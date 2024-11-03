Психосоциальное развитие у подростков

Подростки сталкиваются в школе с уроками и домашними заданиями, сложность которых повышается, они начинают определять для себя области интереса, а также их относительные достоинства и недостатки. Отрочество - это период, когда молодые люди могут начать рассматривать варианты карьеры, хотя у большинства из них еще нет четко определенной цели. Родители и врачи должны осознавать способности подростков, помогать им формировать реалистические ожидания и быть готовыми распознавать трудности в обучении, которые нужно устранять, такие как неспособность к обучению, проблемы с вниманием, поведенческие проблемы или неподходящая для обучения обстановка.

Особые школьные проблемы могут включать:

Страх посещения школы

Избегание школы

Академическую неуспеваемость (в частности, изменение в оценках или падение производительности)

Исключение

Если возникают проблемы, связанные со школой, школьный персонал и родители должны определить причину и найти подходящие способы помочь подростку решить эти проблемы.

Когнитивное развитие также влияет на то, как подростки воспринимают свою жизнь и управляют ею. В раннем подростковом возрасте дети начинают развивать способность к абстрактному, логическому мышлению. Это стимулирует их к критическому мышлению для лучшего понимания себя и дает возможность поразмыслить о собственном существовании. Из-за многих заметных физических изменений в подростковом возрасте, это осознание часто превращается в самосознание, что сопровождается чувством неловкости. Подростки часто также озабочены своей внешностью и привлекательностью и очень ранимы если чем-то отличаются от сверстников. На эти чувства также влияют социальные ожидания и давление.

Подростки применяют свои новые способности к рефлексии к моральным вопросам. В предподростковом возрасте дети обычно понимают что правильно, а что плохо, как неизменное и абсолютное понятие. Подростки часто задаются вопросами стандартов поведения и могут отказываться от традиционных обычаев или ценностей — иногда к огорчению родителей. В идеале, это изменения в поведении заканчиваются развитием и интернализацией собственного морального кодекса подростка.