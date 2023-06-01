Постинфекционный гломерулонефрит (ПИГН), нефритический синдром, является самой частой причиной гломерулярных заболеваний у детей в возрасте 5–15 лет; реже встречается у детей < 2 лет и у взрослых > 40 лет.

Приблизительно у 5–10% пациентов со стрептококковым фарингитом и примерно у 25% с импетиго развивается ПИГН. Большинство случаев вызвано нефритогенными штаммами бета-гемолитического стрептококка группы А, особенно типом 12 (возбудителем фарингита) и типом 49 (возбудителем импетиго). Латентный период обычно составляет от 6 до 21 дня между инфицированием и началом гломерулонефрита, однако латентный период может продлиться и до 6 недель.

Менее распространенные патогены: нестрептококковые бактерии, вирусы, паразиты, риккетсии и грибы (см. таблицу Причины гломерулонефрита). Септический эндокардит и инфекция предсердно-желудочкового шунта – другие важные причины развития постинфекционного гломерулонефрита; желудочково-перитонеальные шунты более устойчивы к инфекции.

Механизм заболевания неизвестен, но считают, что микробные антигены связываются с гломерулярной базальной мембраной, и в первую очередь активизируют альтернативный путь комплемента как непосредственно, так и опосредованно – через взаимодействие с циркулирующими антителами, вызывая повреждение гломерул, которое может быть очаговым или диффузным. В качестве альтернативы циркулирующий иммунный комплекс может оседать на гломерулярной базальной мембране.