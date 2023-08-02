Люмбальная пункция (поясничный прокол)

Во время процедуры пациент обычно занимает положение лежа на левом боку. Контактного пациента просят обнять колени и свернуться как можно плотнее. Ассистентам, возможно, придется поддерживать пациентов, которые не могут сами держать нужную позу; для того, чтобы позвоночник был лучше согнут, можно предложить пациентам, особенно страдающим ожирением, сесть на край кровати и наклониться над прикроватным столиком.

Область пункции обрабатывается йодом до 20 см в диаметре, затем – спиртом для удаления йода и предотвращения его попадания в субарахноидальное пространство. Игла с мандреном для люмбальной пункции вводится в промежуток между позвонками L3–L4 или L4–L5 (обычно остистый отросток L4 находится на линии между задневерхними подвздошными остями); игла направляется рострально к пупку пациента и, если пациент лежит на спине, всегда удерживается параллельно плоскости пола. Вход в субарахноидальное пространство часто сопровождается ощущением проваливания иглы; мандрен извлекают для обеспечения оттока ликвора по игле.

Давление измеряют манометром; в 4 пробирки набирают по 2–10 мл ликвора для исследования. Место прокола затем заклеивают стерильным пластырем.

Головная боль после люмбальной пункции возникает примерно у 10% пациентов.