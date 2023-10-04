Введение в Симптомы неврологических расстройств

Неврологические симптомы сильно варьируются, поскольку нервная система контролирует множество различных функций организма. Симптомы могут включать в себя все формы боли, а также затрагивать мышечную функцию, чувствительность, интерпретацию сенсорных стимулов, органы чувств (зрение, вкус, обоняние и слух), сон, осознанность (сознание) и психические функции (когнитивные способности). Ниже приведены некоторые из примеров: