Безболезненная опухоль мошонки

Наличие безболезненного образования мошонки обычно отмечается самим пациентом, но может быть и случайной находкой при физикальном осмотре.
Боль в области мошонки, болезненное образование в мошонке и ее отек могут быть вызваны перекрутом яичка или его гидатиды, эпидидимитом, орхиэпидидимитом, абсцессом мошонки, травмой, ущемлением паховой грыжи, орхитом и гангреной Фурнье.
Этиология безболезненных образований мошонки
Существует несколько причин (см. таблицу Некоторые причины безболезненных образований мошонки) возникновения безболезненных образований в мошонке, но наиболее частые из них включают следующее:
Гидроцеле
Неущемленная паховая грыжа
Варикоцеле (присутствует почти у 20% взрослых мужчин)
Более редкие причины включают сперматоцеле, гематоцеле, перегрузку жидкостью и иногда рак яичка. Рак яичка является наиболее коварной причиной безболезненных образований мошонки. Хотя он встречается редко по сравнению с другими вышеперечисленными причинами, он является наиболее частым видом солидных злокачественных новообразованийу мужчин моложе 40 лет; ранняя диагностика важна, т.к. он хорошо реагирует на лечение.
Некоторые причины безболезненных образований мошонки
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Гидроцеле (сообщающееся), обычно у пациентов с паховыми грыжами
Жидкостная опухоль
Увеличивается в размере в вертикальном положении тела или при увеличении внутрибрюшного давления
Обычно врожденно
Прозрачное при диафаноскопии
Клиническая оценка
Ультразвуковое исследования, если диагноз неясен
Гидроцеле (не сообщающееся)
Жидкостная опухоль
Не меняется в размере при изменении положения тела и внутрибрюшного давления
Часто сопутствующая патология мошонки (например, опухоль, эпидидимит)
Прозрачное при диафаноскопии
Клиническая оценка
Обычно ультрасонография
Сперматоцеле
Жидкостное образование в верхнем полюсе яичка, прилегающее к придатку
Прозрачное при диафаноскопии
Клиническая оценка
Ультразвуковое исследования, если диагноз неясен
Паховая грыжа
Увеличивается в размере в вертикальном положении тела или при увеличении внутрибрюшного давления
Может исчезать в горизонтальном положении или частично вправляться
Иногда перистальтика кишечника
Отсутствие нормальных элементов семенного канатика над образованием
Иногда пальпируется в паховом канале
Клиническая оценка
Варикоцеле
Пальпируется в положении стоя (напряжение по Вальсальве) как "сплетение змей"
Обычно левосторонее
Иногда боль или припухлось в положении стоя
Иногда атрофия яичка
Клиническая оценка
Гематоцеле
Болезненная припухлость
Факторы риска (например, травма, хирургическое лечение, патология гемостаза или прием антикоагулянтов)
Обычно ультрасонография
Перегрузка жидкостью
Диффузное двустороннее увеличение мошоночного мешка
Часто встречающаяся пастозность нижних конечностей
Часто причина патологии очевидна (например, сердечная недостаточность, асцит, нефротический синдром)
Прозрачное при диафаноскопии
Клиническая оценка
Ультразвуковое исследования, если диагноз неясен
Лимфатический отек (например, вследствие филяриатоза, врожденный, идиопатический, после облучения органов таза или рака [например, простаты, мочевого пузыря, яичек])
Диффузные отек мошонки
Часто без рубцов
Клиническая оценка
Визуализация (КТ/ультразвуковое исследование), если диагноз неясен
Рак яичек и другие злокачественные новообразования, такие как лимфома
Образование, фиксирование к яику или его части
Является солдиным или непрозрачно при диафаноскопии
Возможна тупая, ноющая боль или острая боль вследствие кровотечения
Ультрасонография мошонки
Альфа-фетопротеин
Бета-хорионический гонадотропин человека
Лактатдегидрогеназа
КТ брюшной полости
Обследование при безболезненных образованиях мошонки
Анамнез
При сборе анамнеза настоящего заболевания следует обратить внимание на длительность симптомов, влияние вертикального положения и увеличение внутрибрюшного давления и присутствие и характеристики сопутствующих симптомов, таких как боль.
При осмотре органов и систем необходимо выявить симптомы, указывающие на потенциальную причину, включающие боль в животе, анорексию или рвоту (паховая грыжа с периодическим защемлением); нарушение дыхания и отеки ног (сердечная недостаточность по малому кругу); вздутие живота (асцит); уменьшение либидо, феминизация и бесплодие (атрофия яичек при двустороннем варикоцеле).
При сборе медицинского анамнеза необходимо определить существующие заболевания, которые могут вызывать появление отека (например, сердечную надостаточность по малому кругу, асцит, обуславливающие двусторонние лимфатические отеки), известные заболевания мошонки (например, опухоль яичка или эпидидимит, вызывающие гидроцеле) и собрать анамнез прошлых операций и облучений области таза, и наличие паховых грыж.
Объективное обследование
Физикальное обследование включает выявление системных заболеваний, которые могут вызывать отеки (например, сердчечную недостаточность, асцит) и прицельное исследование паховой и генитальной областей.
Исследование паховой области и наружных половых органов производится в вертикальном и горизонтальном положении. Паховую область осматривают и пальпируют, в частности на предмет наличия вправимых образований. Яички, их придатки и семенные канатики следует пальпировать на предмет отека, образований и болезненности. Тщательное пальпаторное исследование обычно позволяет отчетливо локализовать образование в одной из этих структур. Невправимые и неуменьшающиеся при пальпации образования необходимо подвергать диафаноскопии, которая может помочь в определении их кистозного или солидного характера.
Тревожные симптомы
Тревожными являются следующие симптомы:
Невправимое образование, которое затеняет обычные структуры семенного канатика
Образование, которое находится внутри яичка или исходит из него и не просвечивается при диафаноскопии
Интерпретация результатов
Невправимое образование, которое затеняет обычные структуры семенного канатика, указывает на ущемленную паховую грыжу. Если образование является частью яичка или исходит из него и непрозрачно при диафиноскопии, возможно наличие рака яичка.
Другие клинические характеристики могут дать важную информацию (см. таблицу Некоторые причины безболезненных образований мошонки). Например, образование, которое прозрачно при диафаноскопии, скорее всего имеет жидкостной характер (например, гидроцеле, сперматоцеле). Образование, которое исчезает или уменьшается в горизонтальном положении, может быть варикоцеле, паховой грыжей или сообщающимся гидроцеле. Присутствие гидроцеле делает затруднительным оценку других образований мошонки при осмотре. Редко варикоцеле сохраняется, когда пациент находится в положении лежа, или присутствует с правой стороны; любой из признаков указывает на обструкцию нижней полой вены.
Обследование
Клиническое обследование может быть диагностическим (например, при варикоцеле, лимфатическом отеке, паховой грыже); в других случаях обычно проводятся исследования. Ультрасонографию с допплеровской визуализацией проводят, если
Диагноз неясен
Обычно при наличии гидроцеле (для диагностики первопричинной патологии мошонки)
Образование непрозрачно при диафаноскопии
Если при ультразвуковом исследовании подтверждается наличие солидного образования яичка, проводится дальнейшая диагностика рака яичка (см. Рак яичка: диагноз), которое включает:
Определение уровня бета-хорионического гонадотропина человека (ХГЧ)
Определение уровня альфа-фетопротеина
Уровень лактатдегидрогеназы
КТ брюшной полости
Лечение безболезненных образований мошонки
Лечение ориентировано на устранение причины заболевания. Не все образования требуют лечения. Если подозревается наличие паховой грыжи, можно предпринять попытку вправления (см. Грыжи брюшной стенки).
Основные положения
Невправимое образование, которое затеняет обычные структуры семенного канатика, указывает на ущемленную паховую грыжу.
Плотная масса, не просвечивающаяся или наличие обоих этих признаков требует обследования на предмет рака яичек.
Следует определять причину гидроцеле.