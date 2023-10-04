Введение в Симптомы неврологических расстройств

Неврологические симптомы сильно варьируются, поскольку нервная система контролирует множество различных функций организма. Симптомы могут включать в себя все формы боли, а также затрагивать мышечную функцию, чувствительность, интерпретацию сенсорных стимулов, органы чувств (зрение, вкус, обоняние и слух), сон, осознанность (сознание) и психические функции (когнитивные способности). Ниже приведены некоторые из примеров:
Ауры (например, зрительные, обонятельные), как это происходит при судорогах, мигренях или энцефалите
Брадикинезия
Дизартрия (например, вследствие инсульта или паралича черепных нервов)
Мышечная скованность или ригидность (как это происходит при болезни Паркинсона или синдроме мышечной скованности)
Онемение или другие нарушения чувствительности
Оглушение или кома
Потеря зрения, размытие, скотома (как при мигрени) или диплопия