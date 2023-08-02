Стриктура уретры

Ретроградная уретрография или уретроцистоскопия

Стриктуру уретры обычно подозревают в случаях, когда проведение катетера по уретре затруднено. Также его следует включать в диагностический поиск у мужчин с постепенным появлением обструктивных симптомов или рецидивирующими инфекциями мочевых путей, особенно если у пациентов есть факторы риска или они молодые.

Диагноз стриктуры уретры обычно подтверждается при ретроградной уретрографии или уретроцистоскопии.