Люмбальная пункция (поясничный прокол)

При подозрении на инфекцию осадок СМЖ после центрифугирования окрашивается при наличии в нем следующего:

Бактерии (окраска по Граму)

Туберкулез (кислотостойкое окрашивание или иммунофлюоресценция)

Представители рода Cryptococcus (индийская тушь)

Большие количества жидкости (10 мл) повышают возможность обнаружения патогена, в частности, кислотоустойчивых бактерий и определенных грибков, при окрашивании и посеве. На начальных стадиях менингококкового менингита или при выраженной лейкопении содержание белка в ликворе может оказаться слишком низким и недостаточным для прилипания бактерий к предметному стеклу при окрашивании по Граму, что приводит к ложноотрицательному результату. Во избежание этого к осадку следует подмешать каплю асептической сыворотки крови. При подозрении на геморрагический менингоэнцефалит используют влажные препараты для выявления амеб.

Для быстрой идентификации бактерий применяют реакции латексной агглютинации и коагглютинации, особенно в случаях, когда исследование мазков и посевы были безрезультатными (например, при неизлеченном менингите). Посевы ликвора необходимо производить на аэробные и анаэробные среды, а также на селективные среды для выявления кислотоустойчивых бактерий и грибов.

За исключением энтеровирусов, вирусы редко выделяют из спинномозговой жидкости. Доступны наборы для выявления вирусных антител.

Часто в качестве стандартных методов проводят VDRL-тест на сифилис (разработанный Научно-исследовательской лабораторией по изучению венерических заболеваний) и анализ на антиген криптококка. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) для выявления вируса простого герпеса и других возбудителей заболеваний центральной нервной системы (ЦНС) становятся все более доступными.

Могут быть проведены специализированные исследования СМЖ; они включают тесты на специфические антитела при различных заболеваниях, таких как аутоиммунный энцефалит (см. также The Diagnosis and Treatment of Autoimmune Encephalitis). Аутоиммунные энцефалиты – это заболевания головного мозга, опосредованные антителами, которые нацелены на специфические нейрональные антигены.