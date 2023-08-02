Стриктура уретры – рубцовый процесс, приводящий к обструкции просвета передней уретры.
Стриктура уретры бывает:
Приобретенные
Любой фактор, повреждающий эпителий уретры, или губчатое тело может привести к формированию приобретенной стриктуры (1).
Распространенными причинами являются
Травма
Инфекции, передающиеся половым путем, такие как гонорея
Неизвестные причины (идиопатические стриктуры)
Травма – наиболее частая причина – может быть обусловлена повреждением промежности или в редких случаях – ятрогенным повреждением (например, в результате травматичной эндоскопии или канюляции).
Менее распространенные причины включают:
Уретрит (обычно хронический или нелеченный)
Злокачественные заболевания (рак уретры)
Общие справочные материалы
1. Wessells H, Angemermeier KW, Elliott S, et al: Male urethral stricture: American Urological Association guideline. J Urol 197(1):182-190, 2017. doi: 10.1016/j.juro.2016.07.087
Симптомы и признаки стриктуры уретры
Симптомы не развиваются до значительного уменьшения просвета уретры. Стриктура может вызвать раздвоение струи мочи, обструктивную симптоматику опорожнения (например, слабая струя мочи, затрудненное начало мочеиспускания, неполное опорожнение мочевого пузыря) или рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (включая простатит).
Может сформировать дивертикул уретры, иногда сопровождаемый формирование асбцесса, и редко фистулы с экстравазацией мочи в мошонку или промежность.
Диагностика стриктуры уретры
Ретроградная уретрография или уретроцистоскопия
Стриктуру уретры обычно подозревают в случаях, когда проведение катетера по уретре затруднено. Также его следует включать в диагностический поиск у мужчин с постепенным появлением обструктивных симптомов или рецидивирующими инфекциями мочевых путей, особенно если у пациентов есть факторы риска или они молодые.
Диагноз стриктуры уретры обычно подтверждается при ретроградной уретрографии или уретроцистоскопии.
Лечение стриктуры уретры
Бужирование или внутренняя уретротомия
Самоканюляция
Открытая уретропластика
Метод лечения определяется типом обструкции уретры. Часто выполняется бужирование или эндоскопическое лечение (внутренняя уретротомия). Тем не менее, при некоторых типах стриктур (например, осложненных стриктурах, таких как очень длительные или рецидивные стриктуры, или такие стриктуры, что не поддались первоначальному лечению) следует избегать бужирования и эндоскопических манипуляций; может быть показана ежедневная самоканюляция.
Открытая уретропластика может быть показана в случаях, когда стриктура локализована и вызывает рецидивирующие нарушения мочеиспускания. Эта операция часто включает использование трансплантата слизистой оболочки полости рта или трансплантата безволосого участка кожи.