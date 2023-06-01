Быстро прогрессирующий гломерулонефрит (БПГН)

Кортикостероиды

Циклофосфамид

Ритуксимаб

Плазмаферез

Лечение быстро прогрессирующего гломерулонефрита зависит от типа заболевания, хотя ни один протокол не был строго изучен. Терапия должна быть начата рано, в идеале, когда концентрация креатинина <5 мг/дл (442 мкмоль/л), и прежде чем биопсия покажет формирование полулуний во всех клубочках или организованные полулуния, как и фиброз интерстиция, и атрофию канальцев. Даже пациенты с поражением почек и более высокими уровнями креатинина должны подвергаться агрессивному лечению, если они не требуют немедленной заместительной почечной терапии. Лечение гломерулонефрита быстро прогрессирующего, становится менее эффективным по мере прогрессирования этих черт и может быть даже опасным в некоторых группах пациентов.

Обычно назначаются кортикостероиды и либо циклофосфамид либо ритуксимаб. При иммунокомплексном и малоиммунном заболевании кортикостероиды (метилпреднизолон 1 г в/в 1 раз/день в течение 30 минут на протяжении 3–5 дней, после чего преднизон 1 мг/кг перорально 1 раз/день) могут снизить уровень креатинина или отсрочить необходимость на > 3 года у 50% пациентов (1, 2).

Обычно назначается циклофосфамид, который может быть особенно полезен пациентам с положительными антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (АНЦА); в/в ежемесячные импульсные схемы могут вызывать меньше побочных эффектов (например, лейкопению, инфекцию), чем пероральная терапия, поскольку кумулятивная дозировка снижена. При болезни анти-ГБМ антител преднизолон и циклофосфамид, как правило, назначаются одновременно с плазмазамещением и такая терапия продлевается для минимизации образования новых антител. Пациентам с идиопатическим заболеванием обычно назначается лечение кортикостероидами и циклофосфамидом, однако данных об эффективности недостаточно.

Ритуксимаб может применяться в дозе 375 мг/м2 в неделю в течение 4 недель, как и в RAVE-исследовании (официальное название: ритуксимаб при АНЦА-ассоциированном васкулите; [2]). Альтернативной схемой лечения является начальная доза 1 г с последующей еще одной дозой 1 г через 2 недели. Ритуксимаб не использовался при лечении анти-БМК болезни.

Плазмаферез (ежедневно 3-4 л обменных переливаний в течение 14 дней) рекомендуется при болезни анти-ГБМ антител. Плазмообмен также может применяться при иммунокомплексном и малоиммунном АНЦА-ассоциированном БПГН с легочным кровотечением или тяжелой почечной дисфункцией (сывороточный креатинин > 5–7 мг/дл [442–618,8 мкмоль/л] или диализная зависимость), однако его применение остается спорным. Считается, что при плазмообмене быстро удаляются свободные антитела, интактные иммунные комплексы и медиаторы воспаления (например, фибриноген, комплемент). Хотя некоторые данные свидетельствовали о том, что плазмообмен улучшает краткосрочные почечные результаты, последующее рандомизированное исследование не показало, что он снижает показатели смертности или развитие болезни почек до своей конечной стадии.(3).

Агрессивная иммуносупрессивная терапия также может быть полезной для пациентов с более высоким уровнем креатинина. Плазмаферез в сочетании с преднизоном и циклофосфамидом помогал пациентам с почечной недостаточностью, которые не нуждались в немедленной заместительной почечной терапии, даже если уровни креатинина были выше 5–7 мг/дл (442–618,8 мкмоль/л; [4]).

Трансплантация почек эффективна при всех типах, но заболевание может рецидивировать и в трансплантате; риск уменьшается со временем. При болезни анти-БМК антител анти-БМК титры не должны выявляться по крайней мере за 12 месяцев до трансплантации. У пациентов со слабоиммунным БПГН активность заболевания должна быть в стадии ремиссии хотя бы на протяжении 6 месяцев перед трансплантацией; нет необходимости подавлять титры АНЦА.