Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) : Введение

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) можно разделить на инфекции верхних и нижних мочевых путей:

При инфекцииях верхних отделов мочевыводящих путей поражаются почки (пиелонефрит).

Инфекции нижних отделов тракта вовлекают мочевой пузырь (цистит), уретру (уретрит) и предстательную железу (простатит).

Однако в клинической практике, особенно у детей, разграничение локализации инфекции может быть сложным или невозможным. Более того, инфекция часто распространяется из одной области в другую. Несмотря на то, что уретрит и простатит являются инфекциями, которые вовлекают мочевые пути, термин инфекция мочевыводящих путей обычно относится к пиелонефриту и циститу.

Бактериальные инфекции мочевыводящих путей являются причиной большинства случаев цистита и пиелонефрита. Наиболее распространенными небактериальными возбудителями являются грибы (кандиды обычных видов) и, реже, микобактерии, вирусы и паразиты. Небактериальные возбудители обычно поражают пациентов с ослабленным иммунитетом, с сахарным диабетом, обструкцией или структурными аномалиями мочевых путей, или с недавними инструментальными процедурами на мочевых путях.

Помимо аденовирусов (имеют значение в развитии геморрагического цистита), вирусы не играют большую роль в развитии инфекции мочевыводящих путейу иммунокомпетентных пациентов.

Основными паразитарными факторами этиологии инфекций мочевыводящих путей являются филяриатоз, трихомониаз, лейшманиоз, малярия и шистосоматоз. Из паразитарных заболеваний только трихомониаз является распространенным в США и, как правило, является инфекцией, передающимся половым путем (ИППП).

Уретрит обычно вызывается ИППП. Причиной простатита, как правило, является бактериальная инфекция, а также, в некоторых случаях, причиной может быть ИППП.