проблемами идентичности, автономности, сексуальности и взаимоотношений.
Общение даже в стабильных семьях может быть сложным и ухудшается, если в семье есть значительные источники стресса или у родителей имеются собственные эмоциональные затруднения. Клиницисты могут принести большую пользу, предлагая подросткам и родителям разумную, практическую, конкретную поддерживающую помощь и облегчая коммуникацию в семье.
Психические расстройства, такие как депрессия, тревожность и расстройства пищевого поведения, являются важными проблемами в подростковом возрасте. Клиницисты должны проводить скрининг подростков на наличие психических расстройств.
Развитие автономности у подростков
В подростковом возрасте основное внимание уделяется развитию независимости. Вопросы: "Кто я, кем я буду и как я отношусь ко всем этим людям в моей жизни?" – часто заботят большинство подростков. Этот период развития дает подросткам возможность узнать, как заботиться о своем здоровье и принимать модели здорового поведения, а также часто связан с рискованным поведением или уязвимостью к рискам для здоровья.
Желание подростка получить больше свободы может конфликтовать с сильным инстинктом родителей защищать своих детей от вреда, что приводит к конфликтам. Родителям может потребоваться помощь для того, чтобы пересмотреть свою роль и постепенно позволить детям большую свободу в обмен на большую ответственность за самих себя и внутри семьи.
Подростки становятся все более независимыми и поэтому часто не находятся под непосредственным физическим контролем взрослых. В этих обстоятельствах подростки сами определяют свое поведение, которое зависит от зрелости и целенаправленного регулирования поведения. Родителям лучше направлять действия своих детей, а не напрямую контролировать их.
Как правило, одним из способов проявления подростками независимости является постановка под сомнение или оспаривание правил родителей (или опекунов), что иногда приводит к нарушению правил. Многие подростки начинают подвергать себя риску, например, начинают заниматься быстрой ездой. Многие подростки начинают сексуальные эксперименты, при этом некоторые могут участвовать в рискованных сексуальных контактах. Некоторые подростки могут злоупотреблять наркотиками и алкоголем. Эксперты полагают, что результатом этого поведения является склонность подростков переоценивать свои способности жить отдельно от родительского дома. Исследования нервной системы также показали, что части мозга, отвечающие за подавление импульсов, полностью созревают только в старшем юношеском возрасте.
Родители и медицинские работники должны отличать случайные ошибки суждения, которые ожидаемы и помогают подросткам научиться здоровому принятию рисков от степени неправильного поведения, требующего профессионального вмешательства. Тяжесть и частота нарушений определяют необходимость вмешательства. Например, повторяющееся время от времени неумеренное потребление алкоголя, периодические прогулы занятий или воровство - это куда более значимые признаки, чем отдельные эпизоды подобной деятельности. Если деструктивное расстройство поведения нарушает жизнедеятельность, предупреждающие признаки включают ухудшение успеваемости в школе, отказ от занятий, которые раньше нравились, и бегство из дома. Особое беспокойство вызывают подростки, которые наносят серьезный вред себе или окружающим или используют оружие в драках.
Риск, экстремальное поведение и исследование способностей и границ - все это нормальные действия и соответствуют периоду развития в подростковом возрасте. Подростки, которые чувствуют тепло и поддержку своих родителей, с меньшей вероятностью подвержены развитию серьезных проблем, чем те, чьи родители имеют конкретные ожидания о поведении своих детей и демонстрируют постоянную установку ограничений и контроль.
Стили воспитания в подростковом возрасте
Часто возникает конфликт между родителями и подростками. В некоторых случаях основной проблемой является контроль. Подростки хотят чувствовать, что они сами контролируют свою жизнь, но родители не готовы отказаться от этого контроля. В таких случаях каждый может извлечь пользу из концентрации усилий родителей на действиях подростка (например, посещение школы, выполнение домашних обязанностей), а не на свободе самовыражения (например, одежда, прическа, предпочтительные развлечения).
Все родители воспитывают по-разному; тем не менее существует 4 основных типа воспитания (1):
Авторитетное
Авторитарное
Пермиссивное
Невовлеченное
Авторитетное воспитание детей дает наиболее положительные результаты для подростков. Авторитетные родители, как правило, используют систему ступенчатых преимуществ, когда подросткам изначально предоставляется немного ответственности и свободы (например, уход за домашним питомцем, работа по дому, приобретение одежды, украшение их комнаты, предоставление карманных денег, посещение коллективных мероприятий с друзьями). Если подросток справляется со своей обязанностью или полномочиями на протяжении длительного периода времени, ему предоставляют больше полномочий. В то же время неверное суждение или недобросовестное выполнение обязанности ведет к потере привилегий. Каждая новая привилегия требует тщательного контроля со стороны родителей, чтобы убедиться, что подростки выполняют согласованные правила. Авторитетное воспитание предполагает установление границ, что важно для развития здорового подростка.
Авторитарное воспитание определяется тем, что родители устанавливают правила, которым дети должны подчиняться. Переговоры практически не ведутся, а общение носит однонаправленный характер.
Пермиссивное родительское воспитание определяется тем, что родители открыто общаются с детьми. Они проявляют большую гибкость, но при этом предъявляют меньше требований. Хотя такой стиль может привести к тому, что дети учатся исследовать и рисковать, он также может привести к развитию у них негативных привычек, потому что все позволяющий родитель не дает много указаний.
Невовлеченное родительское воспитание характеризуется наибольшей гибкостью. Хотя невовлеченные родители могут обеспечивать детей основными потребностями (например, пищей, кровом, одеждой), они не так вовлечены. Врачи должны учитывать, что на такой стиль воспитания могут влиять социальные детерминанты здоровья, например, родитель может быть менее вовлечен в процесс, поскольку большую часть своего времени тратит на обеспечение семьи финансовыми ресурсами.
Подросткам, чье поведение может привести к негативным последствиям для здоровья или нанести вред себе или окружающим, несмотря на все усилия их родителей, может понадобиться профессиональное вмешательство.
Ссылки на материалы по развитию автономности
1. Sanvictores T, Mendez MD. Типы стилей воспитания и влияние на детей. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; September 18, 2022.
Социальное развитие подростков
Для маленьких детей семья является центром общественной жизни. В подростковом возрасте сверстники начинают заменять семью, как основной социальный объект. Группы между сверстниками часто формируются вследствие особенностей в одежде, внешности, отношениях, хобби, интересах, и других характеристик, которые могут показаться тривиальными и сложными для понимания для других. Эти группы играют важную роль для подростков, потому что они дают возможность проверить свои пробные выборы и поддерживают их в стрессовых ситуациях.
У подростков, которые оказались вне таких групп, могут развиваться глубокие чувства отличия и отчуждения. Хотя эти чувства, как правило, не имеют постоянного воздействия, они могут усугубить риск возникновения проблем с психическим здоровьем и, в редких случаях, привести к антисоциальному поведению.
И наоборот, группе сверстников может придаваться слишком большое значение, что также приводит к вызывающему поведению из-за давления сверстников или страха подвергнуться остракизму.