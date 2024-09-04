Боль в мошонке

Главное – отделить причины, требующие немедленного лечения, от остальных. Клинические данные представляют важную ключевую диагностическую информацию (см. таблицу Некоторые причины боли в мошонке).

Поражения аорты и гангрена Фурнье наблюдаются в основном у больных старше 50 лет; другие заболевания, требующие немедленного вмешательства, могут наблюдаться в любом возрасте. Тем не менее перекрут яичка чаще всего наблюдается у новорожденных и мальчиков в постпубертате, перекрут гидатиды встречается чаще всего у мальчиков в препубертате (7–14 лет); а эпидидимит чаще всего наблюдается у юношей и взрослых.

Внезапное появление сильной боли указывает на перекрут яичка или камень почки. Боль вследствие эпидидимиты, ущемления грыжи или аппендицита появляется постепенно. У пациентов с перекрутом яичка наблюдается умеренная боль, которая нарастает в течение нескольких дней, боль локализуется в области верхнего полюса. Двусторонняя боль указывает на инфекцию (например, орхит, особенно в сочетании с лихорадкой и симптомами вирусной инфекции) или на собственный отраженный характер. Боль в пояснице, отдающая в мошонку, указывает на камень почек или у мужчин старше 55 лет на аневризму брюшной аорты.

Отсутствие патологии при осмотре мошонки и промежности указывает на отраженный характер боли. В этих случаях необходимо направить внимание на внемошоночную патологию, а именно аппендицит, камни почек и у мужчин > 55 лет на аневризму брюшной аорты.

Патологические данные осмотра мошонки и промежности часто позволяют предположить причину боли. Иногда в ранних стадиях развития эпидидимита болезненость и уплотнение могут быть локализованы в области придатка; в ранних стадиях перекрута яичко может быть отчетливо подтянуто к животу, иметь горизонтальное положение и придаток может не быть явно болезненным. Тем не менее часто яичко и его придаток одновременно становятся отечными и болезненными, присутствует отек мошонки и исходя из пальпаторных данных отличить эпидидимит от перекрута невозможно. Однако при перекруте отсутствует кремастерный рефлекс, а также признаки инфекций, передающихся половым путем (ИППП – например, гнойные выделения из уретры); наличие обоих признаков делает весьма вероятным эпидидимит.

Иногда, образование мошонки, обусловленное грыжей, можно пропальпировать в паховом канале; в других случаях грыжу бывает сложно отличить от отека яичка.

Болезненное покраснение мошонки без болезненности в яичках и придатках должно наводить на мысль об инфекционном процессе либо флегмоне, либо ранних стадиях гангрены Фурнье.

Васкулитная сыпь, боль в животе и артралгии характерны для синдрома системного васкулита, такого как васкулит, ассоциированный с IgА, или узелковый полиартериит.