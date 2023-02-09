Мужской гипогонадизм

Так как экзогенный тестостерон ухудшает сперматогенез, ЗТТ следует по возможности избегать при вторичном гипогонадизме или в случае, когда пациент обеспокоен фертильностью в дальнейшем (за исключением необратимой первичной тестикулярной недостаточности), в том числе и при вторичном гипогенитализме. Однако, если последующая фертильность не важна, заместительная терапиятестостероном может использоваться для лечения вторичного гипогонадизма. Лечение вторичного гипогонадизма у мальчиков проводится с заместительной терапией гонадотропином (см. Лечение бесплодия, связанного с гипогонадизмом), как правило, это стимулирует продукцию андрогенов, а также сперматогенез.

ЗТТ может использоваться у молодых мужчин:

С отсутствием признаков полового созревания

Возрастом около 15 лет

При исключении вторичного гипогонадизма

Возможно назначение препаратов тестостерона энантата пролонгированного действия в дозе 50 мг внутримышечно 1 раз в месяц в течение 4–8 месяцев. Эти небольшие дозы приводят к некоторой вирилизации, но не ограничивают рост эпифизов костей. Подросткам старшего возраста с дефицитом тестостерона назначают пролонгированные формы тестостерона энантатаили тестостерона ципионата в дозе, которая постепенно увеличивается в течение 18–24 месяцев с 50 до 100 мг, а затем до 200 мг внутримышечно 1 раз каждые 1–2 недели. Также могут использоваться трансдермальные гели, хотя они более дорогостоящие, могут вызывать передачу препарата половому партнеру при сексуальном контакте. Целесообразно переводить подростков старшего возраста на применение 1% геля тестостерона во взрослых дозировках, когда их внутримышечные дозировки достигают эквивалента 100–200 мг 1 раз каждые 2 недели.

Заместительная терапия тестостероном может оказывать положительное влияние на взрослых с подтвержденным дефицитом тестостерона. Лечение предотвращает или ослабляет выраженность таких проявлений, как остеопения, потеря мышечной массы, вазомоторная нестабильность, потеря либидо, депрессия, а иногда и эректильная дисфункция. Эффекты тестостерона при заболеваниях коронарных артерий недостаточно хорошо изучены. ЗТТ может улучшать кровоток по коронарным артериям и может снижать риск развития ишемической болезни сердца. В некоторых исследованиях был поднят вопрос о том, что ЗТТ увеличивает риск осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Однако большая часть экспертов опровергла эти данные. Преимущества лечения тестостероном должны быть сопоставлены с возможным увеличением сердечно-сосудистого риска у каждого отдельного пациента.

Варианты заместительной терапии включают

Новая пероральная форма тестостерона ундеканоата, принимаемая дважды в день

Тестостерон гель 1% или 1,62% (5–10 г геля в день, чтобы обеспечить поступление 5–10 мг тестостерона в день).

Трансдермальный аксиллярный гель (раствор) (60 мг 1 раз в день)

Буккальные леденцы (30 мг дважды в день)

Трансдермальный пластырь с тестостероном (4 мг 1 раз в день)

Назальный препарат (одно впрыскивание 5,5 мг в каждую ноздрю 3 раза в день).

Подкожные имплантаты тестостерона (75 мг/грануле), следует назначать 4–6 единиц для размещения на каждые 3–6 месяцев.

Тестостерон энантат или ципионат для внутримышечного введения (100 мг каждые 7 дней или 200 мг каждые 10–14 дней); эти препараты предназначены для самовведения

При использовании геля тестостерон достигает более адекватной физиологической концентрации гормона в крови, однако внутримышечные инъекции и пластыри иногда чаще используют из-за их более доступной цены. Пероральные формы препаратов всасываются непредсказуемо.

Потенциальные побочные эффекты назначения тестостерона и его аналогов включают:

Эритроцитоз (особенно у мужчин старше 50 лет при внутримышечном назначении тестостерона)

Венозную тромбоэмболию, связанную с эритроцитозом

Акне

Гинекомастию

Снижение количества сперматозоидов

Очень редко может возникнуть увеличение предстательной железы. Это считается физиологической скоростью роста, связанной с нормализацией сывороточного тестостерона. Редко симптомы, связанные с обструкцией простаты. Заместительная терапия тестостероном для достижения физиологических уровней не рассматривается как причина развития нового рака предстательной железы или увеличения роста или распространения локализованного рака предстательной железы. Считается, что ЗТТ оказывает минимальное влияние на уровень простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и у мужчин, получающих лечение рака простаты. Тем не менее, производители препаратов указывают, что ЗТТ противопоказана мужчинам с раком простаты, а мужчинам с высоким риском развития рака предстательной железы следует консультироваться со специалистом и проходить осмотры с проведением пальцевого ректального обследования, а также измерениями уровней ПСА при приеме ЗТТ. Если уровень ПСА остается высоким после отмены ЗТТ, следует рассмотреть проведение биопсии простаты. Мужчинам с гипогонадизмом и с эффективно вылеченным раком предстательной железы или подозрением на рак предстательной железы следует обращаться к специалистам для консультации.

Мужчинам, принимающим тестостерон, следует периодически проходить обследование. Уровни гематокрита, ПСА и тестостерона должны определяться ежеквартально в течение первого года ЗТТ и 2 раза в год в дальнейшем. В эти же периоды должно проводиться пальцевое ректальное исследование. Если гематокрит составляет ≥ 54%, доза тестостерона должна быть снижена. При значительном увеличении уровня ПСА следует рассмотреть необходимость биопсии простаты у мужчин, которым по всем остальным параметрам показана диагностика и лечение рака простаты.