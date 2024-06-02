Синдром периодических движений конечностями во сне (PLMD) и синдром беспокойных ног (RLS)

Для РЛС: Прамипексол, ропинирол, ротиготин пластырь или габапентина энакарбил , а также добавки железа, если уровень ферритина < 50 нг/мл

Для СПДК: Обычно те же процедуры, что и для СБН

При синдроме беспокойных ног и синдроме периодических движений конечностей используются многочисленные лекарственные препараты (например, габапентин энакарбил, дофаминергические препараты, бензодиазепины, противосудорожные препараты, витамины и минералы). Препараты железа являются терапией первой линии; необходимо измерить уровень ферритина и если уровень низкий (< 50 мкг/л), оправдан прием добавок сульфата железа и 100–200 мг витамина С перед сном. Для лечения симптомов препаратом выбора является габапентин энакарбил, но только в том случае, если прием препаратов железа не эффективен (1).

Габапентин энакарбил, пролекарство габапентина, помогает облегчить симптомы СБН. Рекомендуемая доза составляет 600 мг 1 раз в день во время еды примерно в 5 часов вечера. Его наиболее частыми нежелательными эффектами являются сонливость и головокружение. Он гораздо реже вызывает аугментацию (увеличение тяжести симптомов при увеличении дозы препарата), чем дофаминергические препараты (1).

Габапентин может помочь облегчить симптомы СБН и используется при СБН, сопровождающемся болью. Его дозировка может отличаться от дозировки габапентина энакарбила.

Прегабалин, недофаминергический альфа-2-дельта лиганд, может помочь облегчить симптомы СБН; нарастание симптомов менее вероятно, чем при приеме прамипексола. Прегабалин может также быть полезен для СБН, сопровождающегося болью. Головокружение и сонливость – наиболее распространенные нежелательные эффекты. Тем не менее, использование этого препарата для лечения синдрома беспокойных ног (СБН) не было достаточно исследовано.

Допаминергические препараты, хотя часто эффективны, могут иметь побочные эффекты, такие как нарастание симптоматики (симптомы СБН, которые ухудшаются до приема следующей дозы препарата и влияют на другие части тела, например, руки), феномен отдачи (симптомы, которые ухудшаются после отмены препарата или после того, как эффекты препарата исчезают), тошнота, ортостатическая гипотензия, компульсивные действия и бессонница.

Три агониста дофамина: прамипексол, ропинирол и ротиготин (используется в виде пластыря) – эффективны; хотя эти препараты имеют мало серьезных побочных эффектов, увеличение их дозировки часто вызывает проблемы.

Леводопа/карбидопа также может использоваться, но, как правило, предпочтительнее применение других препаратов, которые реже вызывают нарастание симптоматики и феномены отдачи.

Применение бензодиазепинов увеличивает продолжительность сна, но не уменьшает выраженность двигательной активности конечностей; их необходимо назначать с осторожностью, чтобы избежать развития привыкания, обострения апноэ сна (если присутствует) и сонливости в дневное время.

Использование опиоидов также показано пациентам с СБН в тяжелой форме и болями, однако они должны применяться с осторожностью по причине риска развития привыкания, зависимости и нежелательных реакций.

Пациентам также следует соблюдать гигиену сна.