Безболезненная опухоль мошонки

Существует несколько причин (см. таблицу Некоторые причины безболезненных образований мошонки) возникновения безболезненных образований в мошонке, но наиболее частые из них включают следующее:

Гидроцеле

Неущемленная паховая грыжа

Варикоцеле (присутствует почти у 20% взрослых мужчин)

Более редкие причины включают сперматоцеле, гематоцеле, перегрузку жидкостью и иногда рак яичка. Рак яичка является наиболее коварной причиной безболезненных образований мошонки. Хотя он встречается редко по сравнению с другими вышеперечисленными причинами, он является наиболее частым видом солидных злокачественных новообразованийу мужчин моложе 40 лет; ранняя диагностика важна, т.к. он хорошо реагирует на лечение.