Миоклонус может быть классифицирован как физиологический (доброкачественный) или патологический (1).

Физиологическая миоклония может наблюдаться во время засыпания и ранних фаз сна (гипнагогическая миоклония). Гипнагогические миоклонии могут быть очаговыми, мультифокальными, сегментарными, или генерализованными (см. ниже), и могут напоминать реакцию испуга. Другой тип физиологических миоклоний - икота (диафрагмальные миоклонии).

Патологический миоклонус может быть следствием различных заболеваний и приема лекарств (см. таблицу Некоторые причины миоклонуса). Самыми частыми причинами являются:

Гипоксия

Медикаментозная токсичность

Метаболические нарушения

Другие причины патологического миоклонуса включают дегенеративные заболевания с поражением базальных ганглиев и некоторые виды деменции.

Выделяют следующие типы амнезий:

По распределению: фокальные, сегментарные (смежные области), мультифокальные (несмежные области) или генерализованные

По месту происхождения: кортикальные, подкорковые, сегментарные или периферические

По клиническим проявлениям: положительные или отрицательные

По своей этиологии: эссенциальные (первичные), приобретенные или идиопатическые

По триггерному фактору: сенсорные или спонтанные

Миоклонус классифицируется по месту возникновения следующим образом:

Кортикальный: кортикальный миоклонус связан с повреждением коры головного мозга или эпилепсией. Световые зрительные раздражители или прикосновения могут спровоцировать миоклонические судороги, которые могут вызвать появление отклонений на электроэнцефалограмме (например, очаговые или генерализованные комплексы пик-волна или множественные эпилептиформные разряды полипик-волна, гигантские соматосенсорные вызванные потенциалы). Миоклонические подергивания могут быть менее явными в состоянии покоя, но усугубляться во время двигательной активности. Этот тип миоклонуса может серьезно ухудшить речь и походку.

Субкортикальный : субкортикальный миоклонус ассоциирован с нарушениями, которые поражают базальные ганглии или другие подкорковые структуры. Его действие аналогично действию кортикального миоклонуса. Тем не менее, на электроэнцефалогмме нет аномальных или гигантских соматосенсорных вызванных потенциалов, а световые зрительные раздражители не являются триггером. Категория подкоркового миоклонуса включает эссенциальный миоклонус, миоклонус-дистонию (DYT11; ассоциирована с SGCE геном), ретикулярный рефлекторный миоклонус, стартл-синдромы, болезнь Крейцфельдта-Якоба и подострый склерозирующий панэнцефалит (1).

Сегментарные и периферические: формы сегментарного или периферического миоклонуса встречаются относительно редко. Сегментарный миоклонус включает спинальный сегментарный и проприоспинальный миоклонус. Спинальный сегментарный миоклонус относится к миоклонусу в спинных мышцах одного или нескольких смежных сегментов спинного мозга. Проприоспинальный миоклонус характеризуется медленно распространяющимися движениями, щадящими лицо, часто внезапными, напоминающими удар, что не характерно для других типов миоклонуса. Нёбный миоклонус, который в настоящее время в основном считается ошибочным обозначением, был классифицирован как тремор неба. Наиболее распространенным периферическим миоклонусом является гемифациальный спазм, он возникает в основном из-за сосудистого сдавливания лицевого нерва при его выходе из ствола мозга или при опухолях мосто-мозжечкового угла. Полугемифациальный спазм встречается гораздо реже; он характеризуется односторонними пароксизмальными сокращениями мышц челюсти. Он может быть вызван компрессией моторной ветви тройничного нерва.

Классификация миоклонуса, основанная на месте возникновения, считается наиболее целесообразной при выборе наиболее эффективной терапии.

Клиническая картина пациентов с миоклонусом может быть классифицирована как положительная или отрицательная:

Положительный: у пациентов наблюдается активные подергивания мышц, приводящие к резкому движению.

Негативный: внезапно падает мышечный тонус (биоэлектрическое молчание на электромиографии); когда мышечный тонус теряют опорные (антигравитационные) мышцы, пациент может упасть. К негативному миоклонусу относится астериксис (трепетание рук, которое возникает у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью).

У одного и того же пациента часто могут наблюдаться как позитивный, так и негативный миоклонусы.

Этиология миоклонии может быть эссенциальной (первичной), приобретенной (наиболее распространенной) или идиопатической.

При эссенциальном (первичном) миоклонусе идентифицируемая причина отсутствует и/или предполагается наличие генетических факторов.

Приобретенный миоклонус имеет несколько причин, в том числе многие метаболические нарушения (см. таблицу Некоторые причины миоклонуса). Большинство случаев миоклонуса являются приобретенными.

Идиопатический миоклонус является миоклонусом, наличие которого полностью необъяснимо.

Миоклония может иметь триггерный фактор или же он может отсутствовать:

Сенсорно-чувствительный: миоклония вызывается внешним стимулом (например, внезапным шумом, движением, светом, визуальной угрозой), как это происходит, когда человек внезапно напуган (реакция испуга).

Спонтанный: миоклония возникает без триггерного фактора, как это часто бывает, когда причиной является метаболизм.