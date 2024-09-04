Если увеличение количества выделяемой мочи подтверждено по данным анамнеза или количественным изменениям, необходимо определение содержания глюкозы в сыворотке или мочи для исключения декомпенсированного сахарного диабета.

Если отсутствует гипергликемия, требуются следующие исследования:

Биохимический анализ крови и мочи (уровень электролитов, кальция)

Определение осмоляльности сыворотки и мочи, иногда сывороточного уровня антидиуретического гормона (АДГ)

Эти исследования нацелены на выявление гиперкальциемии, гипокалиемии (вследствие тайного приема диуретиков), а также гипер- и гипонатриемии

Гипернатриемия (уровень натрия > 142 мЭкв/л [142 ммоль/л]) указывает на избыточную потерю свободной воды вследствие центрального или почечного несахарного диабета.

Гипонатриемия (уровень натрия < 137 мЭкв/л [137 ммоль/л]) указывает на избыточное поступление свободной воды вследствие полидипсии.

Осмоляльность мочи обычно составляет < 300 мОсм/кг (300 ммоль/кг) при водном диурезе и > 300 мосмоль/кг (300 ммоль/кг) при осмотическом диурезе.

Если диагноз остается неясным, необходимо производить измерение уровня натрия в сыворотке и моче в ответ на тест с водной депривацией и провокацией экзогенным АДГ. Так как в результате исследования может развиться тяжелое обезвоживание, его следует производить только при условии постоянного врачебного наблюдения, обычно требуется госпитализация. Кроме того, следует наблюдать больных с подозрением на психогенную полидипсию с целью исключения тайного приема жидкости.

Различные протоколы могут быть использованы при тестировании с водной депривацией. Каждый протокол имеет некоторые ограничения. Как правило, тест начинают в утреннее время с взвешивания больного, забора крови из вены для определения концентрации электролитов в сыворотке и ее осмомоляльности, а также осмоляльности мочи. Мочу собирают ежечасно и измеряют ее осмоляльность. Обезвоживание продолжают до появления ортостатической гипотензии и постуральной тахикардии, уменьшения исходной массы тела на ≥5% и более или увеличения осмоляльности мочи > 30 мосмоль/кг (30 ммоль/кг) в последовательно собранных образцах. Повторно определяют концентрацию электролитов в сыворотке и ее осмоляльность, и подкожно вводят 5 единиц водного раствора вазопрессина. Мочу для исследования ее осмоляльности собирают в последний раз через 60 минут после инъекции и на этом проба заканчивается.

При нормальном ответе максимальная осмоляльность мочи достигается после обезвоживания (> 700 мосмоль/кг [700 ммоль/кг]) и осмоляльность не увеличивается более чем на 5% после инъекции вазопрессина.

При дефиците аргинина-вазопрессина пациенты обычно не способны концентрировать мочу до уровня, превышающего осмоляльность плазмы, но способны повысить осмоляльность мочи после введения вазопрессина. Увеличение осмоляльности мочи составляет от 50 до 100% при дефиците аргинина-вазопрессина по сравнению с 15–45% при частичном дефиците аргинина-вазопрессина.

При дефиците аргинина-вазопрессина пациенты обычно не способны концентрировать мочу до уровня, превышающего осмоляльность плазмы, а дополнительная реакция на введение вазопрессина отсутствует. Иногда при частичной резистентности к аргинину-вазопрессину увеличение осмоляльности мочи может достигать 45%, но в целом эти цифры намного ниже тех, которые наблюдаются при частичной недостаточности аргинина-вазопрессина (обычно < 300 мОсм/кг [300 ммоль/кг]).

При психогенной полидипсии осмоляльность мочи составляет < 100 мосмоль/кг (100 ммоль/кг). Снижение потребления воды постепенно приведет к уменьшению диуреза, повышению осмоляльности плазмы и мочи и сывороточной концентрации натрия.

Определение уровня свободно циркулирующего АДГ является наиболее прямым методом диагностики дефицита аргинина-вазопрессина. Уровень гормона в конце теста на ограничение приема жидкости (до инъекции вазопрессина) низкий при дефиците аргинина-вазопрессина и соответственно повышен при резистентности к аргинину-вазопрессину. Тем не менее возможность определения уровня АДГ присутствует не повсеместно. Кроме того, тест с водной депривацией настолько точный, что прямое измерение уровня АДГ требуется редко. В случае измерения уровни АДГ должны быть проверены в начале теста с водной депривацией, когда пациент хорошо гидратирован; уровни АДГ должны возрастать по мере уменьшения внутрисосудистого объема.