Сбор анамнеза настоящего заболевания должен включать получение информации о длительности симптомов и том, наблюдались ли они в прошлом. Клинически значимые сопутствующие симптомы включают лихорадку, боль в пояснице, выделения из уретры или влагалища и ирритативные (частое мочеиспускание, императивные позывы) и обструктивные (прерывание струи мочи, подкапывание в конце мочеиспускания). У пациентов следует уточнять наличие примеси крови в моче, ее мутность или непрятного запаха, а также природы выделений (жидкие водянистые или густые гнойные). Клиницистам также следует спрашивать, занимались ли пациенты в последнее время незащищенным сексом, наносились ли раздражающие вещества на область промежности и производились ли урологические манипуляции (например, цистоскопия, катетеризация, хирургические вмешательства), а у женщин следует уточнять возможность беременности.

При осмотре органов и системы необходимо попытаться выявить возможные причины, включая боль в спине или сустава и раздражение конъюктивы (заболевания соединительной ткани) или желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея (реактивный артрит). Также необходимо расспросить пациента на предмет приема пищи или напитков, которые могут вызвать симптомы.

В анамнезе перенесенных заболеваний следует отметить перенесенные ранее инфекции мочевыводящих путей (в том числе в детстве) и любые известные аномалии мочевыводящих путей, включая врожденные аномалии мочевыводящих путей или наличие мочекаменной болезни в анамнезе. Как и в случае любого потенциально инфекционного заболевания, в анамнезе важно наличие иммунодефицитного состояния (включая ВИЧ-инфекцию) или недавней госпитализации.